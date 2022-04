NC anuncia nuevas alianzas para ampliar su espacio electoral en 2023

Nueva Canarias (NC) encara su V Congreso Nacional con la necesidad imperiosa de ensanchar su base social y electoral con vistas a los comicios autonómicos y municipales de 2023. El presidente de la formación, Román Rodríguez, anunció ayer que se ultiman nuevas alianzas con formaciones locales de las Islas y con especial interés en Tenerife, isla donde NC continúa sin penetrar con fuerza debido a la fuerte implantación de Coalición Canaria. Esta es una de las causas por las que NC ha adaptado el término canarismo, a fin de llegar a aquellas capas de la sociedad que, organizadas o no, compartan un proyecto común que defienda el incremento del autogobierno y los derechos singulares de las Islas ante el Estado y Bruselas desde una óptica progresista. "Habrá noticias positivas, hemos incorporado a Alternativa por Antigua con el alcalde y su grupo, también se incorpora la mayoría del Ayuntamiento de Tejeda y estamos trabajando en otros ámbitos, esperaremos a que se concreten los resultados para darlos a conocer pero tenemos que seguir ampliando el partido en todas las islas y especialmente en Tenerife por ser la isla determinante desde el punto de vista demográfico, debemos seguir mejorando la implantación territorial y las cosas van bien", aseguró.

En este espacio canarista también entra CC. Rodríguez admitió que NC "no es el único actor en el espacio canarista, hay gente que no está organizada que hay que movilizar y está también ese otro espacio nacionalista donde se mueve Coalición Canaria, con la que no excluimos posibilidades de entendimiento y confluencia pero sobre la base de un programa y de propuestas". En este sentido, el también vicepresidente del Gobierno regional advirtió que poco entendimiento habrá con CC si adopta los "discursos oportunistas" de la derecha con la defensa de una bajada generalizada de impuestos. "Ahí no nos van a encontrar, la fiscalidad es un elemento esencial para mantener los servicios públicos y se trata de un discurso propio de la derecha irresponsable. La actual dirección de CC ha asumido ese discurso".

El V Congreso Nacional de NC arrancó ayer con la exposición del balance de gestión de la Ejecutiva saliente por parte del presidente de la formación, que fue aprobada por unanimidad. El líder de los canaristas progresistas puso en valor el papel decisivo y resolutivo en la consecución de derechos, conquistas y defensa de los intereses generales de Canarias en las leyes presupuestarias estatales de 2017, 2018, 2021 y 2022. El impulso de la reforma electoral, el Estatuto y los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF) en vigor desde noviembre de 2018 así como en el cambio de ciclo político que, desde junio de 2019, dio lugar a mayorías progresistas que gobiernan en las principales instituciones públicas del Archipiélago, en particular el Gobierno de Canarias, al que NC accede por primera vez.