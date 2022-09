El secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, afirma que la bonificación del transporte público aprobada por el Gobierno central -100% a trenes de cercanías y media distancia y 50% en Canarias para guagua y tranvía- obedece a "parar la sangría de las encuestas del PSOE" porque es "coyuntural" y en el caso concreto del archipiélago, niega derechos a los ciudadanos.

En una entrevista concedida a Europa Press con motivo del inicio del curso político apela a que el REF recoge el derecho a disponer de una subvención o una compensación para que los canarios se muevan en avión, barco o carretera que busca que el coste por kilómetro sea equivalente al de un peninsular y aún así, "el coste de un canario es superior".

Incide en que los peninsulares "pueden ir en cercanías o media distancia" de forma gratuita y los canarios no porque no hay tren al tiempo que precisa que "no es cierto" que la inversión per capita de la bonificación sea mayor en Canarias que en el resto de España. "Están vendiendo su libro, el gabinete de propaganda y publicidad en Moncloa es capaz de justificar lo que quieras", señala.

Clavijo cuestiona también que el presidente canario Ángel Víctor Torres "hace un mes creía que era necesario y justo hacerlo pero Moncloa lo llama a capítulo, agacha la cabeza porque obedece a su jefe y empieza a justificar".

El secretario general se pregunta por qué los canarios no tienen derecho a la gratuidad del transporte y "por qué un estudiante que vive en Vallecas, en Pozuelo o en Las Rozas puede ir en tren gratis y un estudiante canario no puede hacerlo".

"Es un derecho que se nos están negando, es una cuestión de principios", indica, subrayando también que el 80% del Ministerio de Transportes se vinculada al desarrollo de trenes de alta velocidad y Canarias no ve "ni un solo euro" y también aporta impuestos.

"Que antes pagaba 30 euros por un bono y ahora paga 15, vale, pero me gustaría que mi hija o los hijos de cualquiera estuvieran en igualdad de condición que los hijos de alguien que vive en Madrid, Bilbao o Barcelona", apunta.

"LA MEDIDA NO LA SABÍAN NI LOS MINISTROS"

Clavijo recuerda que su Gobierno, en la pasada Legislatura, impulsó el Bono Residente Canario para el uso de transportes públicos sin limitaciones, un paso adelante "fantástico" pero el nuevo Ejecutivo paralizó que sirviera también para todas las islas.

Ahora, prosigue, el presidente Sánchez toma una medida que "no la sabían ni los ministros" y encima es solo para cuatro meses por lo que se genera "un problema de cuello de botella" pues no hay una red de guaguas adaptada para el exceso de demanda y además se deja a otros sectores fuera como el taxi.

En su opinión se genera "agravio comparativo" y lo que es peor, "es una medida temporal, no estructural, no está solucionando nada" porque al ser acotada en el tiempo no permite el trasvase del vehículo privado al transporte público.

Para Clavijo, "estas medidas se deben tomar de manera más sosegada y colegiada con las comunidades autónomas, que sean estructurales, el futuro pasa por ahí y por aplicar políticas más justas y que el bono y el coste esté adaptado a la capacidad económica del usuario".

"Se puede hacer pero tienes que tener la voluntad de trabajar", agrega.