El Rey recibe a Clavijo en plena pugna con el Estado por la crisis migratoria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, será recibido por el rey, Felipe VI, el próximo día 20 en el palacio de la Zarzuela en el marco de la audiencias que el monarca está manteniendo con los presidentes de las Comunidades Autónomas tras el proceso de elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. El encuentro entre el rey y el jefe del Ejecutivo regional se produce en un contexto de máxima tensión política entre Canarias y el Estado por la crisis migratoria y la falta de respuesta que el propio Clavijo achaca al gobierno en funciones presidido por Pedro Sánchez.

Aunque el líder nacionalista no quiere utilizar esta reunión con Felipe VI para denunciar esa situación, sí trasladará al monarca la preocupación del Gobierno de Canarias por las consecuencias de esta nueva oleada de llegada de embarcaciones procedentes de África a las costas canarias, así como por la emergencia humanitaria que está a punto de producirse si, como se prevé por las favorables condiciones climáticas, el flujo migratorio sigue incrementándose en los próximos meses hasta la llegada del invierno. Como principal argumento de la explicación que ofrecerá Clavijo al Rey para apelar a esa crisis humanitaria el presidente regional recordará las decenas de naufragios que se producen en la ruta canaria y las miles de personas que pierden la vida durante la travesía. En función de si en los días que restan hasta la audiencia el presidente Sánchez responda o no a la carta que le ha enviado Clavijo, pidiéndole que visite la Islas para conocer ‘in situ’ la situación, o de que esa visita se haya producido o no, o al menos anunciado, el contexto de la audiencia variará.

Clavijo trasladará además al monarca los principales retos que afronta el nuevo gobierno de coalición que tomó las riendas el pasado mes de julio, entre los que destacará precisamente la necesidad de afrontar de manera conjunta con el Estado la gestión de los flujos migratorios, cuestión sobre la que el Gobierno regional reclama más medios y en especial un mando único de coordinación. Las secuelas del gran incendio en Tenerife del pasado mes de agosto será otras de las cuestiones que Clavijo resaltará en la audiencia real, así como las medidas que el nuevo Ejecutivo está impulsando para la plena recuperación social y económica de La Palma tras la erupción volcánica de 2021.

Esta es la segunda vez que Clavijo acudirá a la Zarzuela como presidente de Canarias. Ya lo hizo en 2015 tras su primera elección tras los comicios autonómicos de aquel año, en aquella ocasión tras haber ganado las elecciones y constituido un gobierno de coalición con el PSOE. Ahora es el PP quien le ha proporcionado el acceso a la presidencia pese a no haber ganado los comicios, pero con garantías de estabilidad política en las Islas como precisamente había destacado ante el rey hace ocho años en su alianza con los socialistas.

Clavijo tendrán además ocasión de explicar su análisis y visión sobre la situación política en España en plena cuenta atrás de la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de los días 26 y 27 de este mes precisamente por encargo del monarca. Felipe VI ya conoce el apoyo que la formación política de Clavijo, CC, dará a esa investidura tras el acuerdo firmado con el PP y la información que a este respecto le trasladó en su momento la diputada nacionalista canaria Cristina Valido durante la ronda de consultas a los grupos parlamentarios. Pero el líder de la formación podrá profundizar ante el monarca sobre su visión tanto en torno al probable fracaso de Feijóo en su intento de investidura, y las posibilidades que se abren a partir de entonces, una hipotética investidura de Sánchez, o la repetición de elecciones.

Debate territorial

El presidente de Canarias podría trasladar al rey su visión sobre la posibilidad de que un pacto del PSOE con Junts conlleve la aprobación de una ley de amnistía que afectaría a los presos del ‘procés’, y la posición de CC al respecto. No es de descartar tampoco que en la conversación abordara la preocupación del presidente regional sobre las consecuencias de la apertura de un proceso de revisión constitucional sobre el modelo territorial, en cuyo caso reclamaría para las Islas un nuevo encaje reconociendo su estatus como región ultraperiférica al modo de como se reconoce en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Más allá de la coyuntura política estatal, la audiencia del rey con Clavijo se produce en medio de un momento de gran tensión entre Canarias y el Estado por la mencionada crisis migratoria, un asunto que ya ha marcado otras audiencias del monarca a presidentes canarios. Particularmente la que se produjo en 2007 entre el entonces jefe del Estado, Juan Carlos I, y el mandatario autonómico, también de CC, Paulino Rivero. En ella, Rivero no solo trasladó al rey todas las demandas canarias y sus quejas ante lo que también consideraba falta de respuesta del Ejecutivo central, que presidía por aquellas fechas el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, sino que presentó al monarca como simpatizante de esas causas y exigencias. “Nunca Canarias ha estado tan cerca de Zarzuela y tan lejos de Moncloa”, aseguró Rivero tras su entrevista con el entonces jefe del Estado.

Don Felipe ya mantuvo encuentros del mismo tipo esta semana con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, y el presidentes de Asturias, Adrián Barbón, a los que recibió el lunes, hoy les tocará al mandatario de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y al presidente de la Generalitat Valenciana,Carlos Mazón. Concluirá la semana con la audiencia, el viernes, con Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja, antes de reanudar el lunes los encuentros y mantenerlo con el canario el día 20.