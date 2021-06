Podemos se suma a NC en su idea de controlar a quienes vienen «de fuera»

Podemos y Nueva Canarias (NC) están de acuerdo en una opinión no exenta de polémica: el Archipiélago padece un exceso de población. El martes, en la primera jornada del pleno del Parlamento, fue Román Rodríguez, líder de NC y vicepresidente y consejero de Hacienda del Ejecutivo regional, quien con tono académico sacó a colación el «elemento poblacional». «Es muy complicado mantener los ratios socioeconómicos con una evolución demográfica como esta», apuntó el nacionalista, que antes había recordado que la población se incrementó por encima del 30% entre los años 2000 y 2020. Ayer, en la segunda y última jornada de la sesión plenaria quincenal, fue el diputado de Podemos Francisco Déniz quien siguió el discurso de Román Rodríguez. Eso sí, el podemita continuó el argumentario sin rastro alguno del tono académico o gubernativo del vicepresidente, para dejar bien claro que no hay que permitir que venga «gente de fuera a ocupar puestos importantes». Dijo lo mismo que el líder de NC pero con trazo grueso. El representante de los morados conectó así de lleno no solo con Rodríguez, sino también con otros históricos de Coalición Canaria –Rodríguez presidió el Gobierno regional bajo las siglas de CC– como Paulino Rivero, quien durante su etapa llegó a decir que «el trabajo, primero para la gente de aquí».