Torres confía en convencer a CC para que apoye la investidura de Sánchez

Los socialistas canarios con su líder a la cabeza, Ángel Víctor Torres, quieren involucrarse más en la nueva fase que se abre ahora para la probable candidatura de Pedro Sánchez a la investidura una vez fracasa este viernes de forma definitiva la del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. Torres y los seis diputados canarios en el Congreso trataron de escenificar y reivindicar en Madrid su papel activo en el proceso de negociaciones que formalmente se abrirá a partir del lunes para tratar de contrarrestar el protagonismo que va a adquirir CC como deseado apoyo por parte del PSOE para mantener a su líder en La Moncloa. Cuando todo el mundo político y mediático centra sus miradas en el posible voto estratégico de Cristina Valido, la diputada de CC, los socialistas canarios quieren estar en la foto. Torres, de hecho, puso en valor en este sentido la capacidad de interlocución que puede tener con CC y el conocimiento sobre las cuestiones que se van a negociar de la agenda canaria, y confió en que el voto de Valido acabe sumándose a la mayoría en la que se sostendría el futuro gobierno progresista.

Torres aseguró que ese hipotético apoyo de CC a la in vestidura de Sánchez “no supone ningún contratiempo” para los socialistas canarios en las Islas aunque pudiera trastocar algo su estrategia de oposición en Canarias al Gobierno entre nacionalistas y populares. De hecho, cree que si Valido acaba sumando su voto al bloque progresista e independentista en el Congreso en esa reelección del actual presidente en funciones quien se iba a sentir verdaderamente incómodo es el PP y su líder y vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez. En todo caso, Torres se centró en todo caso en reclamar ese apoyo para que Sánchez tenga el mayor número de ‘síes’ posibles.

“El PSOE de Canarias lo que quiere es tener el mayor número de apoyos para la investidura de Pedro Sánchez y vamos a hacer todo el esfuerzo para que así sea y negociaremos con todas las fuerzas políticas”, afirmó Torres antes de recordar que CC ya entregó a los negociadores socialistas el documento sobre la agenda canaria. Eso sí, reprochó a CC “se haya decantado inicialmente por el PP” en lo que ha significado, según él “una pérdida de tiempo porque no tenía ninguna posibilidad de salir adelante”. “Nos vamos a sentar con todos y también con CC y confío en que se sumen y que podamos tener más votos que la mayoría absoluta”, resaltó.

El ex presidente de Canarias acudió este viernes a Madrid para mantener “reuniones internas” del partido, de las que eludió aportar información, y se citó con los diputados socialistas canarios en el Congreso para valorar ante los medios la situación política y la nueva fase que se abre para la investidura de Sánchez, pero de hecho no asistió a la segunda sesión de la fracasada elección de Feijóo. Torres afirmó que “se ha confirmado una investidura fallida de antemano y que nos ha hecho perder el tiempo, que no debió darse nunca y que pone el riesgo que podamos sacar los presupuestos del Estado de 2024”. Destacó que “a partir de ahora se abre una nueva etapa en la que el PSOE aspira a conseguir una mayoría progresista para seguir gobernando este país con cambio sociales estructurales como los que hechos en los pasado cuatro años y a ello nos vamos a poner”.

Torres recordó que “de no conseguir” esa investidura de Sánchez “iríamos a unas nuevas elecciones”, lo que supondría una prórroga presupuestaria que “sería dramática para Canarias, que como región ultraperiférica tiene una mayor dependencia de que los presupuestos sean normalizados y que se aprueben en tiempo y forma”. “El PSOE se pondrá a trabajar para que tener una mayoría absoluta que haga que Pedro Sánchez sea presidente y en eso el Partido Socialista de Canarias también va a apoyar y aportar su experiencia y sus dotes de negociación para que esto se pueda lograr”, resaltó antes de insistir en que “hoy (por ayer) se pone punto y final a una farsa que pone en evidencia las contradicciones de Feijóo” por el hecho de haber ido a una investidura sin tener los apoyos suficientes. “Nosotros ganamos las elecciones en Canarias y yo no fui a la investidura porque eso hubiese retrasado la formación del nuevo gobierno y la normalidad política en Canarias”, aseguró.

Marco constitucional

El líder de los socialistas canarios se pronunció también sobre algunas de las cuestiones que están marcando las negociaciones entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes, ERC y Junts, para propiciar con sus votos la confianza de la Cámara a Sánchez para que forme gobierno, como son la amnistía para los encausados por el ‘procés’ o dar pasos hacia algún tipo consulta de autodeterminación en Cataluña. “Van a ser días intensos en los que van a sentarse los equipos negociadores. Hay partidos que quieren hacer en estos momentos planteamientos de máximos pero ERC y Junts ya saben que el PSOE no aceptará ninguna propuesta puede estar fuera de la Constitución”, afirmó Torres. “Ante las propuestas de máximos lo que hay que hacer en sentarse y buscar relaciones y acuerdos”, comentó.

Sobre la amnistía, tiró de argumentario socialista y aseguró que “lo primero que tendremos que ver qué es de lo que se está hablando” y si lo que en su caso vaya a ponerse sobre la mesa “vaya a tener carácter jurídico y que hable de la amnistía”. En todo caso, reiteró que “lo que sí puedo decir es que cualquier texto que se puede llegar a materializar estará dentro de la constitución”. “Que no le quepa a ninguna duda al PP”, afirmó. Torres no descartó por completo que finalmente no pueda cerrase un acuerdo con los independentistas catalanas y que haya que ir a nuevas elecciones en enero. “Espero que no [haya nuevas elecciones], los españoles ya hablaron, no quieren ir de nuevo a las urnas, no es bueno para la política en general, y es dramático para regiones como Canarias por el retraso de los presupuestos y es dramático que tengamos que ir a un presupuesto prorrogado”, remachó.