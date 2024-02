El Polisario acusa a Sánchez de ceder ante Marruecos al reactivar el traspaso del control aéreo del Sahara

El último viaje sorpresa a Marruecos del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, no ha estado exento de polémica. Y es que entre las cuestiones que se negociaron durante la visita, está la reactivación del traspaso del control sobre el espacio aéreo del Sáhara Occidental, que ahora mismo gestiona Enaire desde Canarias, al país vecino. Una medida que fue rechaza esta mañana por el Frente Polisario, que acusa al líder socialista de atentar contra el Derecho Internacional y ceder ante las manipulaciones y los chantajes de Rabat, basados en el flujo migratorio y la cooperación contra el terrorismo.

Actualmente, las competencias de la vigilancia de este espacio aéreo radican en el Centro de Control de Canarias, que se encuentra en Gran Canaria. Fue lo único que mantuvo España después de la descolonización del Sahara en 1976, y tras la entrada en este territorio por Marruecos, la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO) determinó que la zona no ocupada debía seguir gestionada por Madrid.

"España no es la dueña del espacio aéreo para conceder su control a una potencia ocupante, y nos va a encontrar enfrente en caso de que eso suceda", subrayó el delegado del Frente Polisario en el país, Abdulah Arabi, durante un acto en el Cabildo de Gran Canaria por el 48 aniversario del comienzo de la lucha del pueblo saharaui. Añadió que el giro de Sánchez y Occidente en las relaciones diplomáticas con Marruecos, al "desmarcarse" de lo pactado en la ONU y mostrarse favorable a las pretenciones expansionistas del país, así como a la solución de supuesta autonomía que ofrece a la antigua colonia española, se basa en intereses económicos a costa de vulnerar el derecho del Sahara a la autodeterminación. Es más, hasta que Moncloa no recapacite y eche el freno de mano, la organización insiste en que no reanudará los contactos políticos.

Esta cesión se puso sobre la mesa el marzo del año pasado, cuando el Gobierno central reconoció que estaba en conversaciones con el país vecino sobre el control de dicho espacio aéreo, clave para que Rabat reabra las aduanas de Ceuta y Melilla, que llevan cerradas desde el lado marroquí desde 2018. En junio Madrid frenó la negociación del traspaso, pero ahora la ha vuelto a poner en marcha.

Conflicto armado en Guerguerat

La antigua colonia española se encuentra inmersa en un conflicto armado desde noviembre de 2020, cuando Marruecos violó los acuerdos de alto al fuego en Guerguerat, zona fronteriza con Mauritania. Según Abdulah Arabi, al iniciar las obras para alargar el muro que separa el área ocupada de la no ocupada, Rabat trajo de vuelta la "inestabilidad total". "Nosotros preferimos la solución pacífica, pero si no hay otra opción, seguiremos en guerra para expulsar a la potencia invasora", apuntó el delegado. De hecho, tras estas casi cinco décadas de lucha, reclacó que el pueblo saharaui no está cansado y seguirá reclamando su libertad e independencia pese a que la "compleja situación internacional" actual esté provocando que se ponga "en riesgo y en peligro el Derecho Internacional".