Exteriores limita la presencia de Canarias en las reuniones clave con Rabat sobre la mediana

Canarias sí está participando de manera presencial en la mayoría de las reuniones que están teniendo los gobiernos de España y Marruecos para intentar un acuerdo sobre la delimitación de los espacios marítimos entre ambos países en la fachada atlántica frente al Archipiélago. Sin embargo, esta participación no está siendo todo lo profunda y determinante que esperaba el Ejecutivo regional presidido por Ángel Víctor Torres ya que no afecta a algunas de las materias de mayor interés para las Islas como es el establecimiento de la mediana marítima, según reconoces fuentes cercanas a la negociación.

Según esta versión, aunque es cierto que algún representante del Gobierno de Canarias ha estado presente en dos de las cuatro reuniones, y de manera telemática en una tercera, celebradas desde el pasado mes de junio en que se inició el proceso, también lo es que es dicha participación no lo está siendo a los efectos que se pretendía en un principio. La causa de esa limitación de la presencia canaria en las negociaciones es la partición que los gobiernos español y marroquí han realizado de la agenda, la temática y la mecánica de esa negociación, ya que se han constituido varias subcomisiones dentro del grupo de trabajo sobre delimitación de aguas y eso diluye la capacidad de influencia y de defensa de sus planteamientos por parte del Ejecutivo regional.

La última de esa reuniones se produjo el pasado 11 de octubre en Madrid, según reconoce Ejecutivo central en una reciente respuesta escrita a la diputada de CC en el Congreso María Fernández, en la que sin embargo no menciona ni aclara si algún representante del Ejecutivo regional estuvo presente en ella. Se limita a señalar que “el Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene una estrecha interlocución con el Gobierno de Canarias sobre todas las cuestiones internacionales que puedan tener repercusión en las islas, con el fin de que haya una adecuada representación de sus intereses”. CC interpreta esa respuesta como un reconocimiento implícito de que no hubo presencia canaria y que ello incide en la “opacidad” y el “oscurantismo” con que se está desarrollando la negociación, en la que estarían quedando al margen los intereses de Canarias en relación con un tema fundamental recogido en el propio Estatuto de Autonomía de Canarias. Según CC España y Marruecos están negociando “por la puerta de atrás las aguas canarias sin contar con el ejecutivo canario”.

Sin embargo, en dicha reunión sí participó el letrado del Parlamento de Canarias José Miguel Ruano, comisionado por el propio Torres para participar en esas negociaciones, como representante de la delegación española encabezada por la secretaria general de Diplomacia Económica, Ana Esmeralda Martínez, y por el director general para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo, Alberto Ucelay, frente a una amplia delegación marroquí. El Gobierno de Canarias rechaza así la acusación de CC sobre la supuesta exclusión de las Islas de este grupo de trabajo creado tras el acuerdo entre España y Marruecos para abrir una nueva etapa de relaciones, y asegura que, por el contrario, está participando “intensamente” en el proceso abierto.

Estar “en lo importante”

Sin embargo, al margen de las declaraciones oficiales, lo cierto es que el Gobierno regional aspira a una mayor presencia y, sobre todo, capacidad de influencia y exposición clara de cómo esa delimitación de espacios marítimos y el establecimiento de la mediana marítima debe realizarse teniendo en cuenta los intereses canarios y lo que a esos efectos establece el Estatuto de Autonomía de Canarias. Según fuentes de la negociación, la participación canaria se está produciendo en alguna de las subcomisiones en que se ha troceado el grupo de trabajo, pero no en las más determinantes para los intereses de Canarias. De ahí que la consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que gestiona este proceso participativo hispanomarroquí, señalara en un comunicado el lunes en respuesta a la acusación de CC que “Canarias desea seguir estando presente, si cabe con más intensidad y en todos los grupos en que sea posible”, así como “intensificar su presencia y su participación” tanto en las reuniones principales como en los grupos de trabajo sobre diversas materias (pesca, investigación científica, medio ambiente) que han de ponerse en funcionamiento, tal como “lo justifican y lo demandan las previsiones y mandatos del Estatuto de Autonomía”. “Hay que estar en las reuniones importantes en las que se deciden políticamente las claves del acuerdo, no sólo en las de las comisiones para cuestiones técnicas”, señalan las fuentes consultadas.

Lo que parece claro a estas alturas, a juzgar por la respuesta del Gobierno central a la diputada de CC, es que el Ministerio de Asuntos Exteriores evita por todos los medios reconocer de una manera oficial que Canarias participa de forma directa en una negociaciones que en términos diplomáticos sólo pueden llevarlas a cabo los propios Estados implicados, y que la presencia de representantes de las Islas en algunas reuniones sólo puede entenderse como un mero apoyo a los representantes de Exteriores para los aspectos más técnicos relacionados con la mediana y su afectación al Estatuto. Lo que pretende el ministerio que dirige José Manuel Albares es dejar claro que esta no es una negociación a “tres bandas” en la que Canarias pueda tener voz y voto propio, algo que rechazan de plano tanto el Gobierno español como el marroquí, pero el Ejecutivo regional, aun asumiendo que su representante en las reuniones forma parte de la delegación española, pretende que sus planteamientos formen parte del núcleo central de los postulados del ministerio.

Voz y voto

Torres insistió ayer en que su Ejecutivo, desde que se han restablecido las relaciones entre España y Marruecos, ha estado presente en tres de las cuatro reuniones que ha habido entre ambos países, “al contrario de lo que ocurría en 2005” cuando gobernaban los nacionalistas. “Me llama la atención la crítica. Porque en la vez anterior, en 2005, Canarias solo estuvo en una reunión de las diez que se produjeron. Ahora estamos en más reuniones y más informados”, asegura el presidente autonómico, quien añadió que “seguiremos exigiendo la máxima información” a los gobiernos tanto de España como de Marruecos.

🔵 CC censura a Moncloa que negocie con Marruecos por la “puerta de atrás” las aguas canarias



🇮🇨Los nacionalistas exigen al Gobierno una negociación con “luz y taquígrafo” y la inclusión de Canarias en la negociación



+info👇https://t.co/UgjSIeygGY — Coalición Canaria (@coalicion) 31 de octubre de 2022

María Fernández, por su lado, asegura que “alguien miente” en el Gobierno central o en el Ejecutivo regional en sus explicaciones sobre la reunión del día 11. “O miente el ministerio en la respuesta que me hada dado, o el Gobierno de Canarias corrigiéndole. No se aclaran entre ellos, y esto demuestra el oscurantismo y la opacidad con la que están actuando en una tema de gran relevancia para Canarias”, afirma la diputada de CC.

Asegura que el consejero y portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, “podría haber aclarado en el Parlamento de Canarias, donde se le preguntó por ello, que se había producido una reunión y si había participación canaria o no, pero calló en lo que es un acto de sumisión frente al Gobierno central. Si no hubiera sido por mi pregunta al Gobierno, no sabríamos nada”, resalta la diputada. Según ella, los representantes canarios, en lugar de tener “voz y voto” como reclamada el Gobierno regional, actúan como meros “asesores” de los negociadores españoles ante Marruecos en un asunto en el que, añade, Rabat lleva clara ventaja desde que en 2020 aprobó dos leyes para la ampliación unilateral de sus límites marítimos frente a Canarias.