«Hay contradicciones en el PSOE pero aquí Torres nos apoya con el REF»

El cuatripartito logró elaborar un informe desfavorable a las pretensiones del Estado de reducir el diferencial fiscal de las producciones audiovisuales. El debate interno fue intenso y el vicepresidente, Román Rodríguez, presume de su trabajo en búsqueda del consenso pese a las contradicciones del PSOE. Desecha crisis en el pacto una vez que ha logrado llevar a su terreno a los socialistas canarios frente a Madrid.

¿Cómo le ha sentado al vicepresidente del Gobierno la actuación del Ministerio de Hacienda con el incumplimiento del Régimen Económico y Fiscal?

El REF no es un asunto menor, es la expresión de una historia de conquistas, de reconocimiento de nuestras singularidades económicas y fiscales, todas ellas destinadas a compensar y corregir las desigualdades. Cuando se toca el REF se toca la esencia de lo que representa Canarias en el contexto español y europeo, se cuestionan conquistas y derechos que hay que respetar. Por ello cualquier decisión unilateral del Gobierno de España, sea del color que sea, la vamos a pelear, no vamos a ceder nunca a ningún cambio si no está pactado porque cualquier modificación siempre tendrá que ser para mejorar. El cambio en las deducciones fiscales a las producciones cinematográficas realizado por el Ministerio de Cultura ha dejado a Canarias por debajo de la Península más de un año, lo que es algo insólito porque nunca ha ocurrido desde que existe el REF que haya más beneficios fiscales en la Península que en Canarias. En este año hemos reclamado por la vía institucional y por la política que se corrigiera esta situación porque el diferencial debe ser del 80%. Nueva Canarias lleva discutiendo esto desde hace un año y quiero ser claro: nos ha disgustado esta situación pero también nos ha puesto en guardia una vez más sobre las dificultades que tiene Canarias para que el Estado entienda nuestras singularidades. Ni es nuevo ni será la última vez, por lo que hay preocupación y disgusto pero también determinación en que no vamos a ceder en nuestros derechos. Seguiremos peleando donde haga falta y eso lo saben nuestros socios.

Un año es mucho o poco dependiendo del asunto ¿Usted como consejero de Hacienda ha hablado directamente con la ministra Montero?

Yo se lo dije verbalmente aquí a la ministra en febrero y después se lo envié por escrito. Pero desde junio del año pasado estamos promoviendo iniciativas políticas en el Congreso y el viceconsejero de Hacienda se lo ha trasladado en varias ocasiones a la Dirección General de Tributos. Trece meses es mucho tiempo porque el reproche no es solo que se haya vulnerado el diferencial fiscal sin consultar, sino que ha pasado un año pidiendo que se corrigiera y el Ministerio lo sabía desde hace tiempo. A última hora deprisa y corriendo se presenta esta enmienda en el Senado por la presión ejercida desde Canarias al acercarse el periodo para liquidar el Impuesto de Sociedades de 2020. Se reacciona tarde y mal.

¿Y usted estaba al tanto de lo que se estaba cociendo entre Hacienda y el PSOE estatal para presentar la enmienda en el Senado?

No, me entero de la enmienda el día que la presentan y de forma fehaciente cuando el Senado solicita el informe obligado al Parlamento canario. Lógicamente la enmienda mejoraba el escenario anterior porque 12,4 millones es superior a 5,4 pero aquí no se trata de cantidades concretas sino del diferencial fiscal porque la propuesta de los socialistas aumenta un 20% la cantidad en Canarias con respecto al territorio peninsular, pero nosotros reclamamos un 80%. El informe del Gobierno nos lo pide el Parlamento y ahora la respuesta es de la Cámara porque así lo prevé el Estatuto. El Gobierno ha aprobado un informe desfavorable y todos los grupos del Parlamento lo han suscrito. Creo que es un hecho muy relevante porque esto no es un asunto de partidos sino de las instituciones al tratarse de nuestros derechos. La posición unánime del Parlamento será histórica porque pone en marcha una facultad hasta ahora no utilizada ya que se paraliza el trámite y se tendrá que negociar en la comisión bilateral Canarias-Estado. Estos días he centrado mis esfuerzos en buscar el encuentro y el consenso en este tema.

"El que incumple el pacto con NC es el PSOE estatal cinco meses después de investir a Sánchez"

¿No ha funcionado entonces la comunicación entre el PSOE estatal y el canario con NC, que gobiernan juntos?

Los socialistas no tienen que darnos cuenta a nosotros de lo que hacen en las Cortes pero, ahora bien, cuando nos lo trasladan expresamos nuestra negativa, que ahora es del Gobierno y lo será del Parlamento. Lo que sí saben los socialistas españoles es que tienen un acuerdo de investidura con NC y que el diferencial fiscal a las producciones audiovisuales está en el pacto con Pedro Sánchez. Aquí hay un incumplimiento de este acuerdo porque en el pacto en Canarias no hablamos de este asunto porque eso se dirime en las Cortes.

¿Los socialistas canarios en el Senado no son conscientes de que esos 12,4 millones no cumplen con el diferencial?

Tenemos un problema en la sociedad canaria con los representantes canarios de los partidos estatales y son los votantes los que tendrán que pedirles explicaciones a estos representantes. Nadie puede alegar ignorancia sobre lo que estaba ocurriendo.

Preguntado de otra manera ¿cree que el PSOE nacional ha sido desleal con Canarias o con los socialistas de las Islas?

No sé como calificar su comportamiento, lo que sí digo es que 13 meses después la decisión que se ha tomado es contraria al acervo fiscal que hemos construido porque rebaja las bonificaciones fiscales del 80 al 20%. Se trata de un tema irrenunciable y aclaro que si hay algún incumplimiento del PSOE con NC es en Madrid porque en enero firmamos el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y cinco meses después lo incumplen. Esta solución no es posible porque, aunque mejora lo que había antes, no respeta el 80% al que tenemos derecho.

Usted está circunscribiendo este asunto al ámbito estatal pero aquí el PSOE, con su secretario general al frente, se había conformado con esta medida apresurada en el Senado aunque incumpliese el diferencial fiscal ¿qué le parece?

Tendrán que ser ellos los que respondan a esa pregunta porque es sobre su comportamiento. Nosotros tuvimos una discusión en el pacto y concluimos que frente a este requerimiento del Senado tocaba una respuesta del Gobierno coherente con un informe desfavorable. Me quedo con que el PSOE en el Gobierno, a propuesta nuestra, comparte que se ha incumplido el REF y lo que he hablado con el presidente Torres es que está totalmente de acuerdo con el 80% de diferencial fiscal y lo ha peleado. Lo que consiguió in extremis fue un paso intermedio de 5,4 a 12,4 millones, que es mejor, pero claramente no podemos dar un voto favorable porque recorta el diferencial un 60%. Es cierto que existen niveles de contradicción entre los socialistas españoles y los canarios pero lo deben resolver ellos. Nosotros hemos defendido siempre lo mismo aquí que en Madrid.

"El pacto ni se debilita ni se va a romper porque vamos a pelear juntos por la defensa del REF"

¿Y usted como nacionalista no se encuentra incómodo en el Gobierno cuando no hay certeza de que se vuelva a incumplir el REF en cualquier otro momento?

No hay que aflojar un punto ni ceder ni un milímetro. Nosotros nos consideramos constructores del REF pero el comportamiento de los partidos de ámbito estatal es siempre el mismo, da igual que sean de un lado o de otro. La tendencia a olvidarse del REF como un derecho es algo tanto de la derecha como de la izquierda.

El REF ha roto gobiernos en el pasado ¿Puede romper este también?

No, porque estamos de acuerdo en este tema, hemos aprobado un informe desfavorable y vamos a pelearlo. Sostengo que con la decisión del Parlamento tendremos un informe unánime y vamos a activar la comisión bilateral Canarias-Estado para defender nuestros derechos. En el caso de que no lleguemos a un acuerdo con el Gobierno central en los dos meses que da el Estatuto de plazo, NC ya tiene en mente llevar una iniciativa legislativa del Parlamento de Canarias ante las Cortes Generales. El artículo 43.e del Estatuto nos ampara, al igual que la Constitución, para presentar directamente proposiciones de ley ante el Congreso. Si no fuéramos capaces de convencer al Estado en el proceso de negociación que se abre ahora de la necesidad de consolidar el diferencial fiscal del 80% recurriremos a la vía de una iniciativa legislativa del Parlamento ante Las Cortes que defenderían tres representantes de la Cámara.

¿Me puede explicar que significa lo aprobado por el Consejo de Ministros al mismo tiempo que el Consejo de Gobierno acordaba el informe?

Interpreto que lo que pretenden era corregir uno de los errores que cometieron en esa enmienda con el año fiscal. Pero mantienen los 12,4 millones, con lo que deberían solicitar informe del Parlamento. El Ministerio de Hacienda persiste en su tesis y aquí el PSOE se agarra a poner el año 2020 para que las empresas afectadas puedan presentar las cuentas del año pasado sobre un máximo de 12,4 millones frente a los 5,4 anterior. A lo mejor se puede entender en este contexto, pero el tema de fondo es el mismo porque tanto el proyecto de ley como el decreto ley incumplen el diferencial fiscal. El papel de NC es defender el REF sin ceder ni un ápice.

¿Sale debilitado el pacto con este asunto?

Creo que no, la debilidad hubiera sido si tuviésemos posiciones distintas porque en el pacto canario no se ha incumplido, algo que sí ha sucedido en el pacto de investidura con el PSOE estatal.

¿Cómo valora la posición de CC, rival político pero también nacionalista?

Coincido con ellos en la defensa del diferencial fiscal porque es elemental defender lo que hemos construido entre todos y porque lo venimos haciendo desde el minuto uno. He procurado en estos días buscar el acuerdo y la unanimidad del Parlamento porque sentamos un precedente con la constitución de la comisión bilateral y sentaremos otro si promovemos una iniciativa legislativa que explicaremos en otros territorios si es necesario.

¿Sería un fracaso que no se pudieran ejecutar los fondos europeos que van a venir por la incapacidad de la Administración?

Los fondos europeos para el septenio 2021-2027 van a representar 80.000 millones de euros a fondo perdido para España, es una cantidad significativa pero con esta financiación se pueden hacer cosas importantes y reorientar algo la actividad económica pero es insuficiente para cambiar las cosas. El dato es incontestable porque en los 15 meses de pandemia España ha dedicado 145.000 millones de euros de deuda pública a resolver los déficits de ingresos para garantizar los servicios públicos. Se están idealizando los fondos europeos pero no son la panacea y ahí está EEUU que en dos años va a inyectar seis billones de dólares a su economía.

Osea que estos fondos no van a servir para dar un giro y diversificar la economía.

Ayudará pero hay que ponerlo en sus justos términos. En Canarias vamos a disponer del presupuesto ordinario de la UE en el septenio 2021-2027 de unos 2.400 millones de euros y nuestros cálculos, sumando los fondos de recuperación y el React-EU, son de una cantidad similar, de manera que en siete años Canarias puede disponer de 5.000 millones. Los niveles de ejecución del periodo 2014-2020 han estado muy por debajo de lo razonable, calculamos que en torno al 70% de ejecución. Nosotros ya tenemos asignados 630 millones del React-EU, que son fondos Feder y FSE hasta 2023 escorados un 61% hacia la protección de los servicios públicos esenciales y el resto para pymes, autónomos, empleo, digitalización o turismo. Lo que está por definir es el mecanismo de recuperación, del que un 40% irá al departamento de Transición Ecológica. Todas las políticas a las que van dirigidas los fondos de forma preferente va a contribuir a cambiar el ritmo del sistema, a hacerlo más sostenible y competitivo, por lo que los fondos europeos van a dinamizar y reorientar la economía pero lo que no creo es que esto le dé una vuelta como un calcetín al sistema económico de Canarias porque los datos y cifras que están sobre la mesa nos lo indican.

«No estamos satisfechos con los resultados de las políticas sociales» ¿Está satisfecho con la gestión de la Consejería de Derechos Sociales? Es una gestión complicada porque tiene una estructura insuficiente para la tarea que tiene. Todos debemos ser autocríticos y arrimar el hombro para realizar un mayor esfuerzo. Hace falta personal y la contratación resulta más lenta que en Sanidad y Educación. ¿Pero no le da la sensación de que estamos en un bucle cuando Canarias sigue en la cola de la dependencia? Es necesario buscar mecanismos para corregir la desigualdad. Hoy hay 20.000 familias con la prestación del IMV o la Renta Canaria de Inserción cuando hace dos años eran 7.000. Sigue siendo muy insuficiente aunque se ha hecho un esfuerzo. La responsabilidad es del área social del Gobierno pero debe ser compartida y tenemos que enfatizar la respuesta con más fondos y recursos. No podemos estar satisfechos con los resultados de las políticas sociales.