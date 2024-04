Torres niega haber hablado con Koldo García para la compra de mascarillas en Canarias

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres, ha negado este martes haber hablado con Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos durante la etapa de este como ministro de Transportes, por el contrato para la compra de mascarillas por parte del Gobierno de Canarias cuando él era presidente de la comunidad autónoma en los primeros meses de la pandemia sanitaria.

Torres aseguró durante su primera comparecencia después de un Consejo de Ministros desde su nombramiento que “a mí no me llamó ni el ministro, ni nadie de su equipo del Ministerio de Transportes para contratar con esta empresa”, en referencia a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, compañía a la que el Servicio Canario de Salud (SCS) adjudicó un contrato en aquellas fechas para la adquisición de tapabocas por valor de 12 millones de euros.

Torres aseguró durante su primera comparecencia después de un Consejo de Ministros desde su nombramiento que «a mí no me llamó ni el ministro, ni nadie de su equipo del Ministerio de Transportes para contratar con esta empresa», en referencia a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, compañía a la que el Servicio Canario de Salud (SCS) adjudicó un contrato en aquellas fechas para la adquisición de tapabocas por valor de 12 millones de euros.

Koldo García, en una entrevista publicada este martes por el diario El Mundo, señaló a Torres como uno de sus interlocutores para ofrecer al Gobierno de Canarias la oferta de la empresa investigada por presuntas mordidas en contratos públicos a cuatro ministerios y cinco comunidades autónomas (aunque solo Canarias y Baleares aceptaron dicha oferta). Aunque en la entrevista, García aseguró que habló directamente con el hoy ministro, así como con algunos de sus principales colaboradores para trasladarles la oferta, horas después se desdijo y obligó a puntualizar al periódico.

El exasesor de Ábalos y uno los principales imputados de la trama que lleva su nombre precisó que con el hoy ministro habló cuando era secretario general de los socialistas canarios, pero no como presidente. En la misma línea, aseguró que para el asunto de las mascarillas contactó con el equipo de Torres. Esta versión, concuerda con la sostenida por Torres, quien niega esta interlocución directa e insiste, como ya ha hecho en otras ocasiones, en su versión de que dicho contacto fue directamente entre los responsables del SCS y la empresa.

“Lo que ocurrió, y así se ha trasladado, es que la empresa contactó con el director de entonces del SCS y trasladó esa propuesta a los servicios técnicos, que la analizaron, propusieron su encargo y ese encargo llegó con mascarillas que se pagaban a dos euros en aquel momento por parte del Gobierno de Canarias cuando en otros sitios se pagaron seis euros”, afirmó el ministro desde la mesa de comparecencias tras el Consejo de Ministros. El expresidente canario dijo que “ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia”.

«Claridad absoluta en lo que llevo diciendo desde el primer día», recalcó Torres. Además, añadió, el propio Koldo García «ha afirmado en el mismo medio que no contactó conmigo para la compra a esta empresa».

Plena disposición a dar explicaciones

Torres también expresó su plena disposición a comparecer en cualquier investigación parlamentaria que se abra y que así lo hará en la que ya está en marcha den el Senado sobre el ‘caso Koldo’ a petición del PP. Tras calificar de “algo esperable” que los populares le vayan a solicitar esta comparecencia, como antes la también anunciada de la presidente del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, el ministro canario dijo no tener “ningún problema en comparecer en las comisiones de investigación”.

Eso sí, añadió que esperaba que, “al igual que lo digo yo, no tenga ningún problema en comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid, el que era presidente de Galicia (el propio Alberto Núñez Feijóo) y el resto de los presidentes que tenían responsabilidades durante la pandemia”.

Empresa seria

En la mencionada entrevista en El Mundo, el exasesor de Ábalos señala que en los primeros meses de la pandemia recibió el encargo del propio entonces titular para ayudar “en todo lo que se pueda” y que desde su inexperiencia en este ámbito pidió presupuestos de mascarillas y aceptó sugerencias “de todo el mundo”, para después pasarlas al ministerio. Afirma en este sentido que contactó con la empresa Soluciones de Gestión –de la que dice que no tenía ningún conocimiento previo, ni relaciones con sus responsables-que le generó una “cierta seguridad” porque era “seria” y trajeron a España “dos aviones” con equipamiento médico, fundamentalmente mascarillas, que cobraron al poco de aterrizar. Según él, no hubo en estas operaciones "ni engaños ni estafas".

Las declaraciones del principal implicado en el ‘caso Koldo’ llevaron de forma inmediata al PP a anunciar que pedirá la comparecencia de Torres en la comisión del Senado tras la ya señalada previamente de la propia Armengol. En este sentido, el portavoz del grupo popular en el Congreso, Miguel Tellado, afirmó que la implicación de Torres en esta trama "le obliga a dar una serie de explicaciones que de momento no se han dado". El PP recuerda que “la gestión del gobierno de Torres está siendo investigada en la Audiencia Nacional y también por la Fiscalía europea”, razón por la que consideran necesario que dé explicaciones “sobre cuándo se puso en contacto la trama corrupta, qué le ofrecieron, qué acordaron y a cambio de qué”.

La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de marzo de 2024, en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Investigación en el Congreso

El PP, de hecho, no descarta que también vaya a requerir la comparecencia del expresidente de Canarias en la comisión constituida este martes en el Congreso para investigar los procesos de contratación en todas las administraciones públicas durante la pandemia. Esta es una comisión creada a instancias del PSOE y cuyo objetivo no solo se limita al caso de las administraciones con la que contrató la trama del ‘caso Koldo’, sino que también afecta al resto de operaciones de adquisición de material sanitario por parte de otras comunidades autónomas o ayuntamientos. El que será portavoz del PP en esta comisión, Elías Bendodo, no descartó que Torres o cualquier otro compareciente en la comisión del Senado pueda ser propuesto para que lo haga también en la cámara Baja. Quién sí solicitará la presencia del ministro canario en ella será Vox, según anunciaron este martes sus portavoces.

Esta comisión, sin embargo, al contrario que la del Senado, está controlada por el PSOE y sus socios parlamentarios y decidirán las comparecencias que pacten entre ellos, entre las que se dan por seguras las del propio Feijóo o Díaz Ayuso. En todo caso, ni PSOE ni PP han desvelado aún sus cartas en este sentido y esperan a que la Mesa y los portavoces comisión decidan el plan de trabajo en los próximos días. En el nuevo órgano parlamentario se ha integrado la diputada de CC, Cristina Valido, como representante del grupo Mixto, que este martes ha apoyado a los candidatos del PSOE y sus socios para la Mesa, es decir, al socialista valenciano Alejandro Soler para la presidencia, a la diputada de Sumar Engracia Rivas como vicepresidenta primera, y a la también socialista Mercedes González para la secretaria primera, frente a las candidaturas pactadas por PP y Vox.