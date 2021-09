El órgano de dirección de las policías locales incumple las leyes de igualdad

En dos escritos, la agente reclama la nulidad de la comisión y que sea más equilibrada

Los más incumplidores son los tres sindicatos que se sientan en la comisión (UGT, CCOO y CSIF), que solo tienen a varones en este órgano de representación, circunstancia que fue alegada en el Parlamento por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, para justificar que no se hubiese convocado a la comisión de coordinación desde que comenzó la actual legislatura. Pero también el Ejecutivo tiene una abrumadora mayoría masculina ya que cuenta con cuatro hombres –incluyendo al propio consejero– y tan solo una mujer. Por su parte tanto la Federación Canaria de Municipios (Fecam) como las asociaciones de jefes de la Policía Local sí cumplen las leyes de Igualdad ya que los ayuntamientos cuentan con tres hombres y dos mujeres, mientras que los jefes y oficiales tienen un representante de cada sexo.

El incumplimiento de la ley en la primera reunión de la comisión de coordinación de esta legislatura ha sido denunciado por una agente de la policía local de un municipio de Gran Canaria –que prefiere mantener por ahora el anonimato– en sendos escritos dirigidos a la Consejería de Administraciones Públicas y a la Consejería de Derechos Sociales e Igualdad. La agente describe con detalles los preceptos legales que se vulneran, las circunstancias en las que se convocó la reunión con una mayoritaria presencia masculina y demanda que se convoque de nuevo al órgano con una representación de hombres y mujeres más equilibrada y que se declaren nulas de pleno derecho las decisiones adoptadas en la reunión.

A la Consejería de Derechos Sociales e Igualdad, la agente de la policía local exige que intervenga «para remover esta situación de denigrar a la mujer policía local» y que requiera a la comisión que se equilibre la representación femenina en este órgano institucional. Ambos escritos fueron presentados en el registro el pasado 28 de julio y por el momento no ha habido respuesta.

Esther Martín (CCOO): «Los sindicatos son los primeros que tienen que dar ejemplo»

El hecho de que sean los sindicatos los mayores incumplidores de las reglas de la paridad no ha gustado a las dirigentes que llevan los asuntos de igualdad en estas centrales sindicales. Es el caso de la secretaria de Acción Sindical y Mujer de CCOO Canarias, Esther Martín: «Las organizaciones sindicales son las primeras que tienen que dar ejemplo porque hemos sido los defensores y propulsores de que exista paridad en los órganos de las instituciones», asegura, y por ello ha instado a la federación de servicios públicos que solucione la representación del sindicato en la comisión de la Policía Local para que haya una mujer y no dos hombres como sucede actualmente. «Que los cuerpos policiales estén formados mayoritariamente por hombres no es excusa para cumplir con la ley y que haya mujeres policías que representen al colectivo en los órganos decisorios», añade Martín.

La dirigente sindical ya mantuvo contactos con los representantes de CCOO en el cuerpo policial en julio, tras la reunión de la comisión, para tratar este asunto con el fin de que no se vuelva a repetir y espera que en los próximos días el sindicato tenga una representación equilibrada. En este sentido, cuestiona que el hecho de tener un solo representante en la comisión y que sea hombre es un «parche a corto plazo». Desde otros sindicatos se alega que en los cuerpos hay todavía pocas mujeres y que es difícil conseguir que quieran estar en este tipo de órganos de representación.