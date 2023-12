Torres afirma que habrá presupuesto en el primer trimestre con apoyo de CC

Torres lamentó que no haya sido posible aprobar los presupuestos en tiempo y forma debido a las dos investiduras que han habido, la primera de ellas fallida, lo que ha retrasado el calendario parlamentario. «Prorrogar el presupuesto de 2023 afecta no solo al Estado sino también a las comunidades autónomas porque es una dificultad añadida, ahora hay una firme voluntad de sacar adelante el presupuesto y desde el lunes vamos a dar los primeros pasos oficiales para poder aprobarlas en el primer trimestre de 2024, estoy convencido de ello», añadió.

Una vez que se convoquen tanto el CPFF como la Comisión de Administraciones Locales, cada Ministerio pondrá sobre la mesa sus propuestas de gasto para el próximo año y comenzará el proceso de negociación con los grupos políticos para lograr el apoyo parlamentario suficiente. Para Torres CC tiene el compromiso de respaldar las cuentas estatales y el Gobierno central de incluir en el presupuesto las dotaciones del anexo del acuerdo entre el PSOE y Coalición.

Ángel Víctor Torres presidió ayer en la capital grancanaria la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE canario con el fin de reestructurar el grupo parlamentario socialista en la Cámara regional tras su marcha a Madrid. De esta forma, Nira Fierro será la presidenta del grupo mientras que Elena Máñez acompañará a Rosa Bella Cabrera en las portavocías adjuntas en el Parlamento, mientras que Sebastián Franquis se mantiene como portavoz socialista en la Cámara.

Torres aprovechó la Ejecutiva para confirmar que continuará liderando el PSOE Canarias, haciendo compatible la agenda como ministro con las responsabilidades propias de la Secretaría General. «Voy a seguir siendo el secretario general del Partido Socialista de Canarias», señaló, y añadió que «esa es la voluntad emanada de un congreso, del apoyo de los militantes. Seguiremos como hasta ahora, con idéntica responsabilidad, con una coordinación cerrada con los compañeros que están en el Parlamento de Canarias y en el resto de las instituciones y también con el compromiso del secretario federal, Pedro Sánchez, de caminar hacia adelante con el fortalecimiento que sin duda se ha demostrado de nuestra formación política en Canarias». Asimismo, negó que haya peticiones internas dentro del partido para que haya un congreso con el fin de relevarle al frente de la dirección del partido. Al contrario, Torres recalcó que su voluntad es mantenerse como máximo dirigente de la formación en Canarias de cara a las próximas citas electorales.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática mostró su satisfacción por los nombramientos de socialistas canarios realizados hasta ahora y resaltó que la estructura del Gobierno «está sin cerrar», por lo que no descartó que se produzcan nuevas designaciones de isleños en las próximas reuniones del Ejecutivo. De todas formas, Torres se conformó con los nombramientos de Héctor Gómez -embajador en la ONU-, Gustavo Santana -director general de la Marina Mercante-, Antonio Olivera -jefe del Gabinete de Torres- y Berta Pérez -subsecretaria del Ministerio de Política Territorial- porque «refleja el compromiso de Pedro Sánchez con Canarias». No confirmó si Luis Ibarra también estará en la estructura del Gobierno central: «puede haber nuevos nombramientos, ya veremos», añadió.

Ni condonación de la deuda ni financiación





Algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Baleares, Andalucía o Galicia, han reprochado al Ministerio de Hacienda y Función Pública que no incluya en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo lunes la condonación de la deuda pactada entre PSOE y ERC o la reforma del sistema de financiación autonómica. Así han ido reaccionando estos Ejecutivos autonómicos a la convocatoria para el próximo lunes del Consejo de Política Fiscal con el objetivo de informar a las comunidades de los objetivos de estabilidad que servirán de referencia para preparar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. Sin embargo, el Gobierno no ha incluido en el orden del día la condonación de la deuda y la reforma del sistema de financiación autonómica, como venían reclamando varios Gobiernos autonómicos después de los pactos entre el PSOE y las formaciones independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. Y ante esto, el consejero de Hacienda del Gobierno balear, Antoni Costa, ha protestado por no incluir «el núcleo» de cuestiones que para su Ejecutivo «se tendrían que tratar», como es esta condonación de deuda o la reforma del sistema de financiación autonómica. De hecho, bajo su punto de vista, este Consejo de Política Fiscal y Financiero del próximo lunes en Madrid será una reunión «más bien de trámite» y no se prevén «los grandes puntos» que habían pedido tratar, algo que confirmó ayer el ministro Ángel Víctor Torres. | E.P.