El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha informado al pleno del Parlamento de Canarias de la evolución de los dos primeros años de ejecución del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 que fue aprobado por unanimidad en la Cámara regional en diciembre de 2020 y que, tras 24 meses, ya ha ejecutado el 40% de las actuaciones previstas para sus cinco años de vigencia y se han comprometido más de 330 millones de euros en los programas de construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas, así como en los de ayudas de acceso a una vivienda a las familias con menos recursos. También, ante las manifestaciones de algunos grupos de la oposición parlamentara, el consejero Franquis recordó que el Plan 2020-2025 se tuvo que empezar "prácticamente de cero" ya que el borrador que dejó el anterior Gobierno quedó invalidado por el Consejo Económico y Social por "poco preciso" y "superficial".

"Un Plan de Vivienda lo mínimo que debe de decir es cuántas viviendas se van a construir en Canarias y el borrador que ustedes nos dejaron en 2019 no lo dice. Y no lo digo yo, lo dice el Consejo Económico y Social en el dictamen más duro que ha publicado nunca sobre un documento del Gobierno. Por eso tuvimos que empezar prácticamente de cero a elaborar un Plan de Vivienda cuando llegamos al Gobierno porque lo que ustedes dejaron no era más que una declaración de intenciones", manifestó el consejero Sebastián Franquis ante el pleno, "por lo tanto, el actual Plan de Vivienda, el que aprobamos aquí todos en 2020, poco tiene que ver con el borrador que dejó el anterior Gobierno de Coalición Canaria. El actual Plan se compromete en construir 5.900 viviendas en cada una de las islas, cuenta con una ficha financiera que tiene comprometidos más de 660 millones de euros para impulsar los objetivos de este Plan en cinco años, frente a los 139 millones que ustedes recogieron en el borrador de 2019".

Franquis leyó en su intervención algunas de las observaciones que el dictamen de mayo de 2019 del Consejo Económico y Social concretó sobre el anteproyecto de Plan de Vivienda que elaboró el anterior Gobierno, y que en sus conclusiones manifiesta lo siguiente: "1. El texto del Anteproyecto de Plan de Vivienda de Canarias 2019-2022 que se dictamina es un documento poco preciso y un tanto superficial, es carente de un análisis de situación que permita conocer las necesidades, la demanda y la oferta; no fija metas ni objetivos y por ello no es posible el análisis de las propuestas programáticas. 2. El documento presentado no contempla el análisis territorial de la necesidad de vivienda, tampoco de la oferta. 3. Este Consejo ya ha manifestado en otras ocasiones, que los planes tienen que contener objetivos determinados y medibles, el Plan que nos ocupa, en la versión remitida, no plantea objetivo alguno".

Ante estas conclusiones del Consejo, Sebastián Franquis insistió en las "grandes diferencias" que existen entre el borrador del anterior Gobierno y el Plan aprobado en 2020. "A un plan de vivienda lo mínimo que se le pide es que diga cuántas viviendas va a construir en Canarias. Es lo mínimo que se tiene que pedir y el documento que nos dejó CC no lo dice. Cualquier plan lo mínimo que tiene que decir es cuál es su objetivo, Cuántas viviendas... Pero es que no lo decía", añadió el consejero Franquis, "ese es un reflejo de la política de vivienda en las islas en los últimos diez años del anterior Gobierno, una década en la que no se construyó vivienda pública y las consecuencias las estamos sufriendo hoy, con precios muy tensionados en el alquiler en muchos municipios canarios".

Como contraposición, Sebastián Franquis describió los objetivos medidos y regulados que recoge el actual Plan de Vivienda 2020-2025, y las metas que se han alcanzado en sus primeros 24 meses de ejecución. "Hemos puesto en marcha todos los mecanismos para que se construya vivienda nueva en Canarias y hemos comprado vivienda, además hemos dado ayudas por valor de 85 millones de euros en estos dos últimos años. Este es un Plan que se aprobó con el Gobierno actual para que lo empezáramos con este gobierno y lo continuara el siguiente, el que va a salir de las próximas elecciones del 28 de mayo. A diferencia de lo que encontramos nosotros, ese próximo Gobierno se encontrará con un plan aprobado, con la unanimidad del Parlamento canario, un Plan sólido, con las bases desarrolladas, con viviendas que ya se están construyendo y con una importante cantidad de ayudas que hemos conseguido impulsar", consideró el consejero Franquis, "a diferencia de Planes anteriores, yo estoy convencido de que este Plan se va a cumplir en los cinco años de gestión que se comprometieron cuando se aprobó en esta Cámara en 2020".