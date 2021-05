El Consejo Político Insular de Coalición Canaria de Gran Canaria, reunido este sábado, ha aprobado por unanimidad el documento que servirá de germen para la creación del proyecto que los nacionalistas defenderán para llevar a cabo una transición en la isla. El objetivo es establecer, a través de un análisis integral, que se abordará con los diferentes agentes de la isla, criterios y medidas concretas que permitan establecer hacia dónde debe dirigirse Gran Canaria, con el fin último de construir un lugar con garantías ciudadanas para el bienestar y el desarrollo.

La vicesecretaria insular de Políticas Sectoriales de la organización, María Fernández, afirmó que, "en el seno de una empresa o de una propia familia la planificación resulta fundamental para garantizar la viabilidad y el buen funcionamiento. Esta familia que componemos los grancanarios está conformada por más de 800.000 miembros que no están contentos con los servicios, las oportunidades y el modelo de vida que se les ofrece y, peor aún, vivimos con la incertidumbre de no saber hacia dónde vamos".

Fernández aseguró que, "este problema estructural se ha visto, naturalmente, agravado por la pandemia. Nadie se esperaba lo que iba a pasar ni tenía la varita mágica para actuar, pero también ha sido evidente que aquellos territorios con mayor capacidad de acción y con planificación han dado una mejor respuesta a las crisis sobrevenidas por el covid o ya disponen de unos cimientos más fuertes para la reconstrucción".

Beatriz Calzada, vicesecretaria de Política Territorial, aseguró que el texto aprobado hoy establece que el modelo al que debe aspirar Gran Canaria debe solventar dos grandes problemas, origen del resto, que pasa por la falta de un programa vertebrador con sentido, "Gran Canaria es un rompecabezas, cada sector trabaja de manera aislada y no existe un hilo conductor entre las acciones que se implementan o se planean, con lo cual necesitamos una base con sentido", dijo y continuó: "No de titulares vive el hombre y no existen proyectos que sean tangibles y que se traduzcan en la mejora de los indicadores principales. No podemos seguir parcheando, son necesarias reformas y transformaciones estructurales, sin castillos en la arena, con acciones aplicables y reales".

En este sentido, la vicesecretaria recordó que las cifras de desempleo juvenil, la falta de oportunidades, el cierre de empresas y el cese de autónomos en Gran Canaria, "nos coloca en un momento social histórico muy delicado que solo será reversible a través de un concierto social, que incluya a todos los agentes y que debe ser inquebrantable en el tiempo. Estamos al borde del acantilado y solo tenemos dos opciones: el diálogo, el consenso, la planificación y el trabajo conjunto o el abismo".

Por todo ello, los nacionalistas grancanarios mandan un mensaje al resto de organizaciones políticas, sociales y agentes económicos de la isla, "es el momento de ir todos a una y para ellos pondremos sobre la mesa este documento base con el que queremos sentarnos porque es determinante comenzar a decidir hoy que políticas de movilidad, energéticas, económicas, educativas y sociales queremos tener en desarrollo en 2027".

Beatriz Calzada incidió en que, "se han instrumentalizado los medios económicos, a través de los fondos que Europa pondrá en circulación, y es responsabilidad del Cabildo de Gran Canaria que el dinero no se vaya una vez más por el desagüe; deben verse repercutidos en el desarrollo de la isla y el termómetro será las oportunidades generadas en esta isla y la calidad de vida de la ciudadanía".