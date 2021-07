La presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, exigió ayer que se convoque de inmediato la Comisión Bilateral Canarias-Estado para incluir el compromiso de fijar en un 80% el diferencial fiscal entre las Islas y el resto del Estado para las deducciones a las producciones audiovisuales. Aparte, consideró ineludible que el Gobierno canario eleve un recurso al Tribunal Constitucional, porque es un aspecto que ya está recogido en el Régimen Económico y Fiscal que, en su opinión, se ha vulnerado.

«El REF es de obligado cumplimiento; las leyes no se negocian, se cumplen», manifestó Navarro. La presidenta del PP canario considera que la falta de convalidación del acuerdo suscrito entre el Gobierno canario y el Estado durante el pleno extraordinario del Congreso de los Diputados celebrado el miércoles supone «un bofetón» a Canarias.

Durante el pleno del Congreso de los Diputados, se convalidó el Real Decreto Ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía. La disposición final tercera del Real Decreto incluía una modificación del REF relativa al diferencial fiscal en materia audiovisual de las Islas, pero no se aprobó.

El presidente del Gobierno autonómico y secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres; el presidente de Nueva Canarias y vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, y el diputado estatal de NC, Pedro Quevedo, se reunieron esta semana con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en unos primeros contactos de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2022. El presidente canario aseguró que en ese encuentro se acordó dar una salida política a las deducciones fiscales establecidas en el REF para producciones audiovisuales.

La Abogacía del Estado ha aclarado en un informe que las recientes modificaciones introducidas no vulneran el REF al no estar fijado un porcentaje para los límites, pero el Parlamento y el Gobierno de Canarias entienden que sí. Sin embargo, la presidenta del PP considera que la falta de validación del acuerdo en el Congreso de los Diputados es «una tomadura de pelo». «No es la primera vez que algo se queda en un anuncio que no se cumple», aseguró.

«Los derechos de los canarios son de obligado cumplimiento, por lo tanto, ni se negocian, ni se rebajan, sino que hay que exigir que se cumplan siempre», según la líder de los populares. A su juicio, el supuesto acuerdo político «es un engaño», por lo que insistió en que el Gobierno de Canarias presente un recurso ante el Tribunal Constitucional por incumplirse el REF.

La Mesa del Parlamento de Canarias aprobó el miércoles por unanimidad el procedimiento de interposición de recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que se activará con la presentación de sendos recursos por vulneración del REF. En la resolución acordada se indica que corresponderá al pleno la adopción por mayoría del acuerdo de interposición de recurso de inconstitucionalidad a que se refieren la Constitución, la Ley del Tribunal Constitucional y el Estatuto de Autonomía de Canarias.