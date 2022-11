La experiencia en las guaguas gratuitas revela que no se dispara la demanda

Los precedentes en la gratuidad de los bonos de guaguas revelan que su aplicación no implica un gran aumento en el número de viajeros si no va acompañada de una fuerte inversión para mejorar la calidad del servicio y, por tanto, tampoco supone una gran reducción en el uso del vehículo privado, la congestión del tráfico y la contaminación.

Las administraciones y las operadoras de guaguas de Gran Canaria están evaluando las experiencias previas en las islas y en la Península para calcular el impacto que tendrá esa gratuidad total de los bonos, tanto en el previsible incremento de usuarios como en las cuentas de las empresas, pues los ingresos de estas últimas quedarán totalmente supeditados a los pagos que realice el Estado para compensar la rebaja del 100% en el precio del billete.

Mientras, la puesta en marcha de esa medida en Canarias, a partir del 1 de enero de 2023, ha entrado en la fase de los enfrentamientos políticos, como un cruce de declaraciones entre el PSOE y Coalición Canaria, por boca de Miguel Pérez del Pino y Fernando Clavijo, o la presentación de una moción del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que se incluyan todos los bonos de la empresa Guaguas Municipales en la reducción del 100%.

Solicitud

A la espera de la reunión con el Ministerio de Transportes para establecer los detalles de la aplicación de esa ayuda en las Islas, solicitada por el Gobierno de Canarias y por los cabildos ante las dudas y las dificultades de las empresas para garantizar un servicio de calidad, tales como la falta de conductores y de vehículos nuevos, las operadoras de Gran Canaria ya han empezado a analizar los efectos de la gratuidad y a prepararse para el previsible aumento de usuarios, según han informado sus representantes.

La experiencia más inmediata es la aplicación de la gratuidad total en los trenes de cercanías y de media distancia en la Península, en vigor desde el pasado 1 de septiembre, pero no es del todo extrapolable a Canarias por las diferencias evidentes entre las guaguas y los ferrocarriles. También hay precedentes de transportes públicos en otros países, como en las ciudades de Tallin o Praga, que tampoco son totalmente trasladables a Canarias. En el caso de la capital de Estonia se han publicado estudios que sostienen que las guaguas gratuitas no han aumentado el número de pasajeros en las cifras previstas y tampoco han reducido el tráfico de vehículos privados y los atascos.

En Gran Canaria ya existe desde hace muchos años un bono gratuito, el de la empresa Guaguas Municipales para los jubilados, que tiene un uso limitado en comparación con el resto de las tarjetas de descuento. Si se toma como referencia el pasado mes de septiembre, ese bono fue utilizado por 124.896 usuarios, lo que representa un 4,10 % del total de viajeros, que ascendió a poco más de tres millones.

Ese bono gratuito ya aplicado en la capital grancanaria tampoco en totalmente extrapolable a la nueva bonificación del Estado porque los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, ser jubilado o superar los 65 años de edad y tener rentas totales de la unidad familiar por debajo de los 890 euros mensuales o los 12.477 euros anuales. Los usuarios de ese bono tienen un número máximo de cien trayectos al mes, una cifra que solo se ha alcanzado en alguna ocasión.

Una de las mayores incertidumbres en la aplicación de la gratuidad en Gran Canaria es qué ocurrirá con los bonos que no son emitidos por el Cabildo a través de la Autoridad Única del Transportes (AUTGC), que previsiblemente desaparecerán o quedarán congelados hasta 2024 porque los tres oficiales -el Wawa Joven, Residente Canario y Bono Oro para jubilados- ya garantizan viajar totalmente gratis en las guaguas si se utilizan de forma habitual. La propuesta que se baraja es exigir que esa tarjeta nominal se utilice un número mínimo de veces, entre 40 y 50 viajes al mes.

Moción

Ante esa próxima reunión con el Ministerio, el grupo del PP en el Ayuntamiento capitalino registró ayer una moción en la que solicita al Pleno la implantación, a través de la empresa Guaguas Municipales, de «un plan extraordinario de refuerzo de servicios de cara al próximo mes de enero, ante el más que previsible aumento de usuarios que la bonificación total de los bonos del transporte acarreará.

La moción de los populares también reclama que el Ayuntamiento ratifique «la enorme importancia que el Bono 10 de Guaguas Municipales tiene para el transporte público colectivo de la ciudad» e inste al resto de administraciones que participan en el sistema de subvención a «incluir en ella todos los bonos de viaje de la oferta comercial de Guaguas Municipales».

Sobre la aplicación también se pronunció ayer el secretario general de CC, Fernando Clavijo, quien defendió la gratuidad de las guaguas y el tranvía logrado por los nacionalistas canarios tras un acuerdo con el Gobierno del Estado en Madrid. «No defender que los canarios puedan ir a trabajar o estudiar gratis, como lo hacen en Península, o no defender la actualización de los costes tipo es ir en contra de Canarias», apuntó.

En un comunicado, Clavijo aseguró que «detrás de las dudas y los mensajes contradictorios que están lanzando desde el Gobierno de Canarias y otras instituciones lo que hay es incapacidad para gestionar los recursos» y subrayó que «si no saben materializar estas ayudas, que supondrá un alivio a miles de canarios y canarias, lo que deberían hacer es hacerse a un lado porque los recursos están amarrados y Canarias dispondrá de ellos». El líder de CC resaltó que medidas como la de la bonificación del 100% de los desplazamientos en guaguas y tranvía «es un acto de justicia» y recordó que en la Península «se lleva meses aplicando para los trenes de cercanía y media distancia».

En respuesta a esas iniciativas y críticas de PP y CC, el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Transportes y Movilidad, Miguel Ángel Pérez del Pino, declaró que los nacionalistas negociaron 81 millones con Madrid «sin conocer los costes efectivos de esa gratuidad». Según los cálculos de los gobiernos insulares, supondrá entre 130 y 140 millones de euros, 60 millones más.

«Vamos a poner en marcha esa ayuda, pero la vamos a negociar de verdad con Madrid, no solo una parte del dinero para quedar bien en las elecciones; y si Clavijo tanto sabe gestionar lo podía haber hecho cuando fue presidente, cosa que no hizo porque le recuerdo que con lo que nos aportaba su Gobierno a los bonos no teníamos ni para pipas», recalcó