Torres acusa a Clavijo de gobernar de espaldas al consenso

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, cree tener la receta para tener un Gobierno autonómico exitoso: «el consenso, el diálogo y el contrato social». Algo que, a su juicio, se esfumó con la llegada a la presidencia del nacionalista Fernando Clavijo de la mano del Partido Popular hace ya diez meses. La supresión de estos ingredientes ha desembocado, según el socialista, en un descontento generalizado de la sociedad que se materializó el pasado 20A con las manifestaciones a favor de un cambio en el modelo económico de las Islas. Así lo expresó ayer el ministro en el foro de Prensa Ibérica que protagonizó bajo el título Dos formas de gobernar: hacia un nuevo contrato social, ambiental y económico para Canarias.

Torres aprovechó la oportunidad para lanzar algunas piedras contra el tejado del actual Gobierno acusándolo de «no ser coherente» en sus decisiones y responsabilizándolo de la tensión generada en la sociedad canaria durante los últimos meses. «Lo primero que hicieron al llegar al Gobierno fue retirar el impuesto de sucesiones y modificar la estructura de Radio Televisión Canaria, eso no ayuda al día a día de la gente», criticó. Y aprovechó para recordar algunas cuestiones que salieron adelante durante sus primeros meses como presidente en 2019: «declaramos la emergencia energética, impulsamos la agenda 2030 y paralizamos macroproyectos que tenían un fuerte rechazo social como el del muelle de Agaete».

El expresidente, además, sacó pecho al hablar de los «grandes acuerdos» con patronales y sindicatos que se alcanzaron durante el gobierno del pacto de las Flores –PSOE, NC, ASG y Podemos– y le recriminó al equipo de Clavijo la falta de «consensos» con los agentes sociales en materias «esenciales» para el desarrollo del Archipiélago. «Con el tema de la vivienda, o se reconduce hacia al pacto y el acuerdo de todas las fuerzas, o nos vamos a estallar», advirtió sobre el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por el Ejecutivo el pasado mes de marzo.

Efecto llamada

También criticó otras decisiones «unilaterales» como el anteproyecto de vivienda vacacional que, según aseguró, «ha producido un efecto llamada». «Es muy difícil llegar a una solución con los pasos que se han dado hasta ahora, tendrían que haberse sentado con agentes económicos para lograr una ley consensuada», insistió.

Para Torres es «sorprendente» que el Ejecutivo tome medidas sin convocar al Consejo Asesor del Presidente como ocurrió la semana pasada cuando Clavijo anunció la propuesta de dispensar de las cotizaciones de la Seguridad Social a aquellas empresas que suban los salarios para asimilarlos a media nacional, lo que provocó el rechazo de los sindicatos. «¿Dónde está el debate? Es claramente un error», afirmó el socialista, que utilizó ejemplos en otras áreas como Educación. «No puedes proponer como solución a las olas de calor que las clases sean telemáticas sin reunirte con los padres antes», criticó.

Con las imágenes de las manifestaciones de fondo, Torres fue construyendo su discurso bajo el argumento de que los canarios se lanzaron a las calles de Canarias al percibir la «falta de coherencia» en las decisiones políticas del actual Ejecutivo. Un Gobierno que, según recordó el ministro, prometió acabar con las colas de tráfico en los primeros 90 días de mandato y aseguró una rebaja del IGIC que todavía no se ha llevado a cabo. Vinculado a esta última promesa, Torres rechazó la justificación que dan nacionalista y populares de haber encontrado «agujeros» en las cuentas canarias y se opuso a aceptar la excusa de la falta de presupuesto para no llevar a cabo la rebaja prometida.

Ecotasa

Según Torres, al malestar general por las «promesas incumplidas» se une la incertidumbre por la actitud dubitativa mostrada por el Gobierno autonómico en algunas cuestiones. Una de ellas, la ecotasa, para la que los miembros del Ejecutivo no han acabado de lograr un consenso. «La gente no entiende tanto cambio, ahora sí, ahora no», afirmó Torres, quien defendió que aprobar la tasa en la anterior legislatura resultó imposible porque todavía no se habían recuperado las cifras turísticas de 2019. Tampoco convence al ministro las dudas que ha mostrado el equipo de Clavijo en relación con La Tejita. «No han sido claros, o lo compras o no lo compras. Nosotros ya lo hubiéramos comprado», reconoció.

El expresidente canario percibe falta de conexión interna y contradicciones entre los partidos que integran el Ejecutivo regional y compara la situación política canaria con un ring de boxeo en el que el Gobierno va perdiendo. «Está noqueado, no para de recibir golpes», añadió.

¿Y autocrítica? Poca. El expresidente del Gobierno autonómico vinculó el incremento de votos socialistas en los comicios del año pasado al «respaldo» de la ciudadanía canaria a las políticas de la pasada legislatura. «Las responsabilidades políticas tienen un veredicto y en la democracia ese veredicto son las urnas», anunció orgulloso al recordar que el PSOE ganó votos respecto a 2019 y que en la lista regional fue su candidatura la que ganó «por goleada». Datos que no le sirvieron para formar gobierno, pero sí para defender el trabajo realizado. «Nos habremos equivocado más de una vez, pero la gente valoró lo que hicimos y volverán a hablar en las próximas urnas», advirtió.

Pasado

Echando la vista al pasado, recordó el trabajo hecho por su Gobierno en el área de educación de cero a tres años «abriendo aulas en 2022 y 2023 en casi todos los municipios del Archipiélago». También dedicó un tiempo a mencionar los pasos que se dieron desde 2019 en materia medioambiental y climática, con la apuesta por las energías renovables. Aprovechó este espacio para soltar otro dardo al actual Ejecutivo, explicando que al desmantelar el sistema de reparto de fondos europeos y cambiarlo, el resultado ha sido que «hay 15.000 ayudas a la instalación de fotovoltaica pendientes».

El ministro sacó pecho también con Dependencia, donde aseguró «se dieron grandes pasos» en los cuatro años que duró el cuatripartito. Llegando incluso a recibir un premio por los avances alcanzados en el 2022. «Se cambió la tendencia, dábamos más vías que ninguna otra comunidad y se remodelaron los equipos», recordó. Y de nuevo, atacó a la nueva administración con la que, según sus datos, «mueren más personas de las que reciben las ayudas».

Torres insistió en la importancia del consenso y del contrato social y lamentó la crispación que existe en las Cortes Generales españolas en donde la oposición no construye, sino que dice a todo «que no». Aquí si hizo una diferenciación con Canarias, de la que se siente muy orgulloso. «La quiebra que hay en el Congreso no se da en las Islas, y yo presumo de ello», reconoció.

