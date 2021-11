El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, ha exigido una mejora del plus de indemnización por residencia de los médicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) "para ser un incentivo que sirva para evitar la fuga de médicos a otros territorios donde las condiciones son infinitamente mejores, incluso a otros países de la Unión Europea, asimilándolo al de Ceuta y Melilla; una medida que, además, repercutiría en las nóminas de todos los trabajadores públicos de Canarias, que también se beneficiarían de la misma".

Fernando Clavijo, que mantuvo una reunión de trabajo junto al secretario de la Comisión de Sanidad de CC de Tenerife, Jesús Delgado, con el secretario general del Sindicato Médico de Canarias, Levy Cabrera, hizo un llamamiento a todas las fuerzas políticas "para convertir los aplausos durante la crisis sanitaria en un compromiso real con el colectivo médico y la sanidad pública en las Islas". Al respecto, insistió en que "no debemos olvidar el esfuerzo de los sanitarios durante la pandemia y el que están haciendo ahora para sacar adelante todo el trabajo acumulado desde que se inició la crisis sanitaria".

El secretario general de Coalición Canaria alertó de "la falta de médicos residentes en múltiples especialidades médicas y en las islas no capitalinas aún es mucho más complejo la cobertura asistencial por parte de especialistas, serán muy difícil de solucionar si no promovemos mejoras en las condiciones laborales de los facultativos, entre ellas la del plus de residencia que palie el coste de la doble insularidad y el elevado precio de la vivienda".

Por su parte, el secretario general del Sindicato Médico de Canarias, Levy Cabrera, señaló a la necesidad de que las administraciones promuevan la equiparación de la indemnización por residencia a los profesionales médicos en Canarias con los de Ceuta y Melilla. Al respecto, informó que en Gran Canaria y Tenerife, este plus asciende a 178,29 euros y en el resto de islas es de 594,06 euros, mientras que en Ceuta y Melilla asciende a 934 euros mensuales a los que se suman otros 50 euros por trienio.

De esta forma, Cabrera reivindicó que esta mejora se incorpore en los presupuestos de 2022, así señaló, "no sólo el Servicio Canario de Salud estaría atendiendo a la condición de territorio ultraperiférico y fragmentado de Canarias, sino que conseguiríamos atraer a profesionales, sobre todo a medicina de familia y pediatría, así como, a médicos especialistas en general, en particular de Atención Primaria y a las islas no capitalinas", que tras terminar su formación deciden irse a otros territorios y países porque tienen mejores condiciones laborales y retributivas que en las Islas.