El Papa Francisco a los palmeros: "No bajen los brazos en la reconstrucción tras el volcán"

El Papa Francisco ha mandado desde El Vaticano un mensaje de aliento a los palmeros para afrontar la reconstrucción de las zonas afectadas por el volcán de Cumbre Vieja. “Estuve muy cercano a ustedes, y lo sigo estando ahora, en el momento de la erupción del volcán. El que tu casa, tu campito se vayan cubriendo de cenizas y tener que escapar para salvar tu vida debe ser muy duro”, asegura el Sumo Pontífice. “Los sigo acompañando”, añadió.

Los animó a “no bajar los brazos” en la reconstrucción, pese a ser “duro”. En palabras del Papa, “una reconstrucción significa siempre dar un paso más adelante, que la derrota no tiene la última palabra y no cansarse de mirar el horizonte. Estoy cerca de ustedes y rezo por ustedes. Recen por mí también. Y quien no reza, que me mande buena onda, que también la necesito”, concluyó el Papa.

Los obispos de las diócesis de Tenerife y Canarias, Bernardo Álvarez y José Mazuelos, respectivamente, se encuentran estos días en Roma junto a todos los que conforman las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz, en la Visita Ad Limina Apostolorum. El pasado lunes participaron en la celebración de la Misa presidida por Javier Martínez, Arzobispo de Granada, en el Altar de la Tumba de San Pedro, y visitaron el Pontificio Consejo para la promoción de la Nueva Evangelización, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, la Congregación para la Doctrina de la Fe y el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

Por otro lado, el martes asistieron a la la misa en la Basílica de San Juan de Letrán, presidida por Monseñor Celso Morga, Arzobispo de Mérida-Badajoz, y acudieron a los dicasterios Congregación para los Obispos, la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos y la Secretaría General del Sínodo de los Obispos.

La visita a Roma del obispo de Tenerife se produce en medio de la polémica que generaron sus declaraciones sobre la homosexualidad, a la que calificó como "pecado mortal", y por las que se ha disculpado hoy. "Pido perdón a cuantos haya podido ofender con mis palabras, de manera especial a las personas LGTBI, a quienes expreso mi respeto y consideración", indicó Álvarez.