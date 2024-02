Unos 4.000 locales y oficinas podrían convertirse en viviendas en las Islas

[object Object]

La posibilidad de convertir locales y oficinas en viviendas es una práctica que suma cada vez más adeptos a nivel nacional, ya que en el año 2022 se transmitieron en España 5,9 millones de metros cuadrados, lo que supone un incremento del 16,2% respecto al año previo, según datos de un informe elaborado por el Colegio de Registradores. Por ejemplo en Madrid existen un 26% más de locales convertidos en vivienda que antes de la pandemia, según el portal inmobiliario Fotocasa. Una oficina, una tienda o incluso un antiguo banco no están preparados a priori para uso residencial, por lo que legalmente no es posible vivir en estos locales. No obstante, estos inmuebles sí que se podrán convertir en una vivienda de forma legal mediante un cambio de uso en el ayuntamiento, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. En todas las autonomías se establece que la superficie útil debe contar con un mínimo de entre 35-40 metros cuadrados o 25 metros cuadrados si la vivienda va a ser un estudio; y además el local debe estar construido en suelo urbano. Asimismo, existen diferentes normativas municipales que deben cumplirse en función de la comunidad autónoma en la que se encuentre el local. El Gobierno canario ha puesto como condición que al menos el 50% tiene que destinarse a vivienda protegida, por lo que habrá que ver la letra pequeña del decreto ley cuando se publique en el BOC para comprobar las condiciones que se establecen. Al menos se deberá elaborar un proyecto técnico de la reforma que se presentará al ayuntamiento para su validación. En el caso de que el local esté dentro de una comunidad de vecinos, se necesitará el permiso de la misma para hacer este cambio de uso, sea local comercial o espacios destinados originalmente a oficinas. | R.A.D.