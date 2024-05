Mato se compromete a negociar el incremento de las ayudas de la PAC

La carrera hacia el 9J continúa y los candidatos canarios llenan sus agendas de actos y promesas. El popular Gabriel Mato anunció ayer en La Palma que negociará un incremento de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) dentro del próximo marco financiero de la Unión Europea, tras haber conseguido que la UE mantenga la ficha financiera del Posei. «El objetivo es ayudar a los agricultores canarios para que puedan hacer frente al sobrecoste que supone el incremento del precio de los insumos», apuntó durante un encuentro en Los Llanos de Aridane con más de 150 trabajadores del sector primario de La Palma.

El eurodiputado recordó que los costes de producción «han subido más en Canarias y en el resto de regiones ultraperiféricas europeas. «Las cuentas no salen en la mayoría de las explotaciones agrícolas debido a la subida del precio de la energía, el transporte o la mano de obra, entre otros factores, a lo que se suma la coyuntura internacional marcada por la guerra de Ucrania», explicó.

Durante el acto, el candidato popular subrayó en que el sector no solo está sufriendo el fuerte alza de los costes de producción. «A esta situación se suma el impacto de la sequía, que ya está provocando restricciones temporales en algunas zonas de Canarias», añadió. «Con todos estos antecedentes, estamos en disposición de defender el incremento de las ayudas de la PAC, como el Posei, durante el estudio intermedio y la negociación del nuevo marco financiero de la UE previsto hasta el año 2027», prometió.

Eso sí, reconoció las dificultades que supondría. «No va a ser fácil, pero nuestro compromiso con el campo canario es claro», destacó Mato, quien recordó que el PP «ha exigido en todo momento que Europa reconozca y compense el papel estratégico que tiene el sector primario, que deje de culpabilizar a los productores del deterioro del medioambiente y que se reduzca la desmesurada carga burocrática a la que tienen que enfrentarse los agricultores cuando solicitan una ayuda europea».

El eurodiputado canario aseguró que desde el Grupo Popular Europeo han votado en contra de «todas aquellas normativas europeas relativas al medioambiente que criminalizan al sector primario», porque, según explicó, no tienen en cuenta el equilibrio necesario entre el cuidado del medio ambiente y el futuro de un sector estratégico para la soberanía alimentaria. «No hay nadie más interesado en el uso eficiente de los recursos naturales que un agricultor, un pescador o un ganadero, porque saben que de ello depende el futuro de su modo de vida», afirmó. El candidato resaltó que uno de los efectos colaterales de las «normativas verdes» es que los productores «se ven obligados a dedicar semanas enteras a rellenar papeles y cumplir con los trámites burocráticos a los que obligan estos reglamentos». Y aplaudió el anuncio de la Comisión Europea de flexibilizar los trámites burocráticos.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo participó ayer en un acto en Tomelloso (Ciudad Real) donde se dirigió a «todos los estafados por Sánchez» y pidió no repetir «el error de dividir lo que tiene que ir unido», en referencia a los votantes que en las elecciones generales optaron por Vox. En uno de los primeros actos de campaña, Feijóo centró gran parte de su discurso en criticar duramente al presidente del Gobierno. «Lo que no queremos la mayoría de los españoles es un Gobierno en el que el presidente, su partido y su Gobierno estén cercados por presuntos casos de corrupción y no queremos que para tapar esos presuntos casos de corrupción se intente amordazar a los jueces, a los periodistas y a la oposición», apuntó.