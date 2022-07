Torres coge las riendas de ganadería obligado por la inacción en la consejería

Con la destitución de Taishet Fuentes al frente de la Dirección General de Ganadería el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, quiere taponar una herida por la que se estaba desangrando la gestión de la Consejería de Agricultura y de su titular, Alicia Vanoostende. La inoperancia de Fuentes, denunciada por el sector, en un momento crítico para la ganadería como el actual y unas declaraciones inoportunas realizadas hace unos días han desembocado en un cese por «falta de confianza» decidido directamente por Torres, que ha cogido las riendas de las negociaciones con las organizaciones del sector primario, enfadadas y molestas con el departamento de Vanoostende.

José Cabrera Noda es el tercer director general de Ganadería de esta legislatura, tras Juan Bernardo Fuentes Curbelo y Taishet Fuentes, que accedió al cargo en 2020, todos ellos del PSOE de Fuerteventura. Se trata de una inestabilidad que preocupa a los ganaderos, que hasta ahora solo han visto «improvisación» y «falta de profesionalidad» en sus interlocutores de la Consejería. Ahora que la inflación y la falta de materias primas está dejando al sector al borde del colapso solo confían en que el jefe del Ejecutivo regional encarrile la situación y, a estas alturas, solo quieren negociar directamente con Torres, lo que deja en mal lugar al equipo de Agricultura.

Las organizaciones agrarias critican la gestión de Alicia Vanoostende y su equipo

Para buscar un precedente como este hay que remontarse a la crisis interna que se vivió en la consejería de Sanidad en los inicios de la pandemia cuando la consejera Teresa Cruz fue cesada por Torres y, junto a ella, parte de su equipo. Cuando ya se está entrando en la recta final de la legislatura, el presidente del Ejecutivo no quiere una crisis de gobierno de aquella envergadura pese a la debilidad que está mostrando la titular de Agricultura, por lo que ha decidido destituir a Fuentes como responsable directo de una gestión criticada por todos.

El vaso que llenó la paciencia de Torres fue cuando se reunió el pasado miércoles con las organizaciones agrarias, encuentro en el que no estuvo el director general ahora destituido. El secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias), Theo Hernando, cuestionó la «falta de profesionalidad» de la Dirección General de Ganadería en la mesa del REA celebrada a principios del mes de junio, en la que el director general no estuvo y el viceconsejero no disponía de la información correcta. El representante de la organización cree que esta situación fue unos de los desencadenantes que determinó la destitución de Fuentes ante el malestar evidenciado por Torres en la reunión.

Hernando cuestiona que Fuentes no tenía «ni la experiencia ni la formación adecuada» y «no estaba cumpliendo su labor» porque ni respondía a sus consultas ni se reunía con el sector. «A la consejera le hemos dicho varias veces que cuente más con nosotros, que nos preste más atención porque estábamos hasta meses sin reunirnos», añade Hernando. El representante de Asaga recuerda que no solo se trata de la dejación de funciones en Ganadería, sino que también en Pesca el director general está cuestionado por el sector pesquero: «Hay mucha gente enfadada que no aprueba la gestión que se está haciendo desde la Consejería», añade.

Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG), Rafael Hernández, considera que la destitución del director general tiene «un calado político profundo» pero niega que su organización hubiese solicitado su cese, aunque no esconde el disgusto del sector por cómo se estaba gestionando la situación crítica en la que se encuentran los ganaderos. «Es una decisión del presidente del Gobierno, que es el que nos está transmitiendo la confianza que no tenemos con la Consejería de Agricultura», añade Hernández, para el cual la salida de Fuentes tiene «muchos» motivos, entre ellos las declaraciones extemporáneas realizadas hace unos días en la feria Feaga de Fuerteventura. Taishet Fuentes afirmó que con las reglas de «libre mercado» y siempre que hay una crisis «unos negocios salen adelante y otros, no», en referencia directa a las explotaciones ganaderas. Estas palabras provocaron un revuelo en el sector y fueron calificadas como «poco afortunadas» por la propia consejera.

Es el tercer director general de Ganadería que se nombra en esta legislatura

Hernández, como Asaga, advierte que entre los «errores de bulto» del ya exdirector general está la propuesta de revisión de las ayudas del REA que hizo el departamento y «que lesionaba directamente los intereses de los ganaderos, un auténtico disparate», añadió. Ante esta situación Hernández cree que la decisión de Torres de coger las riendas del departamento demuestra que «la Consejería no tiene rumbo y los problemas superan a la consejera».

Asaga y COAG denuncian también que antes del 31 de julio hay que aprobar las nuevas propuestas del Posei y del REA para 2023 y aún no se ha sentado la Consejería con el sector para tratarlo. Por ello el próximo encuentro de Torres con el sector primario abordará este asunto antes de mediados de mes para no llegar a última hora.

También está sobre la mesa la exigencia de las organizaciones sobre la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria en Canarias. «Llevamos desde septiembre esperando a que se monte la ley y hasta ahora no se ha hecho nada, vemos mucha propaganda y poca gestión», explica Hernández. También el presidente de la COAG advierte que el pasado jueves finalizó el plazo para pagar las ayudas a la hectárea de papa a través del Posei y, sin embargo, éstas no se han abonado, lo que demuestra que la gestión de la Consejería llega tarde y mal.