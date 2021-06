El senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, acusó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de tratar de forma "colonial" a las Islas tras asegurar que visitaba mucho el Archipiélago y "vender" como medidas desplegadas por el Gobierno de España para hacer frente a la crisis social y económica los pagos del SEPE a los canarios y canarias en situación de desempleo o ERTE.

El senador nacionalista criticó duramente, en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, la intervención de la ministra a la que espetó que "solo faltaría que los canarios tengan que dar las gracias al Gobierno de España por percibir las prestaciones fruto de sus cotizaciones a la Seguridad Social como el resto de ciudadanos".

Fernando Clavijo apuntó que "más que desfiles de ministros y de contabilizar las visitas que hacen o dejan de hacer, lo que necesita Canarias son respuestas a la crisis económica y social en la que está inmersa por la parálisis del sector turístico desde el inicio de la pandemia con políticas que recojan las singularidades de las Islas como hace Europa". El senador reclamó a Díaz "medidas asimétricas para responder a realidades que son distintas" y puso como ejemplo la diferencia entre una lavandería en cualquiera de las zonas turísticas de Canarias y de cualquier barrio en Madrid. "La situación no es la misma porque en Canarias estamos prácticamente aún en un cero turístico".

En este contexto, Clavijo insistió no solo en prorrogar los ERTE en el caso de Canarias más allá del 30 de septiembre, como mínimo hasta final de año, así como, reivindicó que se amplíe a otros sectores económicos por "la dependencia del turismo en el archipiélago".

Asimismo, preguntó a Yolanda Díaz por las medidas específicas para atender a las cifras que ha dejado la pandemia en el archipiélago. "En Canarias hay 103.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro, hay un 61 % de paro juvenil frente al 41 % de media del Estado, hay 277.000 canarios y canarias en situación de desempleo y 76.000 en Erte, lo que eleva la tasa de paro al 34 %", datos que no van a mejorar hasta que se recupere el sector turístico, pero es que, además, "la tasa de temporalidad supera el 85 % y el PIB per cápita ha caído en las Islas a datos del 2000, cuando estábamos en torno a los 16.997 euros, y la respuesta de su Ministerio es la misma para todos, no hay medidas asimétricas, ni discriminación positiva, ni siquiera cumple sus propios compromisos".

Fernando Clavijo afeó que el Estado se esconda detrás de los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias, puesto en marcha el año 2000, para "asegurar que están tomando medidas específicas. Es falso. Ni hay políticas singulares en los Erte, ni para el rescate del sector turístico y mucho menos para el rescate social y económico y, por tanto, del empleo en Canarias. Detrás de sus anuncios y sus visitas solo hay marketing, mientras Canarias tiene los peores datos de paro y sigue creciendo la marginalidad y los índices de pobreza".

Por último, el senador nacionalista preguntó si el Gobierno estatal tiene pensado prorrogar la excepción de los Erte en el consumo del paro más allá de 2021 porque, de lo contrario, "estaríamos provocando un perjuicio irreparable a miles de trabajadores y trabajadoras".