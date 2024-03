El Gobierno de Canarias admite que preocupa la "incertidumbre" del momento ante la prórroga de los PGE

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha admitido que preocupa la "incertidumbre" que rodea al momento actual ante la decisión del Ejecutivo central de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2024.

"Introducir incertidumbre en las decisiones económicas no es nada bueno", apuntilló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional para agregar que "no" saben "más" que lo anunciado por el PSOE de un decreto ley anti crisis que "va a actualizar las entregas a cuenta".

De todos modos, Asián consideró que por parte del Gobierno central ha habido "falta de diálogo", ya que apuntó que como "mínimo" ante el anuncio de que se van a prorrogar los PGE, se diera a las comunidades autónomas "un poco más de información y no" conocerla por la prensa.

En este sentido, espera que la actualización de las entregas a cuenta como una obligación legal "no" se hiciera a través de un decreto ley anticrisis, donde "van una cantidad de medidas que no tienen nada que ver".

Por esto señaló que la preocupación está ante la "incertidumbre" de "no" saber "qué es lo que se va a invertir en Canarias, ni lo que se va a dejar de invertir". Añadió que en principio si no hay presupuesto el Gobierno central está "obligado" a repartir las partidas del sistema de financiación autonómico y las entregas a cuenta, "porque es dinero de las comunidades autónomas", mientras que el resto de las partidas, "como no hay presupuesto, no" se pueden saber.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno / GOBIERNO DE CANARIAS

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, apuntó que actualmente el cumplimiento de la agenda canaria "se sigue desarrollando" y a modo de ejemplo citó que se sigue disfrutando de la bonificación del 100 por 100 al transporte.

De todos modos, admitió que el problema ahora es la "incertidumbre", así como "de falta de transparencia y visibilidad" porque ahora se está "condenados" a estar pendientes de cada uno de los consejos de ministros, así como de las negociaciones individuales y bilaterales.

Caso Koldo

A preguntas de los medios presentes relacionadas con la compra de mascarillas del Caso Koldo, Asián explicó que se van "descertificar" 10 millones de euros que se habían cargado a los fondos europeos. Ante las peticiones de la comisión europea, el Gobierno de Canarias ha tomado la decisión de "no certificar" dicha cantidad ya que las mascarillas adquiridas no cumplían con los estándares de calidad mínimos.

Matilde Asián comentó que una de las alternativas es reclamar la devolución de esta cuantía a la empresa suministradora, aunque se van a valorar también otras opciones.