ASG frustra el ‘frente canario’ en el Senado para ganar protagonismo frente a CC

Finalmente no habrá ‘frente canario’ de los partidos minoritarios isleños en el Senado, tal como se propusieron en un primer momento las tres formaciones nacionalistas o insularistas que tienen representación en la cámara, CC, ASG (Agrupación Socialista Gomera) y AHI (Agrupación Herreña Independiente), que a su vez son socios en el Gobierno de Canarias en alianza con el PP. El senador reelegido el 23-J por La Gomera, Fabián Chinea, ha preferido desmarcarse de la iniciativa y ha apostado por integrarse en un grupo distinto al que sí van a compartir Pedro Sanginés, representante de CC como senador de designación autonómica, y Javier Armas, que también logró el escaño en las generales de hace casi dos meses. Chinea y su formación política han primado el protagonismo que pueden tener en un grupo más pequeño y sin otro representante canario en él, sobre las supuestas ventajas de cara a defender una agenda canaria en la Cámara Alta que ofrecía ese mencionado ‘frente común’ junto a los senadores majorero y herreño.

Aunque los tres representantes canarios no pertenecientes ni al PP ni al PSOE mantuvieron distintas negociaciones y contactos con otras formaciones para integrarse en un mismo grupo nacionalista junto a Junts o al PNV, finalmente han determinado tomar caminos diferentes, también en función de las posibilidades que la aritmética parlamentaria ofrecía respecto al reglamento de la cámara. Al final, Chinea se ha integrado en el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal junto a Más País, Eivissa y Formentera al Senat, y Compromís, con la posibilidad de que también forme parte de él la navarra Uxue Barcos, de Geroa Bai, como senadora autonómica por la comunidad foral cuando el Parlamento de Navarra formalice la designación y ya en todo caso en el siguiente periodo de sesiones.

Por su parte, Sanginés y Armas se han integrado en el llamado Grupo Plural junto a Junts Per Cataluña (con tres escaños) y la senadora del BNG María Carmen da Silva. El senador canario designado por el Parlamento asumirá la portavocía adjunta de este grupo, en el que el portavoz titular será el catalán José Lluis Cleríes, uno de los hombres de confianza del líder de su partido, Carles Puigdemont, en Madrid. Este es el grupo en que ya estuvo integrado, también como portavoz adjunto, el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante los cuatro años que el también líder de CC fue senador por designación autonómica entre 2019 hasta las elecciones autonómicas de mayo pasado.

Tanto en el caso del grupo Plural como en el de la Izquierda Confederal han necesitado el préstamo temporal de varios senadores del PSOE para poder alcanzar el mínimo de diez para su constitución, tal como establece el reglamento del Senado. Aunque el PP como partido con mayoría absoluta en la Mesa de la Cámara puso en tela de juicio inicialmente este mecanismo para la formación de grupos parlamentarios, un informe jurídico de los letrados del Senado dieron luz verde al mismo. Los populares, sin embargo, han forzado pautas de funcionamiento que reducen las prerrogativas y financiación de estos grupos, algo que estos han rechazado y sobre lo que han anunciado que estudiarán “las medidas legales pertinentes”.

Los tres senadores tendrán autonomía de funcionamiento frente a la alianza de sus partidos en Canarias y frente al futuro gobierno estatal

La dispersión parlamentaria de los tres senadores canarios nacionalista o insularistas no obedece a discrepancias políticas sobre los asuntos canarios u otros temas programáticos, sino a intereses propios sobre protagonismo en la dinámica y debates de la Cámara territorial. Chinea destaca en este sentido que la posibilidad de que los tres senadores se integraran en un mismo grupo se contempló para el caso de que no fueran posibles otras alternativas en función de las negociaciones con otros partidos, o por la aplicación del reglamento del Senado. Pero deja claro que ASG y sus propuestas sobre Canarias o en particular sobre La Gomera van a tener mucha más visibilidad y protagonismo en un grupo donde no estén los senadores de CC y AHI, además de en uno inicialmente más pequeño, con cuatro senadores, que el que formaría, con siete escaños, si se hubiera integrado en el Plural. Eso no quiere decir, asegura, que no se pueda asociar a Sanginés y Armas en propuestas e iniciativas sobre la agenda canaria que cualquiera de ellos pueda presentar.

Plena autonomía

En los mismos términos se pronuncia Javier Armas, quien asegura que él mismo dispondrá de “total autonomía frente a CC y al resto del grupo” para presentar iniciativas o en cualquiera de las votaciones que se produzcan tanto en relación a propuestas parlamentarias propiamente dichas, como a los proyectos legislativos que en su momento se tramiten una vez que se asegure la formación de un nuevo gobierno y el arranque de la legislatura. El senador herreño reconoce que ha sido Chinea el que se ha desmarcada del ‘frente canario’ inicialmente previsto en aras de un mayor protagonismo y rentabilidad parlamentaria del escaño, pero también cree que ASG, CC y AHI pactarán con frecuencia propuestas o posicionamientos en relación a temas canarios que se debatan o voten en la cámara. De entrada, Armas ya está preparando su primera iniciativa, probablemente un Proposición No de Ley para la que pedirá el apoyo Sanginés y Chinea, reclamando al Senado apoyo en relación a la situación que se está viviendo en El Hierro por la crisis migratoria y los miles de migrantes que están llegando a la isla, reclamando más y mejores medios de acogida.

En todo caso, los tres senadores y sus respectivas formaciones tendrán que afinar su posición estratégica de futuro en el marco de la situación política estatal y del resultado del actual proceso de posibles investiduras, la ya fijada del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, para los días 26 y 27 de este mes, y la hipotética del líder del PSOE y actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. Partiendo de la base de que el trabajo en el Senado de cada uno de estos tres senadores será independiente del hecho de que sus respectivas formaciones sean socios de gobierno en Canarias, aunque ASG no esté en el Consejo de Gobierno, tendrán sin embargo que ajustar qué tipo de relación mantendrán con el futuro gobierno si es que éste se llega a constituir y la legislatura echa a andar.