Los huelguistas de 'Canarias tiene un límite' vuelan al Congreso

Los activistas del movimiento ‘Canarias tiene un límite’, una de las plataformas que organizaron la manifestación que el sábado logró congregar en las calles de las capitales canarias a más de 60.000 manifestantes contra el modelo turístico del Archipiélago, trasladaron este miércoles al Congreso sus reivindicaciones, y buscaron implicar a los diputados canarios de todas las formaciones en la lucha por un cambio en la política de ordenación territorial y turística en las Islas. Roberto Mesa, una de las personas del colectivo que, junto a otras cinco, asegura estar en huelga de hambre desde el pasado día 11 (el movimiento se niega a facilitar informes médicos que lo corroboren), se trasladó a la capital en compañía de otros compañeros para tratar de entrevistarse con los parlamentarios isleños, aunque solo lograron reunirse con representantes del PSOE y de Sumar.

Previamente, un grupo de en torno a cuarenta activistas se manifestaron a las puertas del Congreso, donde recibieron el apoyo del diputado de IU/Sumar Enrique Santiago, y de las diputadas de Podemos Ione Belarra, líder de la organización morada, y de la diputada canaria Noemí Santana. Durante más de una hora y tras una pancarta con el nombre del movimiento impreso en ella, los manifestantes gritaron las consignas que se oyeron en las protestas del 20A -"Canarias no se vende, se ama y se defiende" o "No es turismofobia, es canaricidio”-, y explicaron a los medios de comunicación nacionales el sentido de sus reivindicaciones y su decisión de llevarlas hasta el Parlamento estatal.

Mesa explicó así que tras la “nula respuesta” por parte del Gobierno de Canarias y tras la “decepcionante” reunión mantenida con el presidente regional, Fernando Clavijo, tras las manifestaciones buscan una mayor repercusión del movimiento. Aunque buscaron una reunión con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y confiaban en poder conseguirla, esta no llegó a producirse. “Venimos al Congreso para que nos escuchen porque el Gobierno de Canarias no está haciendo absolutamente nada. Vamos a plantear que haya una presión para que el Ejecutivo canario tome medidas ante la situación que está viendo el Archipiélago”, afirmó el activista.

“Estamos en una situación límite, estamos desesperados, el pueblo canario ya no aguanta más por el destrozo de nuestros paisajes protegidos y la situación que vive la población local. Pero el presidente del Canarias no está haciendo ningún tipo de caso a las manifestaciones masivas de la semana pasada”, afirmó Roberto Mesa. Según él, el gobierno regional “tiene competencias para paralizar” dos obras, que consideró “ilegales”, como son los proyectos de Cuna del Alma-El Puertito, en Adeje, y el hotel La Tejita, en Granadilla de Abona, ambos en Tenerife, “que se habían conseguido parar y se han reactivado ahora”. Mesa reconoció que los ayuntamientos de los municipios donde se llevan a cabo esos proyectos y que tienen gobiernos socialistas “también podrían actuar”, pero puso el foco en la capacidad legal del Ejecutivo de CC y PP para retirar los permisos de obras.

Los activistas medioambientales traslados a Madrid quieren “meter presión y dar visibilidad” el problema del turismo de masas en Canarias y sus efectos sobre el medioambiente y la vivienda, entre otros ámbitos.

Respecto al estado de salud de las seis personas en huelga de hambre desde el pasado día 11, Mesa dijo que la intención era “seguir hasta que el cuerpo aguante”. “Confiábamos en que en la reunión con Clavijo el martes se pudiera haber acercado alguna postura, pero ha sido muy decepcionante y vamos a continuar con la huelga de hambre y se continuarán haciendo cosas en todas las islas”, avanzó.

Varias personas protestan contra el modelo turístico en Canarias frente al Congreso / Jesús Hellín /Europa Press

La delegación del movimiento 20-A desplazada a Madrid había remitido comunicación a los 15 diputados canarios para intentar una reunión con todos ellos bien de manera conjunta con algún representante de los diferentes grupos, o por separado. Finalmente, solo lograron sendas reuniones con parlamentarios del PSOE y de Sumar, aunque también hablaron con Belarra y Santana durante la protesta frente al Congeso. Según fuentes de la organización, los representantes socialistas les explicaron las acciones del anterior ejecutivo canario paralizando los dos macroproyectos turísticos mencionados, ahora reactivados, y se comprometieron a abordar con los alcaldes socialistas de esos municipios a estudiar las acciones posibles a llevar a cabo.

Los representantes ecologistas reclamaron a los socialistas actuar disciplinariamente contra esos alcaldes si no asumían las premisas del partido en relación con esos proyectos, sobre todo en el caso de José Miguel Rodríguez Fraga, primer edil de Adeje, que defiende mantener los permisos. Los activistas también reclamaron al PSOE un pronunciamiento claro a favor de una moratoria turística en Canarias, así como alguna “declaración pública” de la ministra Ribera contra las “ilegales” obras de los dos municipios tinerfeños.

CC lamenta los escraches

Desde CC, su diputada, Cristina Valido, optó por no reunirse con los representantes del colectivo de protesta alegando que tras haberse reunido dos días antes con ellos el propio presidente de Canarias y líder de la formación, Fernando Clavijo, “tenemos plena información de lo que se solicita y se pretende”. Valido señala, por otro lado, que “desde el respeto a la discrepancia en democracia, no puedo apoyar las formas que han elegido promoviendo la intimidación y el acoso que suponen los escraches en el domicilio particular en el que reside una familia con dos menores”, en referencia a la protesta convocada para este jueves por el movimiento ante el domicilio de Clavijo. “Ni para el actual presidente ni para nadie apoyaré, ni he apoyado nunca, protestas de este tipo”, resalta la diputada nacionalista. Aunque la plataforma ha desconvocado es escrache muchos de sus seguidores se están sumando en las últimas horas a una sentada en el mismo lugar. Sería la tercera vez que los activistas recurren al acoso personal al presidente y a su familia. La primera fue después de una protesta por las calles de La Laguna que de forma no autorizada acabaron ante el domicilio particular del mandatario con bailes, música y megáfonos hasta las tres de la madrugada; la segunda fue tras una rueda de prensa en el mismo emplazamiento. En esa ocasión increparon a Clavijo cuando salía hacia su vehículo en compañía de una de sus hijas, menor de edad, y una amiga de esta.

Anterior gobierno

Por su lado, la diputada canaria de Podemos, Noemí Santana, recordó que su grupo ya presentó en su momento una proposición no de ley en el Congreso para paralizar Cuna del Alma-El Puertito, que fue debatida y rechazada el pasado día 9 con la abstención del PSOE, y que también ha presentado un recurso administrativo ante el Ministerio de Transición Ecológica. Afirmó que “la responsabilidad del modelo turístico es de los gobiernos autonómicos también del pasado”, pero defendiendo lo que hizo en este sentido el anterior al que ella perteneció. “El Ejecutivo del ‘pacto de las flores’ hizo un gran esfuerzo por revertir la situación que durante 36 años de anteriores gobiernos se había producido, y los proyectos que se paralizaron cautelarmente han sido reactivados por el nuevo gobierno de CC y el PP, que han decidido levantar el veto y ponerse del lado de las constructoras”. Santana no explicó en el caso de Cuna del Alma la promotora del proyecto hotelero presentó un recurso de reposición contra la resolución de paralización que fue estimado por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y que el consistorio de Adeje declaró en enero esos terrenos de interés público tanto para habilitar suelo para la construcción de vivienda socia como para reactivar el hotel. En el caso de La Tejita igualmente la promotora obtuvo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que confirma la legalidad del proyecto.

Aunque desde las filas socialistas se asegura que al final de la anterior legislatura se llegó a un acuerdo de compra de esos terrenos por parte del Gobierno regional, el actual responsable de la consejería que habría llevado a cabo esas supuestas negociaciones, Mariano Zapata, asegura que no consta en Transición Ecológica ningún documento al respecto.

