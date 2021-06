El comité de huelga de los trabajadores públicos temporales de Canarias ha dicho que al publicarse ayer una oferta de empleo público con 90 plazas de interinos afectados por abuso de temporalidad el consejero de Presidencia, Julio Pérez, ha incumplido el acuerdo que firmó hace una semana.

En un comunicado, el comité de huelga explica que en el acuerdo firmado el 22 de junio pasado el consejero se comprometía a no incluir las plazas de trabajadores en abuso de temporalidad en ninguna oferta pública de empleo ni concurso de méritos, mientras se lleva a cabo la negociación.

Añade que actualmente se estaban conformando los grupos de trabajo, al amparo de ese acuerdo entre el Gobierno y el comité de huelga, para identificar todas las plazas en abuso de temporalidad y trabajar en buscar la forma de estabilización de este personal público.

Destaca que el gobierno que preside Ángel Víctor Torres «ha tardado tan solo una semana en incumplir» el acuerdo sellado con el comité de huelga con el que se había comprometido por escrito a no ofertar las plazas de los empleados afectados mientras se llevaba a cabo la negociación en la que grupos de trabajo formados por ejecutivo y comité de huelga identifican y cuantifican estas plazas y buscan una solución acorde a la estabilización de este personal.

En este sentido, el secretario general de Sepca y miembro del comité de huelga, Manuel González, señala que «una vez más, el consejero de Presidencia, Julio Pérez, demuestra que su palabra no vale nada, y, no solo eso, que su firma y la del Gobierno de Canarias no valen nada puesto que engañan una y otra vez a los representantes de los trabajadores en huelga desde el pasado mes de enero».

Ante este «atropello», el acuerdo queda «en papel mojado», ya que el Gobierno de Canarias «se lo salta antes de empezar siquiera a trabajar en los grupos de trabajo».

«Es una tomadura de pelo a los trabajadores, a los sindicatos, al comité de huelga, y deja en muy mal lugar al Gobierno de Canarias que se retrata una y otra vez», afirma González.