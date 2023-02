Juan Bernardo Fuentes: "Tengo la conciencia muy tranquila y soy inocente"

El exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo manifestó en la tarde de este miércoles, 22 de febrero, que tiene la "conciencia muy tranquila" y que es "inocente" de los delitos que le atribuye la magistrada juez María de los Ángeles Lorenzo Cáceres Farizo, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que instruye la causa del denominado Caso Mediador.

Las declaraciones fueron realizadas por Fuentes tras salir del Palacio de Justicia de la capital tinerfeña en compañía de su abogado, Raúl Quesada, después de quedar en libertad provisional, tras ser detenido esta semana y pasar a disposición judicial en la mañana de este miércoles.

Según la información ofrecida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a Juan Bernardo Fuentes, exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias y exdiputado del Grupo Socialista, se le investiga por los delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

Fuentes aseguró que su declaración ante la autoridad fue "bien" y que se encontraba "bien". A preguntas de los periodistas, aclaró que se considera "inocente".

El letrado defensor aclaró que el exdiputado se encontraba "cansado" después de todo el proceso, que finalizó pasadas las 16:30 horas.

Quesada aseguró que la declaración fue "bien porque está en libertad", pero que ahora empieza "la batalla" para demostrar su "inocencia y la recuperación de su honorabilidad".

Juan Bernardo Fuentes aseguró que se halla "muy tranquilo" y que tiene su conciencia "muy tranquila". En palabras de su abogado, "las respuestas que dio mi cliente están muy bien dadas" y que "hay partido", así como que "tenemos cancha para defenderlo". "Lo más jodido era lo de hoy y ya esto está superado", afirmó Quesada.

Además, explicó que la celebración del juicio puede demorarse varios años. Y, mientras tanto, cada quince días deberá personarse Fuentes en el Juzgado.

La Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias informó de que en este caso no hay acusación popular ni particular. Y el fiscal delegado especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Santa Cruz de Tenerife, Jaime Serrano-Jover González, no pidió la prisión preventiva para Juan Bernardo Fuentes Curbelo, pues estima que no existe riesgo de fuga ni destrucción de pruebas.

Cabe recordar que, en gran parte, las pruebas en las que fundamenta el Ministerio Público su acusación están en las grabaciones de conversaciones y audios que el presunto mediador de la trama, Marco Antonio Navarro Tacoronte, entregó a la autoridad judicial y los investigadores de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife hace más de un año.

En estos momentos son trece las personas que ya han pasado a disposición de la autoridad judicial por estar relacionadas presuntamente con este caso de supuesta corrupción. De ellas, solo el general de División retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas ha ingresado en prisión provisional.