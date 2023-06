Después de las elecciones locales del 28M y de la constitución de los ayuntamientos el 17 de junio, llega a Canarias la hora de conformar los cabildos. Las corporaciones locales especiales que solo existen en el Archipiélago canario y que son en realidad los gobiernos insulares tienen de plazo para renovarse hasta el 27 de junio, un mes después de las elecciones. Las fechas de constitución de los siete cabildos ya están convocadas, pero no caen todas el mismo día porque las instituciones tienen flexibilidad para formarse, siempre que no sobrepasen el mes tras las elecciones.

Los presidentes de los cabildos serán en los siete casos el candidato primero de la lista más votada en la circunscripción insular. Esto es lo que establece la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen General Electoral, que establece las disposiciones especiales para la Elección de los Cabildos Insulares de Canarias. De acuerdo con esto, serán investidos presidentes Antonio Morales, de Nueva Canarias, en Gran Canaria; Pedro Martín, del PSOE, en Tenerife; Oswaldo Betancort, de Coalición Canaria, en Lanzarote; Lola García, de Coalición Canaria, en Fuerteventura; Sergio Rodríguez, de Coalición Canaria, en La Palma; Casimiro Curbelo, de Agrupación Socialista Gomera (ASG), en La Gomera, y Javier Armas, de Agrupación Herreña Independiente (AHI), en El Hierro.

Sin embargo, no todos lograrán mantenerse en su sillón. Dos presidentes son incontestables porque sacaron mayoría absoluta, pero otros dos no se mantendrán en la presidencia ni un mes porque no han podido cerrar pactos de gobierno con otras formaciones para conformar una mayoría estable.

Cinco pactos de gobierno

Así, aunque todos los cabezas de lista de las candidaturas más votadas en cada cabildo tomarán posesión, no todos podrán mantenerse en el gobierno. Sergio Rodríguez en La Palma y Casimiro Curbelo en La Gomera, que obtuvieron mayoría absoluta en las elecciones del 28M, son inamovibles. Los gobiernos de los cinco cabildos restantes dependerán de pactos y, por los acuerdos cerrados hasta la fecha, está claro que se van a producir dos mociones de censura tan pronto como los ganadores de Tenerife y El Hierro tomen posesión de sus cargos de presidentes.

Solo tres de los ganadores electos que necesitan pactos para gobernar podrán mantenerse. Son los casos de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, si bien su continuidad en el Gobierno insular dependerá de la salud de esos pactos, es decir, de la habilidad política para evitar que durante el mandato el pacto se pueda romper o surja una disidencia que posibilite una moción de censura.

En Gran Canaria, Antonio Morales (NC) ya ha suscrito un acuerdo con el PSOE para renovar el pacto que mantienen desde hace ocho años. El nuevo pacto bipartito consolida a Morales en la presidencia y convierte en vicepresidente a Augusto Hidalgo, exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria que encabezó la lista del PSOE al Cabildo de Gran Canaria. Con 16 consejeros, ocho por cada formación, el gobierno insular en Gran Canaria tiene una mayoría holgada, de uno más sobre la mayoría absoluta, suficiente para gobernar con tranquilidad y sacar adelante todas sus propuestas.

La extensión del pacto en el Gobierno de Canarias entre Coalición Canaria y Partido Popular también permitirá a Oswaldo Betancort en Lanzarote mantenerse en el gobierno insular, alejando de sí el fantasma de la moción de censura. Entre los dos partidos suman los 12 consejeros necesarios para disponer de una mayoría absoluta. Salvo sorpresas de transfuguismo, que en Lanzarote todo puede pasar, este pacto se presume sólido.

En Fuerteventura, donde podría suscribirse un pacto entre CC y PP que sumaría un consejero más sobre el umbral de los 12 de la mayoría, la balanza se inclina por un pacto CC-PSOE, en contra del acuerdo autonómico, pero que suma 13 igualmente. Lola García, que ya conoce lo que es ganar la presidencia y verse desalojada al mes siguiente por una moción de censura, aspira a mantener la mayoría con el pacto CC-PSOE.

Dos mociones de censura

El socialista Pedro Martín, tras tomar posesión como presidente del Cabildo de Tenerife, perderá su cargo en una moción de censura. En su caso tiene imposible suscribir ningún pacto con el resto de formaciones que lograron representación en la institución insular tinerfeña, esencialmente porque Coalición Canaria y Partido Popular ya han firmado una alianza para desbancarlo, un acuerdo natural que obedece a los pactos en cascada en línea con el pacto que sustentará al Gobierno de Canarias. La alianza CC-PP suma 18 consejeros en el Cabildo de Tenerife, dos más sobre la mayoría absoluta y, por tanto, suficiente para garantizar un gobierno estable, que estará presidido por la nacionalista Rosa Dávila.

El caso de El Hierro va más allá de lo político. Javier Armas González, de AHI, tomará posesión, pero será desplazado de la presidencia por su hermano, el socialista Alpidio Armas. Coaligado con Asamblea Herreña e IUC-Reunir, el hermano mayor volverá a ser presidente del Cabildo de El Hierro tras plantearle una moción de censura al benjamín Javier.

De acuerdo con las convocatorias de pleno fijadas por cada institución, los nuevos cabildos de Canarias se constituirán del siguiente modo: