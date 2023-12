La falta de recursos deja fuera de la red que protege a las víctimas de violencia machista a la mitad de municipios canarios

El sistema Viogén, una red de recursos que se activan para dar protección a las víctimas de violencia machista, solo opera en 45 de los 88 municipios canarios. El motivo de que esta red no funcione en prácticamente la mitad del Archipiélago es la falta de personal en la Guardia Civil -que depende del Estado- y de policías locales -cuya financiación parte de los ayuntamientos-. Cabe recordar que una mujer de 34 años se encuentra en coma inducido después de que este miércoles su pareja quemase la casa donde residían en Arona y en la que se encontraba, además de la madre, el hijo de ambos de 4 años.

Ante la urgencia de revisar los protocolos, Mari Brito, presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha insistido este viernes, durante una reunión con representantes de cada administración local, en la necesidad de adherirse al Viogén y reforzar las policías locales, además de haber instado al Gobierno estatal a reforzar la presencia de la Guardia Civil en las Islas.

Esta no adhesión de los municipios canarios a la red de protección contra la violencia de género «no significa que falte sensibilidad» -ha explicado Brito- sino que «cuando no hay agentes o el número es insuficiente para cubrir todos los ámbitos se hace difícil poder adherirse a protocolos que a lo mejor no puedes cumplir». De hecho, para adherirse a la red de protección se deben firmar protocolos de colaboración entre las Policías Locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En las Islas solo han firmado dichos convenios 26 municipios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 19 de Las Palmas.

La importancia de la adhesión al protocolo Viogén radica no solo en la prestación de ayuda inmediata a la víctima, sino también en la identificación de casos de violencia machista y el seguimiento de los mismos. Ello implica toda una red que, según han manifestado los municipios a Brito, radica en la «insuficiencia» de los recursos de policías locales y guardias civiles. Como ejemplo, Agulo, en La Gomera, carece de agentes de la Policía Local por lo que difícilmente puede cumplir con los protocolos.