Un único test no eliminatorio para pasar de interino a fijo en hora y media

La prueba de oposición para que los funcionarios interinos se conviertan en fijos consistirá en un único ejercicio tipo test no eliminatorio, con preguntas extraídas de temarios reducidos y ajustados a los grupos y categorías correspondientes. La no contestación o los fallos en las respuestas no computarán y la nota obtenida se sumará al cálculo global de la puntuación donde será clave el concurso de méritos, es decir, la experiencia profesional en la Administración autonómica, la antigüedad y la titulación, cursos y otras actividades formativas. La fase de concurso tendrá un peso en función de la mayor o menor temporalidad del personal interino, de tal forma que en los de larga duración los méritos de trabajo en la Administración General pueden tener una valoración que oscila entre el 60 y el 80%.

El Consejo de Gobierno aprobó este viernes los acuerdos alcanzados con la mayoría de las centrales sindicales sobre las bases generales que van a regir los procesos de estabilización que afectan a 3.500 empleados públicos de la Administración General en abuso de temporalidad, algunos de ellos con más de 25 años de labor sin consolidar la plaza en la que trabajan. El número de plazas ofertadas asciende a 3.499, y de ellas, 257 son de corta duración (99 de personal funcionario y 158 de personal laboral) y 3.242 de larga duración (93 de personal funcionario y 3.149 de personal laboral), informó el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez. 40 horas de negociación Según el Ejecutivo llegar a este acuerdo ha supuesto cerca de 40 horas de negociación y trabajo entre los representantes de la Comunidad Autónoma y las centrales sindicales UGT, CCOO, Sepca, CSIF e Intersindical. Éste último sindicato, pese a estar en el comité de huelga, participó en las mesas de negociación y voto en contra de las bases, pero ayer finalmente comunicó que se descuelga del conflicto laboral y se une al acuerdo. El acuerdo incluye la creación de dos comisiones de coordinación para la valoración de méritos, con el fin de homogeneizar los criterios interpretativos y de aplicación de las bases de las convocatorias. El consejero manifestó que "el Gobierno espera que el conflicto entre en vías de solución, tras un gran esfuerzo negociador tanto de la mayoría de los sindicatos como de la Administración". Asimismo, destacó que "la antigüedad y la experiencia se valorarán especialmente, y se espera que las personas que no superen la prueba selectiva sean muy pocas". En esos casos la ley establece una indemnización, "pero el Gobierno trabaja en la posibilidad de que la relación con la Administración se mantenga, aunque no sean trabajadores fijos".