Gabriel Mato: "Canarias no se librará de las mismas amenazas que el resto de la UE"

A punto de cumplirse un mes de la invasión, ¿cree que la Unión Europea (UE) está actuando bien en el conflicto entre Ucrania y Rusia?

Hasta ahora, yo creo que sí. Creo que incluso nosotros mismos nos hemos sorprendido de nuestra capacidad para responder de forma tan unánime, solidaria y firme. Aunque nada puede ocultar nuestro horror ante la devastación de una guerra injusta y terrible.

¿Qué faltaría por hacer?

Sabemos que las ayudas de todo tipo a Ucrania no están deteniendo la guerra, pero debemos incrementarlas. Asimismo, y en paralelo, hemos de seguir actuando con inteligencia para debilitar al Gobierno de Putin y tomar aquellas medidas que lo aíslen internacionalmente. Para ello, considero que es muy importante que consigamos seguir manteniéndonos unidos en las próximas respuestas, mantener y ampliar las sanciones al entorno de Putin, preparar nuestras economías para dejar de depender de los recursos rusos y trabajar en mejorar la defensa de la Unión y de sus aliados para que la disuasión garantice una paz duradera.

¿Cómo está viviendo toda esta situación como eurodiputado?

Con una tristeza enorme porque el coste de vidas humanas que la agresión de Putin ha provocado es irreparable, pero también con la esperanza de que la Unión actualice un proyecto en el que los valores que compartimos la solidaridad de los europeos pueda estar a la altura de las necesidades de los millones de desplazados.

¿Cómo se podía haber evitado esta invasión?

Por desgracia, la Historia ha demostrado muchas veces que el apaciguamiento o las cesiones provocadas por los chantajes jamás detuvieron las tentaciones imperialistas de los dictadores. Solemos decir que “dos no se pelean, si uno no quiere” pero, en este caso, uno de ellos es quien agrede por un interés de dominio y protagonismo geoestratégico, y el otro, mucho más débil, solo puede defenderse.

¿Qué efectos está teniendo sobre las islas y cuales están por llegar?

Por ahora padecemos un aumento de precios, y una tensión internacional en el normal abastecimiento de productos básicos. A todo ello, se unirá la necesidad compartida por todos los Estados Miembros de estar más vigilantes en la defensa de nuestras democracias porque Rusia va a seguir utilizando elementos de guerra híbrida para debilitar a la Unión Europea (ciberataques, desinformación, injerencias, división interna, ) y las Islas no se librarán de las mismas amenazas que el resto de la UE.

De prolongarse aún más la invasión, ¿Cómo cree que terminará afectando a las islas?

Si estamos a las puertas un nuevo tiempo político como los expertos vaticinan, afectará como al resto de España o de la Unión Europea. Yo espero que pueda participar de los beneficios de una Europa más fuerte y segura, más soberana y unida, y más determinada a afrontar una postguerra que será larga y requerirá más recursos, y más solidaridad para ayudar a los más perjudicados.

¿Qué medidas hay que poner en marcha para evitar el desabastecimiento?

Es importante reconocer las excepcionales condiciones que están padeciendo los distintos sectores y ofrecer con urgencia soluciones flexibles, sectoriales y temporales para reducir el impacto de esta nueva crisis. El Gobierno debería escuchar más, buscar grandes acuerdos y abandonar la unilateralidad que acompaña las últimas decisiones en política internacional.

¿Y para frenar la escalada de precios?

Debemos intentar reducir los costes. El Gobierno es consciente, por ejemplo, que dentro de la factura eléctrica, los impuestos constituyen una parte muy relevante. Y es ahí donde debiera actuar, con determinación y valentía. Quien debe ajustar sus ingresos en estos momentos para ayudar a la ciudadanía a pasar esta nueva crisis, es el gobierno. Por desgracia una vez más, no recibimos ninguna señal de que, aun en estas condiciones, el gobierno del Sr. Sánchez se plantee un gran acuerdo nacional, para afrontar esta crisis juntos.

¿Qué está suponiendo la invasión para el sector primario europeo?

El sector primario es el primer pilar de nuestra economía doméstica. Todos estamos viendo la situación que están padeciendo y no podemos permanecer inmóviles viendo como los costes energéticos que deben asumir se comen sus beneficios y arruinan las producciones, que es tanto como decirles que renuncien a su modo de vida.

¿Y para el comercio?

Insisto, en el PP hemos reiterado la necesidad de bajar impuestos y reducir los costes que padecen todos los sectores productivos. El Gobierno sigue empeñado en defender el dogma unilateral de la alta imposición, en un momento en el que otros muchos socios europeos han dado el paso de ayudar a sus economías con una bajada selectiva de los impuestos. Necesitamos más hechos y menos declaraciones llenas de excusas.

¿Debería Ucrania sumarse por la vía rápida al bloque de los 27? ¿Por qué?

Ucrania comenzó negociaciones para incorporarse como estado candidato en 2014, justo antes de que comenzara el Euromaidán. Nosotros, no podemos y no debemos incorporar a un Estado por muy penosa que sea su situación. Ellos han demostrado su interés en formar parte la Unión, pero para llegar a ello se deben de cumplir unos requisitos fijados en los Tratados fundacionales y no se debe hacer distinción alguna. Cuestión distinta es la consideración como candidato, en donde sí demostraríamos un apoyo a Ucrania, pero sin concederle estatus de miembro.

¿Qué opinión le merece el papel que está jugando España?

Nosotros apoyamos una respuesta europea unitaria y confiamos en que España no dé una respuesta unilateral que se salga de la tónica general que se tome desde el seno de las instituciones europeas. Dicho esto, PP y PSOE han mantenido una política de unidad sobre el conflicto ucraniano y creo que es la adecuada. Diferente consideración merecen los socios del Pedro Sánchez, que se han mostrado reticentes a la hora apoyar a Ucrania, incluso se han negado a denunciar la agresión de Rusia cuando el Parlamento se ha posicionado mayoritariamente en contra en una Resolución aprobada el pasado 1 de marzo.

La ONU eleva a 3,5 millones los refugiados ucranianos, ¿Cómo puede la UE gestionarlas?

Efectivamente, se espera el mayor flujo de migrantes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, más de 4 millones de personas. La Unión está respondiendo como puede y como debe. La Unión responde ante un pueblo que representa nuestros valores y nuestras libertades. Hemos actuado con una disposición una generosidad y una empatía nunca vista por parte de las poblaciones de los Estados miembros. Además, la Unión activó al inicio del conflicto el permiso inmediato de protección temporal para los refugiados ucranianos.

¿Qué papel pueden jugar las islas dentro de la UE en esta situación?

En el caso concreto de las Islas, creo que estas pueden servir de puerta de entrada de migrantes del Sahel en un contexto en donde Rusia -y China- puede ejercer presión para crear oleadas migratorias. Por lo tanto, el papel que pueden jugar principalmente las Islas, como región ultraperiférica, es impulsar el pacto migratorio ante una eventual oleada de migrantes, tras las presiones que pueden ocasionar otras potencias contrarias a nuestros valores en zonas costeras de África, en las que Rusia ejerce su influencia.

Pese a lo dantesco de la situación bélica, ¿Qué oportunidad se le ha abierto a la Unión Europea?

La Unión Europea siempre ha salido reforzada de las crisis a las que se ha tenido que enfrentar en el pasado. Siempre hemos aprovechemos las crisis para crear oportunidades. Ya lo hemos hecho en el pasado: Con la crisis financiera de 2008, reforzamos el sistema bancario, tras el Brexit, hemos podido avanzar más rápido en cooperación e integración que nunca, con el Covid, aprobamos paquetes de ayudas con un endeudamiento a nivel europeo por primera vez en la historia y ello nos permitirá afrontar una crisis en común. Y ahora, nos enfrentamos a una nueva crisis a raíz de los episodios en Ucrania, pero por mucho que nos digan que no estamos preparados, la historia, nuestra historia, nos ha enseñado que hay retos que sólo se afrontan en conjunto.