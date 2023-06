Si bien, salvo contadas excepciones, los ayuntamientos de toda España salidos de las elecciones locales del 28M están ya constituidos desde el sábado 17 de junio, también los canarios, aún no ha llegado la hora de los cabildos, las corporaciones locales especiales que solo existen en Canarias. Las fechas de constitución de los siete cabildos ya están convocadas, pero no caen todas el mismo día porque las instituciones tienen flexibilidad para formarse, siempre que no sobrepasen el mes tras las elecciones. Esto significa que el 27 de junio los siete cabildos han de estar renovados conforme a los resultados salidos de las urnas el pasado 28M.