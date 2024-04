"Hice una fiesta en mi casa y se me fue de las manos": el paralelismo que explica la denuncia de ‘Canarias tiene un límite’ con el turismo

El pasado 20 de abril muchos canarios y canarias salieron a la calle para mostrar su disconformidad hacia el modelo económico de las Islas bajo el lema 'Canarias tiene un límite'. Un movimiento que mucha gente todavía no entiende o no ha querido entender.

Por ello, un vídeo de TikTok, muy ilustrativo, explica el por qué se ha movilizado parte de la sociedad canaria. Minerva Hernández hace una analogía sobre la situación de Canarias y la compara con una fiesta "que se ha ido de las manos".

Cuenta que, "al principio, sentía que era muy guay" el dejar entrar a todo el mundo a la fiesta. A medida que pasaba la noche en esa fiesta, cuenta Minerva que la gente "empezó a saquear la nevera, a estropear el salón o a destrozar el baño porque había demasiada gente en mi casa". Toda esta parte es ilustrada con titulares sobre distintos incidentes que se han registrado en muchos de los espacios naturales de nuestro archipiélago y que han sido provocados por algunos de los turistas que llegan cada día a Canarias.

La protagonista del vídeo deja claro que "esto no significa que no me encante recibir visita en casa". Canarias ya tiene unos complejos turísticos que le han posicionado como uno de los destinos más visitados de nuestro país y de Europa.

Minerva continúa con su analogía, y afirma que "después de esa vez, aprendí a ser un poco más selectiva con la gente que entra a mi hogar. Empecé a invitar a gente que verdaderamente quisiera conocerme y comprendiese que mis espacios son sagrados".

Canarias tiene un límite, algo literal

La analogía acaba, y Minerva habla de la literalidad de que Canarias tiene un límite, "no solo de paciencia, que también, sino de espacio. Somos islas". El paralelismo entre la situación contada con anterioridad en su casa y lo que sucede en Canarias es obvio, algo que se encarga de recalcar.

"No es turismofobia, es coherencia. Si volvemos al ejemplo de la fiesta en casa, a mí me sigue encantando traer gente a casa, pero me gusta que la gente que viene comprenda lo importante que es el templo de mi hogar", aclara Minerva en su vídeo de TikTok.

Manifestación 20A 'Canarias tiene un límite' en Las Palmas de Gran Canaria / Juan Carlos Castro / LPR

En cuanto al término de 'turismofobia', la protagonista defiende que eso no existe, ya que "se habla de turismofobia para teñir este movimiento de algo que no es. Lo que estamos buscando es un cambio de modelo y que comprendas el valor del paraíso en el que vivimos".

Un vídeo que muestra una analogía perfecta de la postura de los manifestantes que han salido a la calle buscando un cambio en toda la sociedad canaria. Una explicación de lo que significa el movimiento 'Canarias tiene un límite'.