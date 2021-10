Franquis afirma que la adenda de 407 millones para carreteras se firmará con Hacienda antes de fin de año

Esta adenda supondrá una inversión de 407 millones de euros en los años 2026 y 2027, años en los que el convenio de carreteras suscrito por el anterior Gobierno canario no había consignado partidas, subrayó Franquis, y viene a "cerrar y encauzar" definitivamente el conflicto del convenio de carreteras.

El consejero socialista recordó que este conflicto lo generó el Gobierno de Mariano Rajoy con los recortes al convenio de carreteras suscritos con Canarias y cuyo incumplimiento dio lugar a cuatro sentencias favorables a las Islas. El Estado adeuda por estas sentencias 1.000 millones de euros a Canarias, de los que 500 millones corresponden a obras ejecutadas y que financió el Gobierno de Canarias, y cuyo pago se computaron como superávit. De estos recursos, que Franquis garantizó que se usarán para lo que decida la Comunidad y no para carreteras, ya se han consignado en los presupuestos estatales 300 millones (100 este año y 200 el próximo) y hay un acuerdo para que los restantes 200 millones se entreguen en 2023.

El consejero recalcó que los 100 millones de este año se transferirán en las próximas semanas, luego de esa deuda de 1.000 millones, 300 millones ya están en los presupuestos del Estado, insistió. Expuso que aún sin contabilizar esos 200 millones como inversión, el presupuesto estatal de 2022 cumple con el REF en cuanto a que supera la inversión media. Asimismo, indicó que en los presupuestos del próximo año se han consignado otros 210 millones en cumplimiento del convenio actual, una anualidad vigente hasta 2025.

Por tanto, los otros 407 millones de deuda de las sentencias se incorporan a las anualidades del convenio en 2026 y 2027, que no tienen ficha financiera, precisó, a través de la adenda que se firmará a final de año, pues en estos momentos Hacienda está inmersa en el proyecto de presupuestos del Estado para 2022, que se encuentra en trámite en el Congreso, explicó. Además. Franquis señaló que antes de 2027 negociarán otro convenio con el Estado para realizar las 69 obras que tienen programadas y para las que solo hay consignados un 20% de su presupuesto.

El consejero respondió así a las críticas a la diputada de CC, Rosa Dávila, sobre la inacción del Estado y de Canarias en cumplir la sentencia de carreteras. Ante ello, Franquis instó a Dávila a que reconozca el "logro" del Gobierno de Canarias en el desbloqueo de la deuda en carreteras gracias a su política de "diálogo" y no de "confrontación" con el Gobierno de España. "Parece que le molesta" que 300 de los 1.000 millones adeudados ya estén consignados en los presupuesto, reiteró el consejero de Obras Públicas, en varias ocasiones, al tiempo que volvió a recordar que el resto ya están encauzados.

"Nosotros no somos partidarios de, cuando hay una dificultad con el Estado, montar una bronca o montar una plataforma que es lo que hacían ustedes normalmente. Convendrá conmigo que se ha avanzado muchísimo en asuntos que estaban pendientes de relaciones entre ambos gobiernos. Yo no pido a usted que lo reconozca, lo único que le pido es que no le moleste y que no traslade un discurso a la sociedad canaria absolutamente falso ", reprochó a la diputada de CC y exconsejera de Hacienda.

Rosa Dávila contestó que, gracias a esa supuesta política de "confrontación" y "bronca", el anterior Gobierno de Canarias pudo recuperar esos 1.000 millones de euros en los tribunales, pero lamentó que el Gobierno de Pedro Sánchez esté retrasando la adenda, cuya firma se había anunciado para final de 2020 primero, para Semana Santa después y aún carece de fecha. Dávila afirmó que de esos mil millones de euros ganados en los tribunales "Canarias aún no ha visto ni un céntimo", puesto que los cien millones que aparecen en el presupuesto estatal de 2021 aún no han sido transferidos.

Respecto a los 407 millones de la adenda, la representante de CC-PNC denunció que están retenidos en el Ministerio de Hacienda de un Gobierno de España que actúa en este asunto como "un trilero".

Esther González, de Nueva Canarias, partido socio en el Gobierno canario, coincidió con CC en que el Estado se ha demorado en la firma de la adenda y exigió "firmeza" al Gobierno de Canarias, porque este acuerdo debería estar suscrito ya y ahora la previsión es que se suscriba antes de diciembre. A su juicio, los 407 millones de la adenda que son obras que se van realizar también deberían generar intereses al Estado.

El diputado del PP Manuel Domínguez afirmó que el problema no es de dinero sino de ejecución, de planificación y de proyectos y la realidad es que las carreteras siguen colapsadas.

Al respecto, Franquis contestó que hay compromisos de gasto de 19 obras que ya rondan el 76% de la ejecución del presupuesto de este año y de aquí a final del ejercicio se va a incrementar el nivel de ejecución.