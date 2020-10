La nueva concejala de Ciudadanos del ayuntamiento de la capital tinerfeña desde el pasado viernes, Evelyn Alonso, desvela los mensajes amenazantes que recibió de la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la socialista Patricia Hernández, en uno de los diferentes contactos que estableció la regidora municipal con el objetivo de que un interlocutor, conocido y respetado por ambas, mediara para evitar que prosperara la moción de censura que se fraguó durante el confinamiento.

En los audios que el lector puede escuchar en la página web de laprovincia.es, la alcaldesa se dirige al mediador para que convenza a Evelyn Alonso de que desista de promover la nueva mayoría, junto a CC y PP, y le advierte que "la moción no solo se firma, también hay que votarla y tiene que seguir viviendo en Santa Cruz. ¿O nos mudados? Para ella esto va a ser un sufrimiento", le aseguró al interlocutor, un profesional de reputación y ajeno a la política.

Alonso, que el viernes por la mañana tomó posesión y por la tarde acudió con nacionalistas y populares para rubricar ante notario la motivación de la moción y el reparto de áreas, aporta estos audios para acreditar "las amenazas que ha sentido por parte de Patricia Hernández", como manifestó en la entrevista publicada el pasado lunes, cuando precisó que estos mensajes intimidatorios se los envió la alcaldesa a su interlocutor "de forma oral", precisando que le dio crédito porque se trata de una persona "también muy cercana a Hernández".

El mismo día que Alonso denunciaba las amenazas, la regidora municipal intentaba restar crédito al título de la entrevista, asegurando que no era cierto porque "no se corresponde con lo que ella [Evelyn Alonso] dice, porque cuenta que dicen que dice que me dijeron que me sentí...", para añadir la propia alcaldesa que ella se hace "cargo de las cosas que digo pero de las cosas que otros dicen y hacen sentir no me puedo hacer responsable".

La nueva concejala de Ciudadanos reiteró con rotundidad que se sentía amenazada por la alcaldesa de Santa Cruz. "Por supuesto. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue mi niño, y creo que eso no son maneras y además estoy muy preocupada porque me cuesta salir a la calle; ahora siempre lo hago con mi marido o llamo a una amiga porque esas declaraciones no se dicen sin pensar", manifestó Alonso el pasado lunes.

La edil recibió esos mensajes hace más de diez días, cuando la alcaldesa socialista intuía que el acuerdo entre nacionalistas y populares era imparable, culminando las negociaciones que se establecieron después de que el concejal de Ciudadanos Juan Ramón Lazcano formalizara su renuncia al acta, el 17 de abril pasado. Durante el confinamiento por la Covid-19, no sólo la oposición se puso de acuerdo para cerrar una nueva mayoría, sino que la alcaldesa intensificó sus contactos tanto con interlocutores políticos de PSOE, PP y CC, en la Península y también a nivel local, además de confiar a profesionales ajenos a la vida pública su mediación para que convenciera a Evelyn Alonso y retirara su apoyo a la moción de censura.

Es más, la propia concejala de Cs cree que Patricia Hernández acudió a la mediación de la persona, a la que le transmite los mensajes que Evelyn Alonso entiende como amenazas, porque "ya me daban por perdida". Después de recordar la conversación que mantuvo con el enviado de la alcaldesa, la concejala admite que los mensajes "te hacen pensar. Cada uno que saque sus conclusiones, porque yo pienso estar en ese pleno, [el lunes 13[ otra cosa es que me lo impidan", precisaba en referencia a la frase que Hernñandez le transmite a quien solicita que medie entre ambas a fin de que rectifique su decisión y desista de la censura.

Ante la posibilidad de que la alcaldesa socialista entendiera que las declaraciones realizadas por Evelyn Alonso atentaban contra su honor, se le preguntó a Patricia Hernández si contemplaba la posibilidad de acudir a los tribunales para poner en valor su honor, a lo que la regidora declaró que "ya estaba mayor" para meterse en esos pleitos.

Alonso decidió romper su silencio el pasado lunes, después de que la dimisión de su compañero de partido Juan Ramón Lazcano la colocara en el centro del "huracán" político a sabiendas de que su decisión podría cambiar el signo político en el Palacio de los Dragos. En la constitución del ayuntamiento, hace poco más de un año, la socialista Patricia Hernández arrebató la Alcaldía de Santa Cruz a los nacionalistas por primera vez en 40 años gracias a los 9 concejales del PSOE y 2 de Ciudadanos, y los tres de Podemos, que apoyaron su elección como regidora, aunque rehusaron entrar en el gobierno local.

Aún en la oposición, los 10 ediles de CC -la fuerza más votada- y los 3 del PP. El cambio de sentido del voto en Ciudadanos, por la entrada de Evelyn Alonso en sustitución de Lazcano, podría suponer el regreso a la Alcaldía del nacionalista José Manuel Bermúdez.

Ayer Hernández insistía en que los firmantes de la moción "tendrán que dar explicaciones a los chicharreros de lo que están haciendo". y aseguraba que los votantes del PP y de CC, "así como muchos cargos públicos nacionalistas", están "avergonzados, abochornados y muy enfadados". Para la regidora la censura no tiene justificación alguna y por ello, insistió, "tendrán que dar explicaciones". Y denuncia que CC y PP carecen de un proyecto político para la ciudad, "parece que el único proyecto que hay es el dirigido a sus propios intereses", sostiene.