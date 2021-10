Pedro Sánchez, Kim Kardashian y 200.000 euros de remanente

El pleno, en realidad, se dio la vuelta como un calcetín. La visita de Pedro Sánchez a La Palma obligó a la del presidente Torres y otros responsables gubernamentales, como la del consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, a trasladarse a la isla torturada, así que el orden de la sesión debió variar. Fue un pleno extraño y ligeramente deshabitado con largos periodos de asueto por parte de sus señorías, que se iban a tomar café, fisgonear en los móviles e intercambiar chismes; otros, como la diputada Socorro Beato, no dejaban de repasar papeles y tomar notas, como si estuvieran preparando una oposición a Notarías, ajenos a lo que se comentaba desde la tribuna. En general, aunque resulte pasmoso, el Gobierno se dedicó a contar lo razonablemente bien que van las cosas, según su tónica habitual en el último año y medio. No es ocioso recordar que apenas mes y medio después de acabar el confinamiento generalizado de la población el presidente Torres hablaba de una inminente recuperación turística. El Gobierno progresista necesita del optimismo como Kim Kardashian necesita de su cirujano especialista en glúteos. Sí, en efecto: ni es natural ni sale barato. Ayer los indicios fueron múltiples. Sebastián Franquis, consejero de Obras Públicas Invisibles, le afeó la pregunta – una pregunta singularmente pertinente – a Ricardo Fernández de la Puente, que criticó con acidez que el Gobierno central no incluyera en el DORA II una nueva terminal para el aeropuerto Reina Sofia, como han reclamado el Cabildo tinerfeño, los ayuntamientos del Sur y los empresarios turísticos, Franquis dijo que en DORA I había dedicado más de 100 millones de euros al Reina Sofía y que las cosas se consiguen dialogando, no poniéndose farruco ni exigiendo nada. El señor Franquis parecía hablar como alguien escandalizado ante el camarero que exige un aumento de sueldo y no se sienta a dialogar con el patrón sobre si se le echa hoy o mañana. Era exactamente ese tono y esa convicción. No arrugue usted la cara, señoría, que se pone feo. Después hubo una comparecencia de la consejera de Educación, Manuela Armas, que le terminó diciendo al atribulado alcalde de El Paso que estaba equivocado, que no había problemas ni falta de agilidad en la administración educativa en La Palma. El alcalde casi se encoge de hombros: el hombre tenía otras cosas que hacer en vez de escuchar las tontadas autojustificadoras de la consejera. Lo mejor fueron las respuestas mañaneras y la comparecencia vespertina de Noemí Santana, un riquirracazumbalavaca bastante penoso para demostrar que en punto de políticas de bienestar social Canarias y Noruega convergían a toda velocidad. La diputada y exconsejera Cristina Valido demostró con cifras oficiales en la mano que Santana y su equipo no tenían demasiado de lo que pavonearse: en 2017 se concedieron un 60% más de Prestaciones de Inserción que lo aprobado por Santana con una Consejería más dotada presupuestariamente y con más personal técnico y administrativo. Santana sufrió algo parecido a un ataque de beriberi, agitando compulsivamente papeles y manos en un intento infructuoso de exorcizar a Valido, que la contemplaba, todo sea dicho, como contemplan muchos automovilistas un accidente estúpido a la vera del camino. Es difícil crecer y hacerse una persona adulta y descubrir que las convicciones ideológicas no son mágicamente premiadas por la realidad.

En la pausa del mediodía Vidina Espino, exdiputada de Ciudadanos, anunció que el Grupo Mixto había decidido reintegrar 200.000 euros de sus fondos a la hacienda del Parlamento para que lo donara a los damnificados de la Cámara. En realidad la que fuera candidata presidencial de Ciudadanos en 2019 trató de varios asuntos en su rueda de prensa, pero lo de las perras fue fulminante. Ciudadanos salió escopetado con un comunicado donde llamaba cinco veces tránsfuga a Espino en folio y medio – no lo es ni lo ha decidido así ni la Mesa de la Cámara ni ningún juzgado – para afirmar tajantemente que Ricardo Fernández de la Puente, su diputado, no fue consultado al respecto, tránsfuga, tránsfuga y retránsfuga. Es curioso que Espino concite semejantes odios africanos entre excompañeros y dirigentes del actual Gobierno. A mí lo que me dejó estupefacto es que Ciudadanos (dos diputados hasta anteayer), en el Grupo Mixto, tenga un remanente de gasto de 200.000 euros. ¡Nada menos que un remanente de 200.000 euros! ¿Cómo no han contratado a Iván Redondo para una masterclass al menos? Y menos comprensiblemente todavía, ¿cómo Fernández de la Puente lleva esas corbatas?