PSOE y Nueva Canarias (NC) conformarán el núcleo duro de la oposición al Gobierno que formarán CC, PP y ASG. Durante la sesión vespertina de la primera jornada del debate de investidura celebrada este martes marcaron al nacionalista Fernando Clavijo (CC) el punto desde el que parte su presidencia, es decir, las coordenadas en las que ellos han dejado a las Islas. El desacuerdo fue total. El portavoz socialista, Ángel Víctor Torres, preguntó a su sucesor si va a «apuntalar un gobierno de la ultraderecha» en España.

En medio de la refriega prevista, Vox se estrenó en la Cámara autonómica. Nicasio Galván, portavoz de la formación, lamentó que CC los afecte con la línea roja que les excluye de cualquier acuerdo a priori. «No lo interprete como una falta de respeto», señaló Clavijo, «pero no nos puede obligar a compartir sus conclusiones». Entre estas últimas, la propia supresión de las comunidades autónomas.

El portavoz socialista reta a su sucesor a mejorar las cifras que deja en el momento de su salida

Con anterioridad, tanto Ángel Víctor Torres como Luis Campos, portavoces socialista y de NC respectivamente, aventaron el caso Teguise. En la localidad, lanzaroteña, el PSOE ganó las elecciones locales, pero CC consiguió reunir los apoyos suficientes para empatar el número de ediles de los socialistas. Fue el único concejal de Vox en la corporación el que decantó la balanza para Coalición.

También alertaron a Fernando Clavijo de que va a compartir el Gobierno autonómico con un PP que ha pactado con Vox en otros territorios y que podría hacerlo tras el 23J en función de los resultados electorales. Otra alfombra para que Clavijo volviera a acudir a las líneas rojas que su formación ha establecido.

Hoy Torres dará el abrazo de rigor al nacionalista en la mayor expresión de alternancia que ha vivido hasta la fecha la Canarias autonómica. En 2019, fue el socialista quien lo recibió del entonces saliente Clavijo. Pero eso será hoy, ayer estaba el día más para el encontronazo que para el abrazo.

«Voluntad de oscurecer»

«Su discurso [en referencia al pronunciado por el candidato a presidente por la mañana] ha sonado a retórica hueca, ha dicho lo que quiere hacer pero no cómo lo piensa hacer», inició su intervención el portavoz socialista. Sin solución de continuidad, lamentó que Fernando Clavijo no reconociera «ningún mérito al gobierno saliente». En su opinión, con «voluntad oscurecer lo que se ha hecho en estos años durísimos».

Durante los siguientes minutos el ahora portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias desgranó las actuaciones del Ejecutivo, con especial énfasis en el escudo social que se puso en marcha para hacer frente a los problemas a los que se ha tenido que enfrentar durante los últimos cuatro años: quiebra de Thomas Cook, pandemia o erupción volcánica, por este orden y entre otros.

NC calcula en 500 millones de euros el agujero que puede provocar la reducción del IGIC

Número de afiliados, tasa de paro, ingresos turísticos y otras variables sirvieron a Torres para colocar el listón a la altura en que lo ha dejado. A Clavijo, según el presidente saliente, le toca mejorar la marca. «Si no lo hace, el pacto de fracaso será el suyo», advirtió. Y no fue el único nombre negativo que encontró para el Gobierno que quedará conformado antes de finalizar la semana. El pacto CC-PP suena, a juicio de Torres, a «desconfianza» por aquello de que van a convivir en algunas de las consejerías «para vigilarse».

Además, criticó el previsible incremento de la estructura del Ejecutivo. «Tres consejerías más en la práctica que en el actual Gobierno, así no se solucionan los problemas y el Gobierno va a salir más caro». Una circunstancia que se torna más grave en opinión del presidente saliente si se concreta la bajada de impuestos que los nacionalistas incluyeron en su programa electoral.

En el ámbito fiscal centró parte de sus críticas Luis Campos, advirtiendo que la rebaja del IGIC –dos puntos– supone la pérdida de 500 millones de euros. Esa caída de la recaudación, conjugada con el retorno en 2024 de las reglas fiscales impuestas por la UE elevará la merma hasta los «1.200 millones de euros. ¿De dónde piensa recortarlos?», cuestionó.

«¿Esto es normal?», pregunta el portavoz de Vox tras ser interpelado desde la bancada nacionalista

Con el mismo estilo interrogativo directo cuestionó a Fernando Clavijo por el modo en que se enfrentará al reto de la descarbonización. «¿Van a derogar la ley del cambio climático?», cuestionó. En este caso porque el PP aseguró que lo haría en el caso de llegar a gobernar. «O mienten ellos, o mienten ustedes», advirtió el portavoz de NC. También Torres se había interesado con anterioridad por la misma cuestión. A ambos Clavijo les informó de que se introducirán cambios pero no piensa mandar al limbo una norma que, por otra parte, su propio partido apoyó en la Cámara.

«Cuando Canarias es más pobre, venir a decir que la dejan mejor es un insulto. Está peor y admito que era tremendamente difícil dejarla mejor, pero no nos traten de engañar», expuso Fernando Clavijo afeando la exposición realizada por el portavoz socialista, pero reconociendo las especiales dificultades enfrentadas durante la legislatura.

Vox, 'outsider'

Con la tensión propia de un cita como la de ayer, muy atenuada por la previsibilidad, solo la intervención de Nicasio Galván (Vox) trajo algo diferente. El portavoz ultraderechista sonrió en todo momento y se sorprendió tras recibir comentarios en voz alta desde la bancada nacionalista. «¿Esto es normal? Como soy nuevo», preguntó a la presidenta de la Cámara, Ástrid Pérez (PP), que conminó al portavoz de CC, José Miguel Barragán, a guardar silencio.

Galván, no obstante, no debió entender bien la mecánica porque minutos después lanzó preguntas a Clavijo y lamentó que no le contestara. «No puede hacerlo, esto es una intervención suya; él no puede dirigirse a usted ni usted debería hacerlo a él», le informó la presidenta Pérez.

Galván defiende un modelo francés y Clavijo le advierte de las carencias que tienen las RUP allí

Sobre por qué los nacionalistas establecen una línea roja, Fernando Clavijo explicó que no pueden hacer otra cosa con un partido que niega la violencia machista, el cambio climático y se opone a la existencia de comunidades autónomas. «Defendemos un modelo como el de Francia. ¿Le parece que estén mal atendidas las regiones allí?», preguntó Galván.

«Yo no sé si ha estado en alguna región ultraperiférica francesa, yo sí. Y con todo respeto, tasas de paro del 50% y calles sin asfaltar no es el modelo que yo quiero para Canarias», contestó durante su turno de réplica el candidato a presidente del Archipiélago.