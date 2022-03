El Pleno del Congreso ha vivido este miércoles una nueva jornada de acusaciones, llegándose a escuchar incluso insultos, entre los diputados, esta vez por la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Los protagonistas han sido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la diputada Ana Oramas, de Coalición Canaria (CC), que ha llamado al ministro "patético", "infame" y "frívolo".

Oramas ha defendido una interpelación al ministro sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para mejorar la gestión del IMV para que llegue a todas las personas que lo necesitan. Durante su turno, Oramas ha criticado que en anteriores ocasiones, Escrivá aseguró que la gestión de esta prestación había sido un "éxito" y que no iba a tomar ninguna medida para mejorarlo.

"El balance de la gestión del IMV es que el 91% de la población bajo el umbral de la pobreza no ha recibido dicha renta, han sobrado del presupuesto previsto 1.000 millones de euros", ha detallado la diputada, mencionado el informe de FOESA y Cáritas Española publicado este mes. Oramas también ha lamentado que de los 850.000 hogares previstos para beneficiarse inicialmente del IMV a septiembre de 2021, esta ayuda sólo llegó a 316.903 hogares, el 37%, situación que se debe, según la diputada a la "precipitación" del Gobierno y a la brecha digital.

"Las colas comienzan a las 5.00 de la mañana, son de unas 200 personas", ha narrado la diputada, que también ha lamentado que se atienda en las oficinas a entre 10 y 20 personas, calificando la situación de "tercermundista".

Además, se ha quejado de que Navarra y País Vasco tengan transferidas las competencias para gestionar dicha renta y no el resto de comunidades.

El ministro, durante su intervención, ha acusado a Oramas de tener un "desconocimiento palmario de la norma y cómo se está desplegando". "Hacer demagogia con la pobreza para la hostigación política no me parece bien", ha dicho.

Sobre la posibilidad de transferir determinados elementos del IMV a las comunidades autónomas, Escrivá ha recordado que CC votó a favor de esta renta, cuya norma incluye dos disposiciones adicionales que permiten a las comunidades gestionar determinados elementos del IMV y que permite a Navarra y País Vasco, por su "singularidad", gestionarlo de forma distinta. "En un tema como este, tan sensible, apréndase bien usted lo que ha votado a favor y no venga aquí a decir cosas erróneas", se ha referido el ministro.

En este sentido, ha recordado que el IMV se aprobó sin votos en contra y ha supuesto un "despliegue histórico" que se está tramitando con "éxito". "Desplegar una prestación como el IMV no es nada fácil", ha defendido.

"ES UN FRÍVOLO"

La tensión ha incrementado en el Pleno a partir de los turnos de réplica de ambos. Oramas ha comenzado su intervención con acusaciones al ministro. "Es usted patético, infame; para corregir hay que reconocer las cosas que están mal, le he preguntado por la brecha digital, mi pregunta es si va a transferir las mismas condiciones a las comunidades, es un frívolo", ha señalado.

Acto seguido, ha dejado claro su apoyo a que exista esta prestación pero ha vuelto a recordar los problemas con los que se está encontrando la ciudadanía que lo solicita. Según ha explicado, hay gente que lo ha llegado a solicitar hasta 12 veces y personas que, tras concedérsela después de denegársela, no se les ha comunicado la decisión.

"Su gestión es nefasta", ha afirmado la diputada adoptando un tono bronco, y ha instado al ministro, de forma irónica, a seguir estando "contento" y continuar diciendo que está siendo un "éxito" la gestión del IMV. "Siga usted feliz con sus cifras", ha añadido.

"CONTRIBUYÓ USTED CON SUS VOTOS"

"No por intensificar el tono demagógico, no por chillar mucho, por descalificar, va a tener razón, no", ha aseverado Escrivá tras subir por segunda vez a la tribuna, calificando el tono de la diputada de "desconcertante" y lleno de "falsedades".

El ministro ha justificado parte de lo expuesto por Oramas a lo realizado en anteriores gobiernos del PP, alegando que falta personal de la Seguridad Social, en particular en Canarias, porque durante siete años estuvieron congeladas las plazas. En este punto, el ministro ha echado en cara a la diputada que su formación, Coalición Canaria, apoyase a los gobiernos 'populares'. "El agujero es enorme, a ese agujero contribuyó usted con sus votos", le ha reprochado.