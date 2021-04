El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, confirmó ayer en el Senado el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo canario para convocar la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado para el mes de junio, que se celebrará en las Islas, y con la intención de firmar en ese momento el traspaso a la Comunidad Autónoma de la competencias en gestión del litoral, tal como anunció el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el pasado martes tras la primera reunión entre ambos. Iceta también dio por buena, como adelantó Torres, la idea de que la transferencia de dicha competencia se producirá en ese mismo momento, pero deslizó de manera sutil que el proceso de negociación sobre las condiciones del traspaso no está exento de dificultades. El ministro condicionaba así de manera implícita la transferencia a un acuerdo previo del Gobierno de Canarias con el Ministerio de Política Territorial y, sobre todo, con el de Transición Ecológica, titular de esa competencia en la actualidad, sobre las condiciones en que Canarias estaría dispuesta a sumir la gestión. Por eso se curó en salud no dando por seguro que el traspaso se producirá ‘sí o sí’ en junio, tal y como aseguró Torres, sino que dependerá de la marcha de las negociaciones. “La idea es irnos a junio para que no sea únicamente una reunión formal de constitución de la Comisión Bilateral, sino la de llegar a acuerdos concretos porque así nos lo exige el Estatuto”, afirmó el ministro, aunque también matizó que “en el caso de que no hubiéramos llegado a un acuerdo tendremos que seguir trabajando, pero estamos trabajando ya”.

El titular de Política Territorial enfría las previsiones canarias: la cesión no será ‘sí o sí’

Iceta enfatizó en la Comisión de Entidades Locales del Senado, donde comparecía por primera vez, que esta transferencia a Canarias “no es por un capricho, sino porque figura en el Estatuto de Autonomía de Canarias que muchísimos de ustedes votaron”. En contestación a la intervención del senador de CC, Fernando Clavijo, el ministro se refirió a este proceso e aseguró que “a veces se nos puede acusar, con razón, que nos demoramos mucho, que tenemos una prioridades y no otras, pero hay una que es básica, la manera de mantener una convivencia democrática y útil para la ciudadanía es el cumplimiento de las leyes, y nosotros lo vamos a hacer”. En otro momento, para responder a otros senadores en relación con el debate en torno a la plurinacionalidad del Estado, puso el ejemplo de la carta magna canaria y la definición que allí se hace sobre la identidad del Archipiélago, y dijo que “si un Estatuto de Autonomía dice que Canarias es una nacionalidad histórica, ¿quién soy yo para discutirle eso?”.

CC recuerda que muchos proyectos turísticos dependen del visto bueno del Estado

Clavijo, por su lado, aseguró que el ministro “ha hecho una declaración de muy buenas intenciones, la música suena bien, pero habrá que comprobar si eso se convierte en realidad”, resaltando en este sentido que Iceta eludió concretar el calendario y otros aspectos de las negociaciones con Canarias sobre los medios económico y humanos que conllevará el traspaso, y los límites en que se establecerá la competencia para la comunidad autónoma en el acuerdo final. “Espero y deseo que ese anhelo que está reflejado en el Estatuto se cumpla, porque sería muy importante en un momento tan complicado del sector turístico ya que agilizaría muchísimos expedientes pendientes si esa transferencia es plena y completa, no solo conveniada para algunas cositas”, afirmó el senador nacionalista.

Para el senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, el traspaso de costas “no es una novedad y no debería ser una noticia importante, porque eso ya está en el Estatuto que se aprobó con un Gobierno del PP y lo que queremos es que se cumpla, porque teníamos una ministra canaria (en referencia a Carolina Darias, ministra de Política Territorial durante un año ) que durante todo su mandato no hizo ninguna transferencia a Canarias”. “Esperemos que ese traspaso en junio sea verdad y que se cumpla, porque, en el PP estamos cansados de anuncios y que no se lleve a la realidad”, resaltó.

Solución para los interinos

Iceta confirmó en el Senado su intención de reformar el Estatuto Básico del Empleado Púbico para tratar de acabar con la alta tasa de interinidad del plantel de funcionarios en España. La llevará al Congreso antes del verano como una de las “piezas” que deben ajustarse para abordar el problema, pero también otras dos: verificar los procesos de “estabilización” que se pusieron en marcha con el Gobierno del PP y “un último proceso” que los internos “puedan incorporarse en plenitud a la función pública”.