Montero garantiza 20 millones para la crisis hídrica y los 30 contra la pobreza comprometidos en la agenda canaria

“Con o sin presupuestos, este gobierno está comprometido con Canarias y va a cumplir con los compromisos de investidura que adquirió con CC”. Así resumió este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la voluntad del Ejecutivo central de mantener para este año algunas de las partidas contempladas en la agenda canaria acordada por CC y el PSOE, y que desde las filas nacionalistas se temía por ellas tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prorrogar los presupuestos estatales de 2023 y renunciar a unas nuevas cuentas. En concreto, la también vicepresidenta primera del Ejecutivo estatal garantizó un total de 20 millones para afrontar la crisis hídrica que sufren las Islas, así como los 30 millones del plan contra la pobreza.

Montero avanzaba de esta forma parte de los asuntos que su departamento ha estado negociando en los últimos días con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre las garantías para que la prórroga presupuestaria no dejara sin cubrir algunos aspectos urgentes de la agenda canaria que no pueden esperar a que se aprueben las cuentas de 2025. El Gobierno regional, de hecho, estaba pendiente de que el Ministerio le trasladara el plan de cumplimiento de los acuerdos, aunque las respuesta de Montero no abarcó todas las partidas que están por determinar para este mismo año.

En todo caso, la respuesta de la ministra a la pregunta en pleno que le formuló este miércoles la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, sí tranquilizó a la formación nacionalista en espera de más detalles en ese informe comprometido con Clavijo por el equipo de Montero. La vicepresidenta confirmó, en primer lugar, que durante este año “se extenderá” la bonificación del 60 % del IRPF a los contribuyentes de La Palma, y que se actualizarán las entregas a cuenta correspondiente que reciben todas las comunidades autónomas, fondos que en el caso de Canarias ascienden a 7.337 millones. Esa actualización de la financiación autonómica aunque no haya nuevos presupuestos estatales supone que las Islas recibirán los 450 millones que ya estaban contemplados en los presupuestos de la comunidad autónoma para este año. Aunque la ministra no hizo referencia a ello, también están garantizadas la continuidad de las ayudas al transporte terrestre por carretera y con ello la gratuidad de las guaguas y el tranvía para todo el año en curso.

En relación con las partidas anunciadas por Montero, la ministra aseguró que “Canarias contará con un programa de 30 millones de euros para luchar contra la pobreza”, así como ayudas e inversiones en infraestructuras hidráulicas, en concreto 8,5 millones para financiar el funcionamiento de las plantas potabilizadoras, 8 millones más de ayuda a agricultores para abaratar el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego, así como 20 millones para inversiones al ciclo del agua. Es una cantidad que el Gobierno regional considera "irrisoria" teniendo den cuenta que las Islas necesita más de 900 millones para infraestructuras hoy por hoy prioritarias. Una cantidad firmada en un convenio plurianual Canarias-Estado en 2018 y que nunca se ha cumplido.

Sin reprochar esta diferencia entre la cantidad anunciada por la ministra y lo que reclaman las Islas, Valido señaló que “si se quiere se pueden encontrar fórmulas para firmar y desarrollar ese convenio (de infraestructuras hidráulicas) para que se puedan planificar obras que no se pueden planificar de un año para otro, sino que requieren de una planificación plurianual y un compromiso inversor que permita la convocatoria pública y el desarrollo de proyectos”. “Nuestro campo pasa sed y no puede pasar sin agua”, insistió la diputada.

Igual cantidad para combatir la pobreza

También sobre el plan contra la pobreza pactado por CC y el PSOE en la agenda canaria la diputada arguyó la necesidad de que se atienda de forma urgente aunque no se hayan aprobado nuevos presupuestos. “Hay familias vulnerables que no pueden llegar ni al día con la mitad de su nevera cubierta. Son asuntos que esperábamos con mucha urgencia y que nos preocupa que se queden sobre la mesa”, afirmó la diputada en su pregunta a la ministra, quien en su respuesta confirmó la cantidad de 30 millones para este año, la misma contemplada en ejercicios anteriores. En todo caso, Montero sí trató de dejar un claro mensaje de que el Gobierno central y el de Canarias están trabajando en cerrar un acuerdo sobre qué partidas se salvan del limbo presupuestario por la prórroga de las cuentas del 2023. Tras asegurar que el frustrado proyecto presupuestario para 2024 contemplaba todos los aspectos pactados entre nacionalistas y socialistas, la ministra afirmó que “a través del diálogo se llega a acuerdos y con o sin presupuestos este Gobierno va a trabajar para Canarias y va a colaborar con su grupo político”.

Otro de los acuerdos sobre el que Valido y Montero reconocieron que se está avanzando es el de la reforma de la ley de Extranjería para el reparto obligatorio entre todas las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados, un asunto que también se comentó durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso durante la mañana. Sánchez aprovechó la referencia de la diputada de CC a los más de 5.500 niños, niñas y adolescentes que ahora acoge la comunidad autónoma para pedirle al presidente de Canarias que presione a su socio de gobierno para que apruebe esa reforma legal en el Congreso.

Presión demográfica Precisamente en la comparecencia de Sánchez la diputada de CC trasladó por primera vez al jefe del Ejecutivo nacional el debate abierto en las Islas sobre la presión demográfica y la posibilidad de prohibir la venta de casas a extranjeros, algo sobre lo que Sánchez evitó pronunciarse. “Quiero pedirle que usted personalmente trabaje en otras cuestiones que la UE no está atendiendo en relación con Canarias, que pelee para que se entienda que la fragilidad de un territorio como Canarias necesita medidas singulares”, afirmó Valido durante su intervención. Tras recordar que Canarias ha crecido en 400.000 habitantes “en solo 20 años”, sostuvo que “a este paso no tenemos territorio para tanta gente, ni es posible disponer de servicios públicos en equilibrio ni conservar el medio con este crecimiento” Valido resaltó que “no podemos competir con las rentas continentales que llegan y adquieren viviendas a altísimos precios para poder pasar las vacaciones en su casa y luego hacer negocio con los alquileres vacacionales y nuestra gente no puede comprar ni alquilar”; Denunció que “nuestros médicos y profesores no pueden vivir cuando se les destina a cualquiera de las Islas y es fundamental que Europa entienda que necesita los medidas diferentes que eviten esta competencia en la que los residentes salimos perdiendo que priorice la vivienda para los que vivimos allí”.

Suscríbete para seguir leyendo