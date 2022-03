Canarias clama a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui

“La carta de Sánchez al Rey de Marruecos le da carta blanca para que siga reprimiendo, masacrando y encarcelando a los saharauis que se manifiestan reivindicando su legítimo derecho a la independencia y a la libertad”, exclamó entre aplausos el subdelegado del Frente Polisario en Canarias, Mohamed Said durante su intervención en la concentración celebrada hoy en Las Palmas de Gran Canaria para condenar el viraje de España con respecto al conflicto del Sáhara Occidental. Alrededor de medio millar de personas -150 según la Policía Nacional y 800 según la organización- se reunió frente a la sede de la Delegación del Gobierno en la plaza de la Feria para mostrar su apoyo a la autodeterminación del Sáhara Occidental.

El manifiesto que se leyó durante el acto expresaba el sentimiento de “traición” con el que vive el pueblo saharaui. “El Sáhara Occidental no forma parte de la integridad territorial marroquí, nunca lo ha sido, es un territorio no autónomo pendiente de descolonización con su derecho reconocido por Naciones Unidas a la autodeterminación y la independencia”, exclamó el periodista Antonio Betancor, quien puso voz a la lectura manifiesto. También recordaba que España es “la potencia administradora y no se puede desligar de sus responsabilidades”, lamentando que si Sánchez ampara la ocupación ilegal del Sáhara Occidental supone “dar cobertura legal a las violaciones a los derechos humanos denunciadas por diferentes organizaciones internacionales y al expolio de sus recursos naturales”.

Sadi agradeció a la población canaria su solidaridad, “en estos momentos en los que el pueblo saharauis está sufriendo una traición por parte de Sánchez, como la que ya hicieron Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero”. Los participantes en la concentración, que se desarrollo pacíficamente, interrumpieron en varias ocasiones a los portavoces al grito de “¡Sánchez, escucha, el Sáhara está en la lucha!”. También se lanzaron consignas como “¡Viva el Sáhara Occidental. Viva el Frente Polisario. Fuera Marruecos!”.

En el acto estuvieron presentes representantes de diferentes organizaciones y partidos políticos, entre los que destacaba el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, y el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, ambos de Nueva Canarias (NC).