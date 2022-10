Las mafias de la inmigración colocan a menores al timón de las pateras

Más de una decena de adolescentes han sido puestos este año a disposición de la Fiscalía de Menores de Murcia por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tras ser detenidos acusados de patronar una de las pateras llegadas a las costas de la Región. La supuesta comisión de este delito, recogido en el artículo 318 bis del Código Penal, junto a la falta de arraigo en España y el riesgo de fuga, da lugar a que estos menores hayan sido internados en un centro, tal y como explican fuentes policiales y cercanas al Ministerio Público.

A mediados de agosto de este año, la Policía Nacional arrestaba a dos varones, uno de ellos menor de edad, por ser los patrones de una patera interceptada en aguas de Cabo de Palos. Tras pasar por la Fiscalía de Menores, el chico fue internado en un centro de reforma en régimen cerrado. Para realizar esta travesía que presuntamente patronó el adolescente, se empleó una embarcación de fibra de vidrio, de unos cinco metros de eslora, en la que quince personas viajaban hacinadas y en condiciones de altísima vulnerabilidad, sin chalecos ni seguridad alguna, para realizar un trayecto de casi 150 millas náuticas. Asimismo, en la primavera de este año, otro menor era detenido en la vecina provincia de Almería acusado de ser quien dirigía una patera con once ciudadanos sirios a bordo.

Deudas y temores

Sin embargo, es posible que estos adolescentes no sean realmente pateristas, sino pasajeros. Y es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detectado últimamente que las mafias de la inmigración intentan camuflar a sus patrones entre los pasajeros de las barcazas, mientras que al timón ponen a una persona que no ha cumplido la mayoría de edad. Según han declarado luego algunos de los menores arrestados, los auténticos patrones les dicen que, si se ponen al timón de la barca, no tienen que pagar por el viaje o pagarán menos que los demás.

Los inmigrantes que no pagan toda la cantidad contraen una deuda con las redes internacionales que les llevan a España. De ahí viene el temor a decir quién es el que manda en las embarcaciones. Cabe recordar que estos pasajes son bastantes caros: rondan los 3.000 y algunos hasta los 6.000 euros por persona. Además, los mafiosos, para tener prueba gráfica de su farsa de que los adolescentes son los pateristas, les graban con el móvil un vídeo conduciendo la barca.

Recuerdan fuentes judiciales que la duración máxima de la cautelar de internamiento de un menor en España es de seis meses. Si pasa ese plazo y no se ha dictado sentencia, el sospechoso tiene que ser puesto en libertad.

Más de mil personas han entrado desde África de forma irregular por el litoral de la Región en lo que va de 2022. Identificar al auténtico patrón de una de estas pateras es complejo, dado que los traficantes de personas saben qué hacer para que no los pillen. Por ejemplo, según explican miembros de la Policía Nacional, cuerpo que tiene las competencias exclusivas de Extranjería, durante la travesía saben cómo ocultar su rostro para evitar su identificación por medios aéreos; en el momento en que ven que la barca pueden ser interceptada, se cambian de ropa y de lugar dentro de la patera. Ahí es donde se mezclan con el resto de viajeros, y han llegado a coger a un menor para hacerse pasar por un pariente del mismo.

No obstante, la Policía Nacional sabe cómo detectar a los auténticos pateristas: vienen a España varias veces. Cuando llegan, se les registra en comisaría, y resulta que al poco vuelven a interceptarlos en patera. Esto es un indicio claro, explican fuentes del cuerpo, de que ese inmigrante es el patrón, ya que una persona que quiere viajar a Europa en busca de una vida mejor no vuelve a su país y se monta en otra barcaza al poco tiempo.

A todos los migrantes que llegan a la Región en patera, y son interceptados, se les da la posibilidad de apuntarse al programa de acogida que tiene Migraciones. La mayoría de ellos acepta esta opción: cuando no había CATE y estaban en Escombreras, eran recogidos ahí por autobuses y luego repartidos por recursos de diferentes organizaciones humanitarias, tanto de la Región como de otras comunidades. Cuando las fronteras con Argelia no están abiertas, como ahora, ese país no acepta la devolución y los extranjeros quedan libres.