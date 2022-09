Román Rodríguez asocia la pérdida de riqueza al aumento poblacional

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez (NC), asocia la pérdida de riqueza en el Archipiélago con el aumento poblacional. Los «más de 7.380 millones de euros» que Canarias recibirá de Europa hasta 2026 servirá, precisamente, desde su punto de vista, para mejorar la competitividad de la economía isleña y tratar de corregir el progresivo descenso de la renta per cápita. De esos casi 7.400 millones, 2.380 corresponden a fondos los extraordinarios para hacer frente a los estragos económicos de la pandemia (630 millones ya se ejecutan y hay una reserva de 1.750 millones más con cargo a los Next Generation) y alrededor de 5.000 son compromisos presupuestarios ordinarios de la UE adquiridos con Canarias, detalló ayer durante el foro sobre los fondos europeos organizado por Prensa Ibérica-Prensa Canaria, editora de LA PROVINCIA, en el Real Casino de Tenerife, con el patrocinio de CaixaBank, JTI y Satocan, y la colaboración del Cabildo de Tenerife.

El presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, José Carlos Francisco, subrayó en ese sentido que «el gran problema de Canarias es que la renta per cápita no para de descender desde el año 2000 respecto a la de España y la del resto de Europa», y alertó que «se han perdido casi 20 puntos en los últimos 20 años». A lo que Román Rodríguez respondió con una referencia a la relación entre empobrecimiento y crecimiento poblacional: «En lo que va de siglo, el crecimiento de la población canaria supera el 38% y en Euskadi fue de apenas un 4,8%, y eso también impacta en el cálculo de la renta per cápita. Ese gran crecimiento demográfico es algo que también habrá que abordar, aunque sea un asunto bastante complejo».

El director de El Día, Joaquín Catalán, fue el encargado de presentar este encuentro concebido para aclarar, «en la situación de incertidumbre actual», el destino y la tramitación de los fondos extraordinarios que recibirá España de la Unión Europea. El director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuertes, agradeció a Prensa Ibérica la organización de este encuentro sobre los fondos creados para apuntalar la recuperación y ayudar al tejido productivo, «que pueden suponer cerca del 7 u 8% del PIB». Y puso como ejemplo de éxito «el Kit Digital, pensado para las pymes, que son el 80% de la estructura empresarial en España, y ya pueden recibir un bono de 6.000 euros para digitalizarse gratis». Una ayuda cuya tramitación resulta compleja, por lo que ve «fundamental» el «papel de sector financiero y sus asesores, cuya capacidad quedó demostrada con los créditos ICO».

Fuertes señaló que «entidades como CaixaBank se ponen a disposición de las administraciones y de las empresas en Canarias a través de sus 230 oficinas para ayudar, facilitar y simplificar estos procesos. Para nosotros tener empresas digitalizadas y mejor preparadas es garantía de futuro».

El periodista Daniel Millet moderó el foro en el que, junto a Román Rodríguez y José Carlos Francisco, participó la vicepresidenta segunda del Cabildo de Tenerife y consejera de Hacienda, Presidencia y Modernización, Berta Pérez. Román Rodríguez remarcó que en esta ocasión las autoridades europeas han reaccionado de manera distinta a la crisis anterior: «Frente a la austeridad y los recortes, se opta por la expansión y la inversión. Ese cambio es muy positivo, también en la política monetaria». Además, hizo un inciso para valorar también «la importancia de la deuda pública generada en los dos años de pandemia (unos 160.000 millones) que nos ha permitido mantenernos a flote».

El vicepresidente del Gobierno canario explicó que «los 77.500 millones de euros de los Next Generation en España serán gestionados en un 50% por el Estado para la inversión público-privada, y del 50% restante, repartido entre el resto de administraciones públicas, vamos a captar en Canarias al menos 1.750 millones de euros para todo el sexenio, aparte de los 630 que ya se ejecutan, fundamentalmente para turismo, economía, educación, sanidad y transición ecológica».

Berta Pérez añadió un matiz clave al aclarar que la ejecución de esos fondos no se limita a 2023: «El reglamento de los Next Generation dice que se contraerán compromisos jurídicos para la aplicación, como los contratos, en 2023, pero la ejecución puede diferirse hasta 2026». José Carlos Francisco también recordó que «el presidente y sus ministros dijeron expresamente que los fondos en España había que ejecutarlos en 2022 y 2023. Fue una decisión del Gobierno español que no se cumplirá, ya que ahora para ejecutar tenemos hasta diciembre de 2026, como planteaba la UE».

El presidente del Consejo Económico y Social de Canarias reconoció que el contexto en la región es difícil porque «en las Islas aún nos estamos recuperando» y en medio de ese proceso de recuperación «también se nos ha pedido que nos transformemos». Pese a todo, «la ejecución inicial fue buena porque han sido fondos de contratación de personas y también de ayuda a las pymes. Los ICO, los Erte y las ayudas directas han sido un éxito, pero los Next Generation aún están por ver. En este momento la evaluación no es demasiado buena, pero habrá que esperar a 2026». Como Juan Ramón Fuertes, Francisco sí ve en el Kit Digital «un ejemplo a seguir».

A juicio de Francisco, «el impacto de estos fondos en la economía ha sido hasta ahora prácticamente nada, apenas un 0,2 del PIB, pero en el futuro tampoco van a transformar la economía española. Tampoco en Canarias, aunque sí pueden ayudar un poco». En su opinión, «no hay que poner tantas esperanzas en los Next Generation». Y recordó que «los informes oficiales señalan que hay un 10% de licitaciones desiertas de Next Generation por los precios, que salieron en otra coyuntura», anterior al inicio de la guerra en Ucrania.

Francisco se mostró convencido de que «con esta forma de afrontar la crisis en Europa hay menos impacto a corto plazo», pero se preguntó si será posible «darle mucha más continuidad». Entiende que «probablemente no, ya que el aumento de la deuda no puede continuar. El sector público está más fuerte y más grande que nunca, pero eso no pasa en las empresas. Tampoco es sostenible el crecimiento sin límite del sector público, que se nutre del sector privado. Es muy posible que con esa inflación alta y probablemente tipos de interés altos, haya que ir pensando que el escenario va a cambiar fuertemente».

La vicepresidenta tinerfeña dijo que «no se puede minusvalorar lo que supondrán los Next Generation para las Islas, y más viniendo de otra crisis anterior en la que se hizo lo contrario». E insistió en que «hay que darse prisa en esa ejecución», que además ahora debe adaptarse a la crisis energética.

En el debate se introdujo también el futuro presupuesto regional, que crecerá un 10%, y el aumento de la recaudación del IGIC. Un incremento que Rodríguez quiso matizar, puesto que «en comparación con el IVA (que rige en la Península) , en Canarias con el IGIC los contribuyentes se ahorran cada año 5.000 millones de euros, y en el caso de la energía, en Canarias es prácticamente cero. Así que, aunque la recaudación suba por el IGIC un 14,9%, el gasto público casi se ha triplicado con recursos externos».

El público cuestionó a los asistentes sobre el asesoramiento de las instituciones a las pymes en la obtención de estos fondos. Pérez respondió que se trabaja en esa línea para la que considera fundamental avanzar en «la digitalización de las empresas y la modernización de las administraciones, dos retos que están en marcha».