El Estado estudia ampliar los fondos para garantizar la gratuidad de las guaguas

El Gobierno de Canarias y los cabildos insulares buscaron este miércoles la implicación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el mecanismo de aplicación de la gratuidad de las guaguas a partir del 1 de enero, y evitar que el esperado incremento de la demanda, entre un 5 y un 7 %, suponga el colapso de este servicios en determinas zonas y horarios, pero solo obtuvieron respuestas a medias en relación con la financiación de la medida si la misma supone un mayor gasto que los 81 millones previstos en los presupuestos estatales para 2023. En una reunión del consejero de Transportes del Ejecutivo regional, Sebastián Franquis, y los respectivos homólogos insulares con la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, y con el director general de Transporte Terrestre del Ministerio, Jaime Marrero, que la delegación canaria calificó con todo de “positiva”, no se consiguió sin embargo ninguna respuesta concreta para superar las dificultades técnicas y operativas para que la medida pueda ser efectiva y se pueda aplicar el bono gratuito a todos los usuarios que lo soliciten. “El Ministerio nos ha confirmado que somos las administraciones canarias las que tenemos que gestionar la aplicación de la gratuidad”, aclaró Franquis.

Lo que sí consiguieron Franquis y los representantes de los cabildos es una nueva reunión dentro de tres meses para comprobar el funcionamiento de la medida y su coste real, y un compromiso del Ministerio de buscar una forma de asumir el previsible déficit de financiación que provocará la gratuidad total respecto a esos 81 millones contemplados ahora para cubrir el servicio y que al parecer se abonarán por parte del Estado en los primeros meses del año. “Seguimos teniendo serias dudas de que la cantidad aportada por el Ministerio puedan cubrir la gratuidad del servicio, y ha accedido a estudiar una posible ampliación u otra forma de financiación si esto se confirma”, afirmó el consejero.

Franquis aseguró que el primer objetivo de la reunión era “analizar el alcance de esta medida" que consideran "muy positiva". "Lo que nos preocupa es que no provoque el efecto contrario y que, si no se hacen bien las cosas, se expulse al usuario tradicional de las guaguas”, detalló. La consejería regional y las de las corporaciones insulares tendrán que decidir en los próximos días cómo se van a distribuir esos fondos estatales “en base a la necesidad y a la realidad del transporte en cada isla”.

Aplicación según la enmienda

El consejero garantizó que se aplicará la gratuidad de las guaguas “en los términos en que se contempla en la enmienda” aprobada en los presupuestos estatales, pactada entre el Gobierno central y CC, pero aclaró que en la misma no se establece “la guagua gratis para todo el mundo, sino para los bonos y multiviajes”, criticando en este sentido que la propia formación que la impulsó en el Congreso reclame una aplicación general. “Lo que va a ser gratuito son los abonos y los multiviajes, que es lo que se aplica también para los trenes de cercanías y media distancia en la Península, y eso hay que dejarlo claro para no confundir a los ciudadanos. Se va a fomentar el transporte público especialmente para aquellos usuarios que tradicionalmente utiliza la guagua”, resaltó.

Franquis explicó que como primera medida para aplicar la gratuidad sin que colapse el servicio por el incremento de la demanda, Gobierno regional y cabildos pondrán en marcha en las próximas semanas un campaña informativa y una serie de recomendaciones para un uso racional del servicio. Asumiendo que las empresas operadores, Titsa, Global, y Guaguas Municipales, no disponen del números suficiente de vehículos y que los programas de incremento y renovación de flota no llegarán a tiempo, la idea es “explicar el tipo de bonos que se van a financiar y que serán gratuitos”, así como una recomendación para evitar el uso del transporte público en horas punta porque “es lo que va a tensionar el sistema de transporte terrestre de la comunidad”.

Aseguró que la gratuidad de las guaguas “se va a aplicar en todas las islas de la misma manera” y que se pedirá “la cooperación de las operadoras en todos aquellos servicios para que especialmente los primeros días de uso se ajuste a la realidad”. Tras reconocer que “el número de guaguas será el mismo porque no hay capacidad de adquirir vehículos de la noche a la mañana”, recalcó que “hay una planificación de guaguas nuevas por parte de los cabildos, que irán llegando, pero no con el incremento suficiente para el día 1 de enero”.

Sin comparación con Baleares

“Las guaguas ya tienen un precio asequible. Lo que intentamos es mantener a quienes lo utilizan y rescatar a otras que pueden verlo una opción al vehículo privado”, resaltó el consejero antes de insistir en que “lo que paga esta aportación estatal de 81 millones es el 25 % del coste real del transporte terrestre, el restante 75 % es un coste que ya asumen los cabildos y el Gobierno de Canarias para tener un bono asequible a la mayoría de los ciudadanos y de buena calidad”. Según dijo, las administraciones canarias no solo no se ahorran nada, “sino que los fondos asignados en los presupuestos seguramente no cubren ese 25 % que ahora pagan los usuarios”.

Una de las cuestiones que los representantes del Ministerio trasladaron a la delegación canaria fue su experiencia sobre cómo la medida se ha aplicado en Renfe, algo que, según Franquis, “nos puede venir bien para adaptarla a nuestro caso”. “Nos estamos jugando que el sistema de transporte público de Canarias”, afirmó antes de señalar que “las operadoras han dicho que a partir del 1 de enero se van a quedar sin ingresos y que tienen un serio problema de tesorería y que los cabildos, que son los que tienen la competencias, van a tener que financiar”. “Tendremos que analizar en esa distribución de los recursos que tendrá que venir acompañada por un mayor número de vehículos y a los cabidos les hemos dicho que en ese reparto habrá que contemplar ese gasto, que es importante, y que tendrán que afrontarlo. Esta medida no puede suponer un problema financiero ni a los cabildos ni a las operadoras”, recalcó el consejero

Franquis rechazó además que se haga una comparación entre Canarias y Baleares en relación con la puesta en marcha de la gratuidad del transporte terrestre y la normalidad con que la misma se prevé poner en marcha en la comunidad balear frente a las dificultades en las islas atlánticas. “La realidad de Baleares es totalmente distinta entre otras codas por la dimensión”, aseguró el consejero antes de señalar que en aquella comunidad “aún no tienen decidido si el transporte urbano se va a incorporar a esta gratuidad o no”. Añadió que “en Baleares hay temporada alta y baja en el trasporte terrestre, y en Canarias no” y que “allí tienen ahora muchos vehículos disponibles porque es temporada baja”.