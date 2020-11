El Parlamento canario incrementa su actividad en el primer año de legislatura

En un encuentro con los medios de comunicación en la Cámara, el presidente indicó que ha sido un "primer año muy intenso" en el que los datos de actividad parlamentaria "hablan muy bien de la salud del funcionamiento de la Cámara y del trabajo de los siete grupos políticos que la componen". En estos doce meses se han celebrado 40 sesiones plenarias, 86 reuniones de la Mesa y 41 de la Junta de Portavoces, sin que la irrupción de la pandemia de Covid-19 haya supuesto una parálisis de la actividad.

Del total de iniciativas que iniciaron su tramitación en la Cámara, 303 fueron debatidas; 85, aprobadas; 2.014, contestadas; 250, admitidas; 219, recibidas; 3.532, no finalizadas; 31, decaídas; 128, retiradas, y 55, rechazadas.

En cuanto al gasto, Matos explicó que el aumento de 60 a 70 diputados no ha significado un incremento, entre otras cuestiones porque algunos diputados son miembros del gobierno regional y por eso no cobran de la Cámara legislativa; otros no tienen dedicación exclusiva, y además "se hicieron reajustes de partidas presupuestarias". Según Gustavo Matos, se trata de un Parlamento que en la actual legislatura congeló las remuneraciones y renunció a la subida del 2% establecida en los Presupuestos Generales del Estado. Durante el confinamiento, los diputados canarios ahorraron unos 120.000 euros, que fueron donados a organizaciones no gubernamentales.

Considera que el Parlamento debería ser la institución "más conocida por los ciudadanos", porque es la única en la que reside de forma directa su representación y por ello es la que mejor representa a todos los canarios. También recuerda que una de las misiones del Parlamento es que la actividad que desarrolla se conozca "más y mejor", pues la sensación que tiene la ciudadanía es que la actividad que genera la Cámara y los parlamentarios "no es mucha", lo que genera críticas.

El presidente destacó que tras decretarse el estado de alarma el 14 de marzo, el Parlamento de Canarias fue "el único en España que no cerró sus puertas ni un solo día y que, pese a las dificultades y limitaciones, mantuvo su actividad", que fue posible gracias a la rápida modificación del reglamento y al impulso de los medios técnicos, "lo que permitió la articulación de un sistema mixto para la participación, intervención y voto en plenos y comisiones, que coloca a nuestra Cámara a la vanguardia en el país y en Europa".

Gustavo Matos hizo hincapié en que otro de los objetivos ha sido que el Parlamento se convierta en "un lugar común para los canarios" y, sobre todo, en "un lugar de ideas y debate".

E Reinicio de la actividad. El presidente indicó que el Parlamento no cerrará en agosto, pues se activa la Diputación Permanente, e iniciará el próximo periodo de sesiones el 4 de septiembre con la reunión de la Mesa del Parlamento, donde se dará inicio al trámite para la aprobación de la Ley del Sistema Electoral y la elección de la Junta de Control de Radiotelevisión Canaria. También recordó que en el Estatuto de Autonomía aprobado hace tres años se establece un periodo de tiempo para aprobar el sistema electoral, y eso se producirá en otoño de 2021, por lo que se espera aprobar la modificación en el primer periodo de sesiones del próximo año.

E Ampliar el Parlamento. Matos avanzó la salida a licitación de la remodelación del edificio de Telefónica, adquirido hace diez años. A este respecto, indicó que se ha aprobado el proyecto y espera que antes de que finalice la legislatura se pueda darle uso al edificio. "El edificio se nos ha quedado pequeño para los más de cien trabajadores y trabajadoras de la casa y para los grupos políticos, por lo que ya ha salido a licitación el concurso para la remodelación del antiguo edificio de Telefónica, adquirido por el Parlamento hace más de una década", dijo el presidente de la Cámara legislativa.

E Registro electrónico. Gustavo Matos también señaló que el registro electrónico y el expediente electrónico son "dos retos importantes que estamos a punto de alcanzar, pues resultaban inaceptables estas carencias en plena era digital. Su implantación será ?inmediata".