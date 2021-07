El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha firmado la orden que da inicio a la tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2022 y que establece los procedimientos a los que se deben ajustar los diferentes departamentos del Ejecutivo para facilitar su elaboración, sin entrar en el detalle de los contenidos.

Rodríguez explicó hoy que las cuentas del próximo año, cuyas directrices está previsto aprobar en Consejo de Gobierno la próxima semana, seguirán orientadas, por un lado, al apoyo a los colectivos más vulnerables y la recuperación de la actividad económica y, por otro, a la consolidación del gasto necesario en los servicios públicos esenciales, aunque se preservará la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas. Tales previsiones están incluidas en el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales para el periodo 2022-2024 que el Ejecutivo aprobó el pasado 15 de abril.

Ese plan se realiza en un marco de múltiples incertidumbres y en ausencia de la determinación de las reglas fiscales. Para la elaboración de los escenarios plurianuales, y fundamentalmente para la elaboración de las previsiones de ingresos por tributos propios y cedidos, se ha tomado como base el contexto macroeconómico en el que se recoge la evolución del PIB de la Comunidad Autónoma según las proyecciones macroeconómicas del Banco de España y las estimaciones de la Viceconsejería de Economía en su rango más pesimista.

Por lo que se refiere al límite de gasto no financiero y objetivo de estabilidad, toda vez que ha sido suspendida la aplicación de la regla de gasto para los ejercicios 2020 y 2021, y no figura ninguna valoración de la tasa de referencia de crecimiento de la economía española, en aquel plan plurianual no fue posible realizar el cálculo de la evolución del límite de gasto no financiero conforme a la metodología habitual en los ejercicios previos a la pandemia. Por tanto, teniendo en cuenta la suspensión de las reglas fiscales, el límite de gasto no financiero de la Comunidad Autónoma lo determinarán los ingresos, a lo que se añade la incógnita de si esa suspensión se consolidará el próximo año.

Respecto a los recursos provenientes del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), que para Canarias suponen dos tercios de sus ingresos, los índices de proyección utilizados en aquel plan plurianual son los que se incluyen en las estimaciones oficiales conocidas hasta el momento, considerando la permanencia del sistema vigente al margen del ciclo económico. No obstante, el Consejo de Política Fiscal y Financiera deberá pronunciarse sobre la devolución de las cantidades entregadas a cuenta sin estimar la crisis.

La Orden suscrita por el vicepresidente recuerda que el Covid-19 ha cambiado el escenario económico mundial, con un impacto importante en la sociedad y en la economía, especialmente en la actividad productiva de determinados sectores, como el turismo y el comercio, de gran relevancia para la economía canaria. Un escenario marcado por importantes incertidumbres en aspectos tan fundamentales como la pérdida de ingresos fiscales de la Administración pública como consecuencia de la reducción de las actividades económicas y que afecta a la sostenibilidad presupuestaria.

Fondos europeos y Plan Reactiva

En ese escenario, que afecta al orden mundial y al conjunto de los países de la Unión Europea, el Consejo Europeo del 21 de julio de 2020 aprobó un paquete de medidas dirigidas a la reconstrucción de la economía de sus países miembros. Estas medidas se concentran en la puesta en marcha del programa Next Generation EU por 750.000 millones de euros, junto con un refuerzo del marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027.

Todos estos fondos, destaca la Orden del consejero, son fundamentales para Canarias por “la patente vulnerabilidad de su modelo económico”, lo que hace necesario un proceso de reforma de este hacia uno más sostenible y resiliente que permita una rápida recuperación de la actividad económica, impulse la inversión pública y privada y el apoyo al tejido productivo, mejore los datos del mercado laboral y contribuya a la creación de un empleo de calidad.

Este nuevo modelo deberá fomentar también la eficiencia energética y el uso de energías alternativas, la movilidad sostenible o la lucha contra el cambio climático, además de favorecer la cohesión económica, social y territorial de Canarias en el marco del mercado único europeo, todo ello con el fin de crear una sociedad más competitiva y solidaria.

Del mismo modo, la Orden también destaca la aprobación por el Parlamento del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias, que tendrá el correspondiente reflejo en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2022.

Procedimiento de tramitación

De acuerdo con la Orden departamental, los entes del sector público autonómico elaborarán sus propuestas de presupuestos de acuerdo con los criterios y directrices que apruebe el Gobierno la próxima semana, atendiendo al criterio de transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, incorporando el enfoque de género de los presupuestos y, en todo caso, considerando el límite de gasto para 2022 que apruebe el Gobierno de Canarias de acuerdo con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Teniendo en cuenta estas propuestas, una vez analizadas las mismas conforme a las directrices de política presupuestaria dictadas por el Gobierno, y a la vista de la información suministrada por los centros que gestionan los ingresos públicos, la Dirección General de Planificación y Presupuesto elaborará los estados de gastos e ingresos del anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2022.

Asimismo, considerando las propuestas que se remitan por los distintos departamentos, la Dirección General de Planificación y Presupuesto confeccionará la propuesta de texto articulado del anteproyecto de Ley.

Ultimadas las propuestas de los estados de ingresos y gastos y del texto articulado, tras el proceso de revisión y análisis presupuestario realizado por la Dirección General de Planificación y Presupuesto, el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos someterá a la aprobación del Gobierno el anteproyecto de Ley de Presupuestos.

El calendario previsto se desglosa en función del tipo de información que deben aportar los diferentes departamentos autonómicos, si bien el 30 de septiembre de 2021 toda la información deberá estar ya a disposición de la Dirección General de Planificación y Presupuesto para diseñar los estados de gastos e ingresos del anteproyecto de Ley.