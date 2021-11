El CES también tiene dudas de las previsiones económicas del Gobierno

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias, José Cristóbal García, avala el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2022, aunque, al igual que los partidos de la oposición del Parlamento regional, tiene «dudas» sobre las previsiones económicas que reflejan, si bien, a su juicio, son «más creíbles» que las del Estado. Según el dirigente del CES, Canarias tiene la ventaja de contar con margen en su capacidad de endeudamiento para ajustar las cuentas en caso de que no se cumplan sus cálculos iniciales, y además prevé en 2022 más millones de los fondos europeos Next Generation si se van a ejecutando con celeridad estos recursos.

Por ello, el reto que le marcan al Gobierno canario es que sea capaz tanto de ejecutar las inversiones que contempla en los presupuestos regionales con celeridad y agilidad, así como los fondos que vienen de Europa, principalmente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Estos fondos priman a las comunidades que mejor y más rápido los ejecuten con nuevas partidas.

Para José Cristóbal García, el presupuesto canario es «positivo», tiene un carácter «expansivo» con un «crecimiento importante» del gasto, no solo del capítulo de Personal -sustentando en la consolidación de las plazas de docentes y sanitarios contratados para atender las necesidades derivadas de la pandemia-, sino también del apoyo a los sectores productivos y las inversiones públicas.

Afirma que si bien hay debate político sobre las previsiones macroeconómicas, los datos publicados por la Airef apuntan a que la economía canaria creció durante el tercer trimestre un 5,1%, «muy por encima» de la media española y, por tanto, es más creíble el presupuesto canario que el estatal. En este sentido, admite que «es evidente que hay retos y nubarrones como el desajuste entre la oferta y la demanda, la subida del precio de la energía o de la inflación, que van a tener impacto en las cuentas públicas», aunque según recalca tranquilizan los datos que se van conociendo y también el que Canarias sea una de las comunidades autónomas menos endeudadas. «No nos disgustan los presupuestos de la Comunidad Autónoma», puntualiza el presidente del CES, pero «ahora hay que ver cómo ejecutan los 200 millones en carreteras o los 600 en fondos europeos porque el gran debate es si van a poder ejecutarlo y para ello hay que agilizar la burocracia», remarca, y hace referencia a que lo mismo se debe hacer con los 100 millones consignados en las cuentas de 2022 para La Palma. Esta valoraciones las efectuó después de que el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, presentara los presupuestos al Consejo Económico y Social, como ya lo hizo en el Parlamento regional.

En cuanto a los fondos europeos, el presidente del CES lanzó otro gran reto al Gobierno canario y es que esa lluvia de millones de los recursos Next Generation tengan capilaridad y no se queden en macroproyectos sino que lleguen a las pymes canarias con fórmulas como introducir en las convocatorias que se trabaje con pequeñas y medianas empresas. También aprovecharon la reunión para pedirle a Rodríguez (NC) que presenten enmiendas a los presupuestos estatales -ayer empezó el debate en el Congreso a las enmiendas a la totalidad- para que quede claro que se cumple el REF, por ejemplo, en el tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades en cuanto a que no va a afectar a las deducciones canarias «porque en la redacción actual no queda claro».