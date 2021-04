Iceta condiciona el traspaso de la gestión del litoral a un acuerdo previo

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, confirmó en el Senado el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo canario para convocar la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado para el mes de junio, que se celebrará en las Islas, y con la intención de firmar en ese momento el traspaso a la Comunidad Autónoma de la competencias en gestión del litoral, tal como anunció el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el pasado martes tras la primera reunión entre ambos. Iceta también dio por buena, como adelantó Torres, la idea de que la transferencia de dicha competencia se producirá en ese mismo momento, pero deslizó de manera sutil que el proceso de negociación sobre las condiciones del traspaso no está exento de dificultades. El ministro condicionaba así de manera implícita la transferencia a un cuerdo previo del Gobierno de Canarias con el Ministerio de Política Territorial y, sobre todo, con el de Transición Ecológica, titular de esa competencia en la actualidad, sobre las condiciones en que Canarias estaría dispuesta a asumir la gestión. Por eso se curó en salud no dando por seguro que el traspaso se producirá 'sí o sí' en junio, sino que dependerá de la marcha de las negociaciones. “La idea es irnos a junio para que no sea únicamente una reunión formal de constitución de la Comisión Bilateral, sino la de llegar a acuerdos concretos porque así nos lo exige el Estatuto”, afirmó el ministro, aunque también matizó que “en el caso de que no hubiéramos llegado a un acuerdo tendremos que seguir trabajando, pero estamos trabajando ya”.