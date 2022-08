Una enfermedad se lleva al profesor, exlíder sindical y expolítico nacionalista Oswaldo Brito

El historiador, expolítico y exsindicalista Oswaldo Brito falleció en la mañana de este miércoles tras sufrir problemas de salud que se agravaron en los últimos meses. Desde que era estudiante universitario se implicó en la defensa de los derechos de los trabajadores. Fue clave en las huelgas de obreros del transporte, el puerto o el tabaco celebradas en Tenerife en los últimos años de la dictadura; acciones que acabaron convirtiéndose en movimientos contra el franquismo. Con la llegada de la democracia accedió a la actividad política. Llegó a ejercer como diputado del Parlamento de Canarias, senador o concejal de Cultura y teniente de alcalde en La Laguna, entre otros cargos. Estaba considerado un gran orador, un líder nato desde su juventud, que formó parte de organizaciones como Izquierda Nacionalista Canaria, Iniciativa Canaria (ICAN), Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) o la actual Coalición Canaria (CC). Fue profesor de Historia en la Universidad de La Laguna (ULL). Varias de las personas que lo conocieron expresan que, junto a su pasión por la política y su carácter para defender los intereses del Archipiélago, tenía una gran preparación intelectual.

El abogado y exconsejero del Gobierno canario Víctor Díaz lo define como «un amigo, un compañero y un maestro». Conoció a Brito en los primeros años de los 70, cuando Díaz empezaba a estudiar Derecho y el político desaparecido había ejercido como Delegado del alumnado en la Facultad de Historia. Para Víctor Díaz, ya entonces era un líder sindical, con una oratoria muy buena y una gran capacidad de análisis.

Como líder sindical en la clandestinidad, tomó parte en el asesoramiento a los trabajadores que desarrollaron las huelgas de las guaguas, el sector portuario o las industrias del tabaco en Tenerife. A juicio del citado letrado, «jugó un gran papel proponiendo la unidad del movimiento obrero en la Isla». Díaz evoca que desarrolló una tarea importante en la constitución de ICAN y que, además, fue quien tomó la iniciativa para declarar que el 30 de mayo fuera el Día de Canarias.

Gracias a su sólida formación académica, también defendió el Régimen Económico y Fiscal (REF) para Canarias, así como el posicionamiento del Archipiélago en la incorporación de España a la Unión Europea y las consecuencias económicas que dicha medida tendría para la población de las islas. Recuerda el citado abogado que, como estudioso de la Historia de Canarias, se interesó por los procesos socioeconómicos que incidieron en la población, sobre todo en las clases populares. Comenta este letrado y exconsejero regional que, una vez que terminó su actividad como político, se dedicó a asesorar y preparar informes para diferentes grupos parlamentarios.

Como concejal de Cultura de La Laguna, según recuerda Díaz, puso las bases para la declaración del casco histórico como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. Entre otras cosas, promovió el control de la cartelería en algunas calles o el soterramiento del cableado. Y, de hecho, seguía colaborando con el Cicop (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio). Hasta su hospitalización, Brito trabajó en preparar una historia sobre la transición democrática en Canarias, para la que realizó un número considerable de entrevistas y recopilación de documentos.

Wladimiro Rodríguez Brito, exconsejero del Cabildo de Tenerife por CC, recuerda al expolítico fallecido como una persona implicada con los asuntos sociales e intelectuales, «con un compromiso que iba más allá de la vanidad personal». Opina que propició el acercamiento de la Universidad y el saber a la sociedad. Y el rigor que aplicó a sus estudios históricos también lo trasladó al Parlamento autonómico y al Ayuntamiento lagunero, añade. «Estamos ante una pérdida importante», señaló Wladimiro Rodríguez. Ambos confluyeron en Iniciativa Canaria (ICAN), aunque procedían de distintos ámbitos. «Yo venía del Partido Comunista y él estaba más relacionado o muy vinculado con el mundo socialcristiano, con la iglesia social, más comprometida con el mundo obrero», señala el exconsejero insular de Agricultura-.

José Segura, expresidente del Cabildo de Tenerife, exalcalde de La Laguna y exdelegado del Gobierno, conocía a Oswaldo Brito desde comienzos de los años 60. «Yo tenía la Academia Gauss en La Laguna, donde daba clases particulares de Matemáticas, Física o Química a chicos de Bachillerato y Oswaldo fue uno de mis alumnos». A día de hoy el destacado político socialista conserva fotos en su casa de aquellos grupos de alumnos de la Academia en las excursiones que hacían de forma periódica por Anaga. «Manteníamos una magnífica relación personal y valoro su valentía política en la defensa de los derechos de los trabajadores en los últimos años de la dictatura, para ayudar al sector portuario o de las guaguas», comenta el expresidente insular. Desde su punto de vista, «fue una figura muy singular en los últimos diez o doce años del franquismo y el comienzo de la democracia». Apunta que «tuvo conexiones con colectivos vinculados con la democracia-cristiana, y con personas como Elías Yanes», quien llegó a ser arzobispo de Zaragoza y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Señala Segura que en las primeras legislaturas del Parlamento canario ejerció como «magnífico, extraordinario y digno diputado». En 1991, el político socialista llegó a la Alcaldía de La Laguna y Brito formó parte del grupo de gobierno como teniente de alcalde y concejal de Cultura, «desde donde hizo una gran labor en defensa del Patrimonio», indica.

José Carlos Mauricio, exconsejero de Economía del Gobierno canario, manifiesta que lo conoció mucho «en la época de la lucha contra la dictadura». «Era un líder político muy notable», comenta. «Siempre se hace un panegírico cuando muere una persona y se tiende a recordar lo mejor de ella, pero soy muy sincero al decir que Oswaldo Brito fue uno de los líderes políticos más destacados antes y durante la democracia; un luchador por Canarias y asesor de los líderes sindicales».

En opinión de Mauricio, «tenía mucha personalidad, con un carácter fuerte y era muy capaz, con una gran preparación intelectual». El expolítico grancanario evoca que poseía «un enorme carisma y ayudó a la creación de Coalición Canaria». Piensa que «la sociedad canaria no debe olvidar a personajes como este; Oswaldo ha sido uno de los mejores representantes del pueblo canario en su historia». Admite que «yo me peleaba mucho con él, debatíamos y discutíamos, pero lo admiraba». Cree que «la discrepancia no debe llevar a subestimar o caricaturizar al otro».

Jerónimo Saavedra, exministro de Administraciones Públicas, Educación y Ciencia y expresidente de Canarias, manifiesta que Brito tuvo un gran compromiso con la historia del Archipiélago. En su faceta de parlamentario, para Saavedra fue «polémico y duro, pero respetuoso siempre; con quien tuve una buena relación», a pesar de que en los últimos años no se habían visto. Valora que participó en la transición democrática y contribuyó a la «etapa de la construcción de la Autonomía Canaria». Además, explica que la tesis de Brito trató la historia del movimiento obrero canario en la II República. Como historiador, publicó diversos libros, como, por ejemplo, Segunda República, Tránsito a la Contemporaneidad, La encrucijada internacional, Conflictos jurisdiccionales en Canarias en el siglo XVIII o Historia del Movimiento Obrero Canario.