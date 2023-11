Clavijo propone un "gran acuerdo social" para incrementar la productividad laboral

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, propuso un «gran acuerdo social» entre el Ejecutivo, «los grupos parlamentarios, empresarios y trabajadores» para incrementar la productividad del Archipiélago, que en este momento «es la que más ha caído de todas las comunidades autónomas».

«No es un reto de un gobierno, ni de una sola legislatura, sino un reto de la sociedad canaria, es de todos», insistió Clavijo en la conferencia que pronunció en un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) con motivo de su vigésimo aniversario.

Para el presidente, además, la baja productividad deriva en “bajos salarios, trabajadores pobres, marginalidad social, miseria y exclusión”, por lo que elevarla contribuirá a luchar contra las altas tasas de pobreza que tiene Canarias.

De 1986 a 1994 la renta per cápita de las Islas en relación a la media de España superó el 99%

«Da la impresión de que nos hemos autoconvencido de que no tiene arreglo y no es así porque ya lo conseguimos. De 1986 a 1994, si bien es cierto que éramos región Objetivo 1 para recibir fondos europeos y que teníamos 500.000 habitantes menos, nuestra renta per cápita, en relación con la media de España, superaba el 99%», recordó.

Sin embargo, en la actualidad, y sobre todo «a raíz de la pandemia», Canarias se sitúa en el 62% con respecto a la media. Un «desplome brutal» que una mejor productividad podría haber situado a las Islas, según datos del Consejo Económico y Social (CES) que esgrimió durante el coloquio, «en el 92% de la media española» el año pasado.

Recortar el diferencial

En este sentido, incidió en que «un trabajador canario es un 17% menos productivo que la media de España y un 27% menos que la de Europa. Si en Canarias los trabajadores hubieran producido la media de España, nuestro PIB habría recortado en 30 puntos el diferencial respecto a la Península en 2022».

«En 2022 el diferencial de la renta per cápita entre España y Canarias era de 7.131 euros, un 25% menos que en el territorio peninsular y si hubiéramos tenido la misma productividad laboral que la media de España en el sector terciario, el PIB de las islas hubiera crecido 10.960 millones de euros más», aseguró.

Además, y según sus cálculos, el crecimiento económico que representa ese aumento del PIB también se debería a que reduciría en un 50% la cifra de 179.000 desempleados, lo que contribuiría a reducir las cifras de familias en riesgo de exclusión social.

El crecimiento económico se traduciría en reducir un 50% los 179.000 desempleados

En base a todas esas premisas expuestas antes los empresarios que acudieron al coloquio, Clavijo se mostró satisfecho de que, en relación a este asunto, «el PSOE nos propusiera llegar a acuerdos» durante el debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos para 2024 celebrado el jueves, pero recordó que hay que unir a «empresarios y trabajadores» para buscar una solución.

Una colaboración «pública y privada» que no circunscribió únicamente al ámbito laboral y lo extendió a la formación, ya que «apostar por la educación en general, y por la FP dual en particular, es clave para que los canarios puedan acceder a mejores empleos y lograr puestos de trabajo que, pese al paro, ahora mismo los empresarios no logran cubrir con mano de obra local, como aseguran constantemente en las reuniones que mantengo».

«Esa colaboración entre el sector público y el privado debe hacerse y desterrar para siempre las sospechas de pasteleo», insistió el presidente.

La formación, además, «debe ser contínua en el tiempo», pues «los trabajadores deben acostumbrarse a usar parte de su tiempo libre en ella y las empresas a ceder parte de la jornada laboral».

Según los datos que el presidente desgranó frente a los empresarios que asistieron al coloquio, mientras en Europa se invierte de media en investigación y desarrollo el 2,27% del PIB y en España el 1,4%, en el caso de Canarias apenas se invierte el 0,6%.

«Ahora mismo estamos a la cola del país en gastos en I+D+i en comparación con el PIB. Hemos creado una Consejería de Universidades y una de las prioridades del Gobierno de Canarias es conseguir una transferencia de conocimiento y tecnología de las universidades a las empresas y viceversa», insistió.

Pero, tal y como alertó el presidente Clavijo, revertir la tendencia negativa en la renta media de los últimos 20 años y comenzar a aumentar la productividad en el Archipiélago no es una tarea que solo compete a la Administración autonómica y también debe implicarse el Gobierno del Estado.

Y lo primero que tendrá que hacer el Estado es dotar con «más recursos» a Canarias «para atender las necesidades de inversión y la competitividad de nuestras empresas», que es uno de los objetivos de la agenda canaria «que apoyan las principales fuerzas políticas del país» y que está incluido en el pacto de legislatura suscrito entre CC y el PSOE.

«La pelea que tenemos que hacer, no solo el Gobierno, sino todos juntos, es que se cumpla nuestro Régimen Económico y Fiscal y se invierta la media estatal», insistió el presidente para posteriormente desgranar que «necesitamos un convenio de obras hidráulicas, de carreteras e infraestructuras educativas, unos compromisos que desaparecieron y que hay que recuperar».

También anunció a los empresarios que es intención de CC, en la negociación de los Presupuestos del Estado para el próximo año, que negociarán que aquellas empresas que «paguen por encima del convenio colectivo a sus trabajadores, no tengan que pagar más a la Seguridad Social», por entender que esta medida contribuirá también a mejorar de la productividad, toda vez que «los trabajadores estarán más satisfechos porque cobrarán más y serán más productivos y a los empresarios no les supondrá una recarga fiscal».

El presidente Clavijo reconoció que los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), más los conflictos en Ucrania y Gaza, «indican que no vamos a tener un futuro halagador y la realidad es que necesitamos hacer algo.» Por ese motivo «estamos proponiendo no quedarnos quietos y empezar a poner soluciones para ser más productivos y más competitivos y que el escenario de incertidumbre actual impacte lo menos posible en nuestra cuenta de resultados».

«Habrá tensiones y sobresaltos, pero quedarnos quietos y hacer mas de lo mismo no es la solución», concluyó el presidente su conferencia en el foro de APD.